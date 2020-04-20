Buzdolabının Enerji Verimliliğini Artırmanın Yolları

2-Temiz Tutun Buzdolabı kondansatörünü 5-6 ayda bir temizlemelisiniz. Kondansatör, buzdolabınızın çalışması sırasında ortaya çıkan ısının hava yoluyla dışarı atıldığı parçadır ve toz toplamaya yatkındır. Tozlar da hava akımını engelleyerek gereğinden fazla enerji tüketmesine neden olabilir.



Temizlerken eğer buzdolabınız duvara yapışıksa duvardan uzaklaştırın, elektrikli süpürge makinesi ile tozlarını güzelce alın. Sonra kuru bir bezle etraflıca silin. Ellerinizi korumak için eldiven takmayı ve kaza riskini ortadan kaldırmak için buzdolabınızı temizlerken fişini çekmeyi unutmayın.