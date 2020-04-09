Burçlar karakterimize dair oldukça büyük ipuçlarıdır. Zevklerimiz, korkularımız ve tutkularımıza dair bizler hakkında oldukça bilgi taşıyan bu astrolojik düzenek kişiliğimizi de etkiler. Kişilikler hakkında ipuçları arıyorsanız burçlar işinizi kolaylaştıracak.
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1
Burçları hangi özellikleri dayanılmaz kılıyor? Burcunuza göre sizi dayanılmaz kılan yönünüz hangisi?
2
Koç – Güven
Sanırım son zamanlarda insanların yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi güvensizlik. Koç burcuysanız ya da en yakın arkadaşınız bir koç burcu ise güven konusunda oldukça şanslısınız demektir. Koç burçlarına rahatlıkla sırlarınızı paylaşabilir ve sonsuz güven duyabilirsiniz.
3
Boğa – Duygusallık
Boğa kadınları duygusallığı ile bilinirler. Duygularını her zaman uç noktalarda yaşayan boğalar ile acını paylaşarak azaltıp, sevincinizi paylaşarak da artırabilirsiniz. Duygularını çok iyi kullanan boğa kadınları karşı tarafı bu özelliği ile büyülüyor.
4
İkizler – Zeka
Zekaya kim bayılmaz ki. Ama eğer gerçekten zekaya önem veriyorsanız mizahi yönü kuvvetli sanat ve edebiyat yönü kuvvetli ikizler insanlarının bu yönü ile karşılaşınca onlardan vazgeçemeyeceksiniz.
5
Yengeç– Kişisel Bakım
Bakımlı kadınlar her zaman ilgi görür. Ve bu kadınlar genelde aslan burcudur. Bulundukları ortamda gözlerin üzerinde olmasını seven yengeç burçlarının kendilerine gösterdikleri kişisel özen onlara hayran olmanız için çok büyük bir sebep.
6
Aslan – Cesaret
Aslan burçlarının kendilerine olan güvenleri ve buna bağlı olarak sönmeyen cesaretleri. İşte kendilerini hayran bırakmak için kullandıkları gizli silah… Cesaret! Öz güvenle girdikleri ortamlarda hemen fark edilmeleri işte aslan kadının dayanılmaz tavrı.
7
Başak – Sadakat
Başak burçları sadakat konusunda oldukça iyidirler. Eğer onları kızdırmadıysanız size asla ihanet etmezler. Sır saklamak ya da zor durumlarınızı paylaşacağınız birisini arıyorsanız başak burçlarına sığınmalısınız. İşte bu sadakat başak burçlarının vazgeçilmez özelliği.
8
Terazi – Uyum
Burçlar arasında en uyumlu burçlardan biri olan terazi burçları girdikleri ortamı sakinleştirmeleri ile ünlüdür. Duygular arasındaki dengeyi sağlayabilen bu burç sakin tavrı ile kendine hayran bıraktırıyor.
9
Akrep – Tutku
İstekleri ve tutkuları doğrusunda hareket eden akrep burçlarının bu kararlı yapısı çevresindekilerde hayranlık uyandırıyor.
10
Yay – Maceraperestlik
Yayların özgürlüklerine olan düşkünlüğünü bilmeyeniniz yoktur. Bu maceracı tavırları sayesinde insanlardan onlardan kolayca vazgeçemiyor.
11
Oğlak – Kararlılık
Hedefleri söz konusu olduğunda yolundan asla sapmayan oğlak burçları bu kararlı halleri sayesinde dayanılmaz olmayı başarıyorlar.
12
Kova – Özgünlük
Özgün olmayı seven kova burçlarının eşi benzeri yoktur. Öyle ki ne aynısını ne de benzerini bulamayacağınız bu karakterlerin değerini iyi bilmek gerekir.
13
Balık – Sanatsallık
Sanata aşık olan balık burcunun en dayanılmaz özelliği sanatın damarlarına kadar işlemiş olmasıdır. Bu entelektüel zeka sizi büyüleyecektir.