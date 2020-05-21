Burnunuz Kişiliğinizi Ele Veriyor! İşte Burun Şekline Göre Karakter Analizi...
Burun, en göz önünde olan organlarımızdan bir tanesidir. Burnun bazı görevleri olduğu gibi aynı zamanda burun tipi kişiliğimizi de ele verebiliyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal konu ile ilgili bilgiler verdi.
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Tarih boyunca yüz yapısıyla insan karakterinin ilişkili olduğu düşünülmüş hatta geçmiş dönemlerde özellikle erkeklerin burun yapısı, liderlik gerektiren görevlerde önemli bir referans kabul edilmiştir. Aslında yüzümüzdeki her noktanın insan karakteriyle ilgili belli bir anlamı bulunmakta... Alnı geniş olanlar entelektüel, iri gözlüler açık sözlü, küçük çenesi olanlar da uysal oluyor. Kepçe kulaklı olanlar konuşkanken, alt dudağı büyük olanlar da miskin…
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Peki, yüzümüzdeki en dikkat çekici organ olan burnumuz, acaba karakterimizi nasıl ele veriyor?
Bu konuyla ilgili araştırmacıların üzerinde fikir birliğine vardığı nokta, geniş burnun kendine güven ve sosyal bir yapıya, dar burnun ise kontrolcü ve garantici bir kişiliğe işaret ettiği. Geniş ama düz bir burnun sosyal olduğu kadar kararsızlığı vurguladığı, kemerli ve iri burnun ise idealistliğe, lider olma isteğine vurgu yaptığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde düşük burun ucu olan kişilerin iletişim kurabilme yetenekleri üst düzeydeyken, yuvarlak burun yapısı parasal başarı ve tasarrufa düşkünlüğe işaret eder.
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Burun estetik ameliyatları estetik yüz ameliyatları arasında en sık yapılan operasyon. Sokaklarda, kafelerde birbirine benzeyen yüzlere baktıkça estetiğin farklılık değil benzerlikler getirmeye başladığını görüyoruz. Estetik sizi bir başkasına benzetmemeli, farklılaştırmalı.
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Burun estetiği ile daha güzel bir burna kavuşmak pek çok cerrah veya kişi için yeterli olabilir ancak burnun yüzdeki karakteristik yapısını yüz harmonisine uyarlamak ve karakteristiğini bozmadan estetik dokunuşu tamamlanmak şart, aksi halde ifadesiz bir yüz görünümü ortaya çıkıyor ki bu durum estetiğin ruhuna aykırı.
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Asistanlık sürecimizden beri burnun anatomisini, fizyolojisini ve estetik dokunuş için gerekli cerrahi yöntemleri öğrendik. Ancak cerrahi felsefeyi burnun yüzdeki karakteristik ifadesini inceleyen, doğu kültüründe ‘ilm-i sima’ diye bilinen fizyonomi ile bir araya getirmek karakteristik burun estetiğinin olmazsa olmazı. Karakteristik burun estetiği de farklı yüzlerin...
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Kalkık burun
Kendine güven ve yeni fikirlere açık olma halinin yanı sıra karşı cins için çekici oldukları kabul edilir. Para kazanma odaklı değildirler. Samimi, cömert ve açık kalpli ama kimi zaman da bir o kadar inatçıdırlar... İstemedikleri bir şeyi onlara asla yaptıramazsınız. Cambridge Düşesi Kate Middleton. kalkık burunlu yüzün iyi örneklerden biri...
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Uzun ve düz burun
Yunan burnu diye tanımlayabileceğimiz bu burun şekli dünyada %3 oranında nadir olarak görülür. Disiplinli, dürüst, sadık ve güvenilir bir karaktere işaret eder. Mevcut koşullar ne olursa olsun başarılı duruşu severler. Hayatlarında hedefledikleri her işte başarı odaklıdırlar. Beren Saat’in burun yapısı örnek olarak gösterebilirim.
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Şahin burun
Bu tip insanlar genellikle sıra dışı ve asi olma eğilimindedir. Onlar için diğer insanların ne düşündüğü önemli değildir. Hayatı günahıyla sevabıyla kendi inandıkları doğrularla sürdürürler. Barbara Streisand ve Kenan İmirzalıoğlu bu tip burna sahip ünlülere örnek olarak verilebilir.
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Aşağı doğru eğimli burun
Aşağı doğru eğimli burun, kökten uca kadar aşağı yönlü bir eğim çizer. Bu tip burna sahip olanlar mükemmeliyetçi olduğu kadar şüphecidirler.Seçim yaparken oldukça zorlanırlar. Zorluklar karşısında pes etmeyi sevmezler, bu burna sahip olan ünlülere örnek olarak Prens William ve Tarkan verilebilir.
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Geniş burun
Geniş burunlular kendi halinde,duygusal ve spontan tepkilerinin abartılı olduğu, kararsız kişilerdir. Bu kişilerin oldukça geniş hobi ve ilgi alanları vardır. Sosyaldirler, kolayca arkadaş edinebilir, dostluklar kurabilir. Eğer burun delikleri de genişse cömert olurlar,daha özgür yaşama meylederler. Ülkemizde Orhan Gencebay’ın dünyada ise Sarah Jessica Parker’ın burnu.