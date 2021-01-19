Buz Devri Serisi Filmleri - Buz Devri Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Serinin ilk filmi, en iyi animasyon dalında Oscar'a aday gösterilirken, katıldığı uluslararası festivallerde birçok ödül kazandı. Bu ödüllerin arasında BMI En İyi Film Müziği ve En İyi Seslendirme Dalında Gümüş Kurdele geliyor. Pixar yapımı olan seri hem senaryo hem de görsel efektleri ile izleyicilerden tam not aldı. Milyonlarca yıl öncesinde geçen filmde buz devrinin başlangıcı ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Dünya genelinde büyük ilgi gören animasyonun daha sonra birçok video oyunu yapıldı ve 10'a yakın kısa filmi çekildi.