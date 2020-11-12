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GeriAşk Burcunuza Göre Sizi ilişkilerde Savunmasız Kılan Şey Ne?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Burcunuza Göre Sizi ilişkilerde Savunmasız Kılan Şey Ne?
Aşk
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock

Burcunuza Göre Sizi ilişkilerde Savunmasız Kılan Şey Ne?

İnsanlar ilişkilerinde çoğu zaman savunmasız hissedebilir. Bu savunmazlık hissinin faktörü ise kişiden kişiye değişir. Peki sizi savunmasız hale getiren şey ne biliyor musunuz?

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İşte burcunuza göre sizi ilişkilerde savunmasız kılan şey...

2KOÇ BURCU
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KOÇ BURCU

Genellikle gerçekten kendine güvenen bir insansınız. Ancak romantizm söz konusu olduğunda, diğer kişinin duygularını kontrol edemezsiniz ve bu kontrol eksikliği, sizin açınızdan savunmasızlık olarak kendini gösterir.

3BOĞA BURCU
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BOĞA BURCU

Genellikle oldukça korumalı bir insansınız. Bu nedenle sırlarınızı yeni bir partnerle paylaşma zamanı geldiğinde işte o an ilişkideki en savunmasız hissettiğiniz zaman olur.

4İKİZLER BURCU
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İKİZLER BURCU

Oldukça kararsız olma eğiliminiz var. Kendinizi ilişkide en savunmasız hissettiğiniz zamanlar, partnerinizle ilgili değişen fikirlerle başa çıkmaya çalışmak, hangilerinin gerçek olduğunu ve hangilerinin sadece geçici düşünceler olduğunu anlamaya çalıştığınız anlardır.

5YENGEÇ BURCU
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YENGEÇ BURCU

Partnerinizin sizden sıkılacağından, başka birini bulacağından veya başka bir nedenle ayrılacağından sürekli korkuyorsunuz ve bu sizi son derece savunmasız ve gergin bir hale getiriyor.

6ASLAN BURCU
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ASLAN BURCU

Gururunuzu bir tarafa koymak sizin için çok zor. İlişkide eşit olduğunuzu kabul ettiğinizde kendinizi savunmasız hissediyorsunuz.

7BAŞAK BURCU
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BAŞAK BURCU

Birinin kendi küçük dünyanıza girmesine izin verdiğinizde kendinizi savunmasız hissedersiniz. Tüm hayatınızı bir balon oluşturmak için harcıyorsunuz ve yeni birinin içeri girmesine izin vermek sizin için çok zor.

8TERAZİ BURCU
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TERAZİ BURCU

Tuhaf bir şekilde, en savunmasız hissettiğiniz an arkadaşlarınız veya ailenizin size ilişkinizi sorduğu an oluyor. Bir şeyleri gizli ve özel tutmayı seviyorsunuz, bu yüzden birçok soruyu yanıtlamak rahatsızlık veriyor.

9AKREP BURCU
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AKREP BURCU

Bir Akrep olarak, diğer insanların düşünce ve duygularının aşırı derecede farkındasınız, bu nedenle partnerinizin enerjisinde küçük bir değişiklik bile hissettiğinizde çok savunmasız hale gelirsiniz.

10YAY BURCU
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YAY BURCU

Yay burcu insanları duygularını anlatmayı pek sevmezler. Bir ilişkide gerçek duygularınızı açmanız gerektiği zaman kendinizi savunmasız hissediyorsunuz.

11OĞLAK BURCU
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OĞLAK BURCU

Kendinizi partnerinize çok sıkı bir şekilde bağlarsınız. Bu sıkı bağlılık, partnerinizin kendine en ufak bir özel alan yaratmaya çalışması ile savunmasız hissetmenize neden olur.

12KOVA BURCU
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KOVA BURCU

İlişkilerde mantığınız ile hareket edersiniz. Partnerinizin her hareketini gözlemler ve onu çözersiniz. Ancak karşınıza çözemediğiniz biri çıktığında bu savunmasız hissetmenize neden olur.

13BALIK BURCU
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BALIK BURCU

Romantizm söz konusu olduğunda kalbinizi kolunuza takarsınız, bu da kalp kırıklığına karşı sürekli savunmasız olduğunuz anlamına gelir çünkü çok sert düşersiniz ve kendinizi fazla açıkta bırakırsınız!

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