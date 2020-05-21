MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Reçeteleri Burnunuz Kişiliğinizi Ele Veriyor! İşte Burun Şekline Göre Karakter Analizi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Burnunuz Kişiliğinizi Ele Veriyor! İşte Burun Şekline Göre Karakter Analizi...
Güzellik Reçeteleri

Burnunuz Kişiliğinizi Ele Veriyor! İşte Burun Şekline Göre Karakter Analizi...

Burun, en göz önünde olan organlarımızdan bir tanesidir. Burnun bazı görevleri olduğu gibi aynı zamanda burun tipi kişiliğimizi de ele verebiliyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal konu ile ilgili bilgiler verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tarih boyunca yüz yapısıyla insan karakterinin ilişkili olduğu düşünülmüş hatta geçmiş dönemlerde özellikle erkeklerin burun yapısı, liderlik gerektiren görevlerde önemli bir referans kabul edilmiştir. Aslında yüzümüzdeki her noktanın insan karakteriyle ilgili belli bir anlamı bulunmakta... Alnı geniş olanlar entelektüel, iri gözlüler açık sözlü, küçük çenesi olanlar da uysal oluyor. Kepçe kulaklı olanlar konuşkanken, alt dudağı büyük olanlar da miskin…

2Peki, yüzümüzdeki en dikkat çekici organ olan burnumuz, acaba karakterimizi nasıl ele veriyor
Abone Olgoogle-news

Peki, yüzümüzdeki en dikkat çekici organ olan burnumuz, acaba karakterimizi nasıl ele veriyor?

Bu konuyla ilgili araştırmacıların üzerinde fikir birliğine vardığı nokta, geniş burnun kendine güven ve sosyal bir yapıya, dar burnun ise kontrolcü ve garantici bir kişiliğe işaret ettiği. Geniş ama düz bir burnun sosyal olduğu kadar kararsızlığı vurguladığı, kemerli ve iri burnun ise idealistliğe, lider olma isteğine vurgu yaptığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde düşük burun ucu olan kişilerin iletişim kurabilme yetenekleri üst düzeydeyken, yuvarlak burun yapısı parasal başarı ve tasarrufa düşkünlüğe işaret eder.

3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news

Burun estetik ameliyatları estetik yüz ameliyatları arasında en sık yapılan operasyon. Sokaklarda, kafelerde birbirine benzeyen yüzlere baktıkça estetiğin farklılık değil benzerlikler getirmeye başladığını görüyoruz. Estetik sizi bir başkasına benzetmemeli, farklılaştırmalı.

5
Abone Olgoogle-news

Burun estetiği ile daha güzel bir burna kavuşmak pek çok cerrah veya kişi için yeterli olabilir ancak burnun yüzdeki karakteristik yapısını yüz harmonisine uyarlamak ve karakteristiğini bozmadan estetik dokunuşu tamamlanmak şart, aksi halde  ifadesiz bir yüz görünümü ortaya çıkıyor ki bu durum estetiğin ruhuna aykırı.

6
Abone Olgoogle-news

Asistanlık sürecimizden beri burnun anatomisini, fizyolojisini ve estetik dokunuş için gerekli cerrahi yöntemleri öğrendik. Ancak cerrahi felsefeyi burnun yüzdeki karakteristik ifadesini inceleyen, doğu kültüründe ‘ilm-i sima’ diye bilinen fizyonomi ile bir araya getirmek karakteristik burun estetiğinin olmazsa olmazı. Karakteristik burun estetiği de farklı yüzlerin...

7Kalkık burun
Abone Olgoogle-news

Kalkık burun

Kendine güven ve yeni fikirlere açık olma halinin yanı sıra karşı cins için çekici oldukları kabul edilir. Para kazanma odaklı değildirler. Samimi, cömert ve açık kalpli ama kimi zaman da  bir o kadar inatçıdırlar... İstemedikleri bir şeyi onlara asla yaptıramazsınız. Cambridge Düşesi Kate Middleton. kalkık burunlu yüzün iyi örneklerden biri...

8Uzun ve düz burun
Abone Olgoogle-news

Uzun ve düz burun

Yunan burnu diye tanımlayabileceğimiz bu burun şekli dünyada %3 oranında nadir olarak görülür. Disiplinli, dürüst, sadık ve güvenilir bir karaktere işaret eder. Mevcut koşullar ne olursa olsun başarılı duruşu severler. Hayatlarında hedefledikleri her işte başarı odaklıdırlar. Beren Saat’in burun yapısı örnek olarak gösterebilirim.

9Şahin burun
Abone Olgoogle-news

Şahin burun

Bu tip insanlar genellikle sıra dışı ve asi olma eğilimindedir. Onlar için diğer insanların ne düşündüğü önemli değildir. Hayatı günahıyla sevabıyla kendi inandıkları doğrularla sürdürürler. Barbara Streisand ve Kenan İmirzalıoğlu bu tip burna sahip ünlülere örnek olarak verilebilir.

10Aşağı doğru eğimli burun
Abone Olgoogle-news

Aşağı doğru eğimli burun

Aşağı doğru eğimli burun, kökten uca kadar aşağı yönlü bir eğim çizer. Bu tip burna sahip olanlar mükemmeliyetçi olduğu kadar şüphecidirler.Seçim yaparken oldukça zorlanırlar. Zorluklar karşısında pes etmeyi sevmezler, bu burna sahip olan ünlülere örnek olarak Prens William ve Tarkan verilebilir.

11Geniş burun
Abone Olgoogle-news

Geniş burun

Geniş burunlular kendi halinde,duygusal ve spontan tepkilerinin abartılı olduğu, kararsız kişilerdir. Bu kişilerin oldukça geniş hobi ve ilgi alanları vardır. Sosyaldirler, kolayca arkadaş edinebilir, dostluklar kurabilir. Eğer burun delikleri de genişse cömert olurlar,daha özgür yaşama meylederler. Ülkemizde Orhan Gencebay’ın dünyada ise Sarah Jessica Parker’ın burnu.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi