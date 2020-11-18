Burun Dolgusu Hakkında Merak Edilenler

Kalıcı burun dolgusu var mıdır? Burun anatomisi itibariyle çok dikkatli uygulama gerektiren bir yapıdır. Damarlara bası yapan kalıcı yada uzun süre erimeyen ürünlerin kullanılması sakıncalıdır. Burunda dolgu için kullanılan ürünün eriyebilen bir ürün olması ve mutlaka bilinen bir dolgu markasının tercih edilmesi son derece önemlidir.



Burun dolgusu, kısa sürede yapılması, ağrısız bir uygulama olması, gözle görünür istenen sonucun hemen oluşması nedeniyle günümüzde sıkça uygulanan, kişi memnuniyeti çok yüksek olan bir medikal estetik uygulamadır.