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GeriKültür Sanat Buz Devri Serisi Filmleri - Buz Devri Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Buz Devri Serisi Filmleri - Buz Devri Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Buz Devri Serisi Filmleri - Buz Devri Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Toplam 5 filmden oluşan Buz Devri, gelmiş geçmiş en çok izlenen 5 animasyon serisinden biri olmayı başardı. Orijinal adı Ice Age olan filmin ilki 2002 yılında gösterime girdi. Senaryosunu Michael J Wilson ve Peter Ackerman'ın yazdığı yapım TA Top 250 serisinin 54. sırasında yer alıyor. Sizin için Buz Devri serisinin isimlerini, izlenme sırasını, yapım yıllarını ve yönetmenlerini derledik.

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Serinin ilk filmi, en iyi animasyon dalında Oscar'a aday gösterilirken, katıldığı uluslararası festivallerde birçok ödül kazandı. Bu ödüllerin arasında BMI En İyi Film Müziği ve En İyi Seslendirme Dalında Gümüş Kurdele geliyor. Pixar yapımı olan seri hem senaryo hem de görsel efektleri ile izleyicilerden tam not aldı. Milyonlarca yıl öncesinde geçen filmde buz devrinin başlangıcı ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Dünya genelinde büyük ilgi gören animasyonun daha sonra birçok video oyunu yapıldı ve 10'a yakın kısa filmi çekildi.

2Buz Devri Serisi Filmleri ve İsimleri
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Buz Devri Serisi Filmleri ve İsimleri

- Buz Devri

- Buz Devri: 2- Erime Başlıyor

- Buz Devri: 3- Dinozorların Şafağı

- Buz Devri: 4- Kıtalar Ayrılıyor

- Buz Devri: 5- Büyük Çarpışma

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Serinin en çok gişe yapan fimi Buz Devri: Dinozorların Şafağı oldu. Michael Berg ve Yoni Brenner'ın senaristliğini üstlendiği animasyon 90 milyon dolar bütçeyle çekildi. Buna karşın yaklaşık 900 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Buz Devri: Dinozorların Şafağı, 2009 yılının en çok izlenen animasyonu oldu.

4Buz Devri Konusu
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Buz Devri Konusu

Serinin ilk filminde Buz Çağının başlaması ile birlikte sıcak bölgelere doğru göç eden hayvanların yaşadığı maceralar anlatılıyor. İlk filmde ek olarak Sid, Zeke, Soto, Manfrat ve Scrat karakterleri de tanıtılıyor.

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Ice Age: The Meltdown filminde Buz Çağı sona erer ve buz tutmuş yerler erimeye başlar. Güneye göç eden hayvanlar için artık her yer tehlikelidir.

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Serinin üçüncü filmi olan Ice Age: Dawn of the Diosaurs'da dinozorlar ortaa çıkıyor ve kahramanlarımız kendilerini bir kez daha tehlikeli bir maceranın içinde buluyorlar. Ice Age: Continental Drift'te, bir gemi yapan Soto ve arkadaşları hem zorlu hava şartlarına hem de korsanlara karşı mücadele ediyor.

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Buz Devri: Büyük Çarpışma'da kazara uzaya ışınlanan kahramanlarımızın yaşadığı maceralar beyaz perdeye aktarılıyor.

8Buz Devri Vizyon Tarihi
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Buz Devri Vizyon Tarihi

- Buz Devri - 10 Aralık 2002

- Buz Devri: 2- Erime Başlıyor - 14 Nisan 2006

- Buz Devri: 3- Dinozorların Şafağı - 1 Temmuz 2009

- Buz Devri: 4- Kıtalar Ayrılıyor - 29 Haziran 2012

- Buz Devri: 5- Büyük Çarpışma - 15 Temmuz 2016

9Buz Devri Oyuncuları / Seslendirme Kadrosu
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Buz Devri Oyuncuları / Seslendirme Kadrosu

- Jack Black

- Ray Romano

- John Leguizamo

- Queen Latifah

- Goran Visnijc

- Denis Leary

- Josh Peck

- John Leguizamo

- Will Arnett

- Jay Leno

- Seann William Scott

- Brian Scott McFadden

- Ester Dean

- Nick Frost

- Adam Devine

- Jesse Tyler Ferguson

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Animasyonu Türkçe seslendiren isimler arasında ise Ali Poyrazoğlu, Altan Erkekli, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan yer alıyor.

11Buz Devri Yönetmeni
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Buz Devri Yönetmeni

1- Ice Age: Carlos Saldanha / Chris Wedge

2- Ice Age: The Meltdown - Carlos Saldanha

3- Ice Age: Dawn of the Dinosaurs - Carlos Saldanha / Mike Thurmeler

4- Ice Age: Continental Drift - Mike Thurmeler / Steve Martino

5- Ice Age: Collision Course - Galen T. Chu

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