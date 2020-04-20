Buzdolabının Enerji Verimliliğini Artırmanın Yolları
Buzdolabınızın ve derin dondurucunuzun enerji verimliliğini dikkat edeceğiniz bazı püf noktalarıyla artırabileceğinizi biliyor muydunuz? Buzdolabı doğru kullanılırsa önemli enerji tasarrufu sağlanabilir. İşte buzdolabının enerji verimliliğini artırmanın yolları...
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1
1-Dereceyi ayarlayın
Buzdolabı için önerilen sıcaklık 2 ile 4 derece arası, buzluk içinse -15 derece civarıdır. Derin dondurucuların ise (uzun zamanlı saklayacağımız besinler için) -17 derecede olması önemlidir. Buzdolabınızı ve derin dondurucunuzu bu dereceler arasında kullanırsanız gıdalardaki bozulmayı, mikrop üremesini önlersiniz.
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2-Temiz Tutun
Buzdolabı kondansatörünü 5-6 ayda bir temizlemelisiniz. Kondansatör, buzdolabınızın çalışması sırasında ortaya çıkan ısının hava yoluyla dışarı atıldığı parçadır ve toz toplamaya yatkındır. Tozlar da hava akımını engelleyerek gereğinden fazla enerji tüketmesine neden olabilir.
Temizlerken eğer buzdolabınız duvara yapışıksa duvardan uzaklaştırın, elektrikli süpürge makinesi ile tozlarını güzelce alın. Sonra kuru bir bezle etraflıca silin. Ellerinizi korumak için eldiven takmayı ve kaza riskini ortadan kaldırmak için buzdolabınızı temizlerken fişini çekmeyi unutmayın.
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3-Buzdolabı kapağını kapalı tutun
Her zaman kapağın kapalı olduğuna emin olun. Eğer kapanma ile ilgili bir problem varsa veya tam olarak kapandığını düşünmüyorsanız, kapağın lastiklerini değiştirebilirsiniz.
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4-Yiyeceklerini saklayarak buzdolabına koyun
Buzdolabına koyduğunuz yiyeceklerin veya içeceklerin ağzının açıkta olmamasına dikkat etmelisiniz. Ağzı açıkta olan yiyecek ve içecekler buzdolabınınız içerisinde nem oluşturarak, buzdolabı kompresörünün verimli çalışmamasına neden olacaktır.
5
5-Sıcağı uzak tutun
Buzdolabının içine konan sıcak yemekler veya içecekler, buzdolabının içindeki havayı ısıtacağından buzdolabınız fazladan enerji tüketmek zorunda kalacaktır. O nedenle yemeklerinizi ılıdıktan sonra buzdolabına koyun.
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6-Dolabın içini daha efektif kullanın
Buzdolabının içini itiş-kakış şekilde kullanmayın. Ürünleri mesafeli koyarsanız, buzdolabı içerisindeki hava akışı daha sağlıklı olur. Dondurucu kısmını tam kapasite kullanabilirsiniz çünkü donmuş gıdalar soğukluğun muhafaza edilmesine yardımcı olur.
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Buzdolabın sürekli arıza vermeye başladıysa, elektrik faturalarında artış görmeye başladıysan veya buzdolabının kapasitesi artık sana yetmiyorsa enerji tasarruflu yeni bir buzdolabı almayı düşünebilirsin.