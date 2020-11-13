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GeriAstro Gündem Burcunuzu Temsil Eden Çiçek Hangisi?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Burcunuzu Temsil Eden Çiçek Hangisi?
Astro Gündem
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock, Pexels

Burcunuzu Temsil Eden Çiçek Hangisi?

Çiçeklere bayılmayan var mı? Bizce yok! Peki burcunuza göre sizi temsil eden çiçeği biliyor musunuz?

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İşte burcunuzu temsil eden çiçekler...

2Koç = Hanımeli
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Koç = Hanımeli

Doğal olarak tatlısınız ve başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı bir kişiliğiniz var. Cazibeniz ve zarafetiniz, tanıştığınız hemen herkes için karşı konulamaz!

3Boğa = Lilyum
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Boğa = Lilyum

Işığınızla girdiğiniz her ortamda fark ediliyor ve size sahip olma şansını elde eden herkes üzerinde unutulmaz bir etki yaratıyorsunuz. Aynı zamanda kendinize has stilinizle çok konuşuluyorsunuz.

4İkizler = Lavanta
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İkizler = Lavanta

Hem görünüşünüz hem de tavırlarınızda zamansız bir güzellik anlayışınız var. Kendinizi ifade etmekte sorun yaşamıyorsunuz ve sohbet ederken insanlar sizi can kulağıyla dinliyor!

5Yengeç = Akantus ( Ayı pençesi)
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Yengeç = Akantus ( Ayı pençesi)

Belki de dünya üzerindeki en iyi insan değilsin ve her zaman ortamda en çok fark edilen olmayacaksın, ama seni iyi tanıyanlar için büyük bir fark yaratıyorsun!

6Aslan = Ayçiçeği
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Aslan = Ayçiçeği

Cesur ve güzelsiniz ve kesinlikle ilgi odağı olmayı seviyorsunuz! Bulunduğunuz yeri adeta aydınlatıyorsunuz.

7Başak = Gündüz sefası
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Başak = Gündüz sefası

Duyarlı ve düşüncelisiniz, şarkı söylemekten ve dans etmekten hoşlanan eğlenceli biri olmasanız da size ihtiyacı olan herkesin yardımına koşuyorsunuz.

8Terazi = Gül
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Terazi = Gül

Hayattaki tüm güzel şeylerin tadını çıkarıyorsunuz ve tam olarak istediğiniz her şeyi elde etme eğilimindesiniz, çünkü kimse size karşı koyamaz!

9Akrep = Kasımpatı
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Akrep = Kasımpatı

Tıpkı temsil ettiğiniz çiçek gibi karmaşık ve gizemlisiniz! Duygusal ve ruhsal karmaşadan zevk alan ilk kişi olabilirsiniz, çünkü olaylara farklı bir açıdan bakma gücüne sahipsiniz.

10Yay = Nergis
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Yay = Nergis

Muhtemelen burçların en felsefeci olanısınız, güçlü fikirleriniz var ama başkalarının düşüncelerini duymaktan ve olgun bir insanlar olarak tartışmaktan asla çekinmiyorsunuz.

11Oğlak = Karanfil
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Oğlak = Karanfil

Kendinizi göstermeyi seviyorsunuz ve ilgi odağı olmaktan korkmuyorsunuz! Güzelsiniz ama bu diğer burçlardan daha saf bir güzellik.

12Kova = Orkide
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Kova = Orkide

Benzersiz oluşunuz şüphesiz kişiliğinizin kalitesini artırıyor. Kimse sizi belirli bir kalıba koyup değerlendiremez, çünkü fazlasıyla anlaşılmazsınız.

13Balık = Nilüfer
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Balık = Nilüfer

Gizemlisiniz! Dışardan bakıldığında her zaman sakin ve idare edici görünüyorsunuz ama çoğu zaman bunun altında başka şeyler yatıyor.

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