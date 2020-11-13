Burcunuzu Temsil Eden Çiçek Hangisi?

İşte burcunuzu temsil eden çiçekler...Doğal olarak tatlısınız ve başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı bir kişiliğiniz var. Cazibeniz ve zarafetiniz, tanıştığınız hemen herkes için karşı konulamaz!Işığınızla girdiğiniz her ortamda fark ediliyor ve size sahip olma şansını elde eden herkes üzerinde unutulmaz bir etki yaratıyorsunuz. Aynı zamanda kendinize has stilinizle çok konuşuluyorsunuz.Hem görünüşünüz hem de tavırlarınızda zamansız bir güzellik anlayışınız var. Kendinizi ifade etmekte sorun yaşamıyorsunuz ve sohbet ederken insanlar sizi can kulağıyla dinliyor!Belki de dünya üzerindeki en iyi insan değilsin ve her zaman ortamda en çok fark edilen olmayacaksın, ama seni iyi tanıyanlar için büyük bir fark yaratıyorsun!Cesur ve güzelsiniz ve kesinlikle ilgi odağı olmayı seviyorsunuz! Bulunduğunuz yeri adeta aydınlatıyorsunuz.Duyarlı ve düşüncelisiniz, şarkı söylemekten ve dans etmekten hoşlanan eğlenceli biri olmasanız da size ihtiyacı olan herkesin yardımına koşuyorsunuz.Hayattaki tüm güzel şeylerin tadını çıkarıyorsunuz ve tam olarak istediğiniz her şeyi elde etme eğilimindesiniz, çünkü kimse size karşı koyamaz!Tıpkı temsil ettiğiniz çiçek gibi karmaşık ve gizemlisiniz! Duygusal ve ruhsal karmaşadan zevk alan ilk kişi olabilirsiniz, çünkü olaylara farklı bir açıdan bakma gücüne sahipsiniz.Muhtemelen burçların en felsefeci olanısınız, güçlü fikirleriniz var ama başkalarının düşüncelerini duymaktan ve olgun bir insanlar olarak tartışmaktan asla çekinmiyorsunuz.Kendinizi göstermeyi seviyorsunuz ve ilgi odağı olmaktan korkmuyorsunuz! Güzelsiniz ama bu diğer burçlardan daha saf bir güzellik.Benzersiz oluşunuz şüphesiz kişiliğinizin kalitesini artırıyor. Kimse sizi belirli bir kalıba koyup değerlendiremez, çünkü fazlasıyla anlaşılmazsınız.Gizemlisiniz! Dışardan bakıldığında her zaman sakin ve idare edici görünüyorsunuz ama çoğu zaman bunun altında başka şeyler yatıyor.