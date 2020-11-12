Burcunuza Göre Sizi ilişkilerde Savunmasız Kılan Şey Ne?
İnsanlar ilişkilerinde çoğu zaman savunmasız hissedebilir. Bu savunmazlık hissinin faktörü ise kişiden kişiye değişir. Peki sizi savunmasız hale getiren şey ne biliyor musunuz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte burcunuza göre sizi ilişkilerde savunmasız kılan şey...
2
Abone Ol
KOÇ BURCU
Genellikle gerçekten kendine güvenen bir insansınız. Ancak romantizm söz konusu olduğunda, diğer kişinin duygularını kontrol edemezsiniz ve bu kontrol eksikliği, sizin açınızdan savunmasızlık olarak kendini gösterir.
3
Abone Ol
BOĞA BURCU
Genellikle oldukça korumalı bir insansınız. Bu nedenle sırlarınızı yeni bir partnerle paylaşma zamanı geldiğinde işte o an ilişkideki en savunmasız hissettiğiniz zaman olur.
4
Abone Ol
İKİZLER BURCU
Oldukça kararsız olma eğiliminiz var. Kendinizi ilişkide en savunmasız hissettiğiniz zamanlar, partnerinizle ilgili değişen fikirlerle başa çıkmaya çalışmak, hangilerinin gerçek olduğunu ve hangilerinin sadece geçici düşünceler olduğunu anlamaya çalıştığınız anlardır.
5
Abone Ol
YENGEÇ BURCU
Partnerinizin sizden sıkılacağından, başka birini bulacağından veya başka bir nedenle ayrılacağından sürekli korkuyorsunuz ve bu sizi son derece savunmasız ve gergin bir hale getiriyor.
6
Abone Ol
ASLAN BURCU
Gururunuzu bir tarafa koymak sizin için çok zor. İlişkide eşit olduğunuzu kabul ettiğinizde kendinizi savunmasız hissediyorsunuz.
7
Abone Ol
BAŞAK BURCU
Birinin kendi küçük dünyanıza girmesine izin verdiğinizde kendinizi savunmasız hissedersiniz. Tüm hayatınızı bir balon oluşturmak için harcıyorsunuz ve yeni birinin içeri girmesine izin vermek sizin için çok zor.
8
Abone Ol
TERAZİ BURCU
Tuhaf bir şekilde, en savunmasız hissettiğiniz an arkadaşlarınız veya ailenizin size ilişkinizi sorduğu an oluyor. Bir şeyleri gizli ve özel tutmayı seviyorsunuz, bu yüzden birçok soruyu yanıtlamak rahatsızlık veriyor.
9
Abone Ol
AKREP BURCU
Bir Akrep olarak, diğer insanların düşünce ve duygularının aşırı derecede farkındasınız, bu nedenle partnerinizin enerjisinde küçük bir değişiklik bile hissettiğinizde çok savunmasız hale gelirsiniz.
10
Abone Ol
YAY BURCU
Yay burcu insanları duygularını anlatmayı pek sevmezler. Bir ilişkide gerçek duygularınızı açmanız gerektiği zaman kendinizi savunmasız hissediyorsunuz.
11
Abone Ol
OĞLAK BURCU
Kendinizi partnerinize çok sıkı bir şekilde bağlarsınız. Bu sıkı bağlılık, partnerinizin kendine en ufak bir özel alan yaratmaya çalışması ile savunmasız hissetmenize neden olur.
12
Abone Ol
KOVA BURCU
İlişkilerde mantığınız ile hareket edersiniz. Partnerinizin her hareketini gözlemler ve onu çözersiniz. Ancak karşınıza çözemediğiniz biri çıktığında bu savunmasız hissetmenize neden olur.
13
Abone Ol
BALIK BURCU
Romantizm söz konusu olduğunda kalbinizi kolunuza takarsınız, bu da kalp kırıklığına karşı sürekli savunmasız olduğunuz anlamına gelir çünkü çok sert düşersiniz ve kendinizi fazla açıkta bırakırsınız!