Burcunuza Göre Neden Mutlu Değilsiniz?

Hayat karşımıza o kadar çok engel çıkarıyor ki bazen asla başaramayacakmışız gibi hissediyoruz. En kötüsü de bir konuda kaybettiğimizde, aşkta, iş hayatında, okulda ve parada da her zaman kaybedecekmişiz gibi geliyor. Belki de bunun altında yatan birkaç küçük ipucu yakalamak, sorunu sonsuza kadar çözmenize yardımcı olabilir.
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1
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İşte burcunuza göre mutsuz olmanıza sebep olan şeyler...
2
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Koç
Kariyerinize, okul hayatınıza veya ilişkinize o kadar dikkatle odaklanıyorsunuz ki etrafınızdaki insanların farkında bile değilsiniz. Bu da sizi bencil ve zaman zaman umutsuz yapıyor.
3
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Boğa
Zihniniz sürekli olarak meşgul durumda! Unutmayın, hayatınız bir dakika içinde tamamen değişebilir. Kendinizi bu kadar düşüncelere boğmak ruh halinize iyi gelmiyor.
4
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İkizler
Yolunda gitmeyen şeyler olduğunda, daha önceki başarılarınız sizi ayakta tutabiliyor. Neyse ki spontane doğanız sayesinde, işleri tersine çevirmeye hazırsınız.
5
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Yengeç
Üzerine düşünmeniz gereken şeyler olabilir. Sorunlardan kaçmak yerine, kaynağını bulup çözme yoluna giderseniz, daha fazla stres yaşamaktan kurtulabilirsiniz.
6
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Aslan
Kendinden emin, egonuzla olaylardan tamamen bağımsızsınız. Kimseyi kırmak ya da dışlamak istemiyor olsanız da korktuğunuz çoğu zaman başınıza geliyor.
7
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Başak
Her şeyi planlarsınız ve bu işe yaramadığında, her zaman yedek bir planınız olur. Programınız bir kere saptığında ise strese girmemek elinizde değil.
8
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Terazi
Dışlanmak en büyük korkunuz. Bazen her şeyin sizin dışınızda geliştiğinizi fark ettiğinizde ciddi bir umutsuzluk duygusuyla karşı karşıya kalırsınız.
9
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Akrep
Aynı anda o kadar çok şey oluyor ki, tek bir yerde sıkışıp kalmayı göze alamıyorsunuz. Kendinizi meşgul ederek dikkatinizi dağıtmak, en önemli başa çıkma yönteminiz.
10
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Yay
Hayatınız adeta bir roller coaster gibi. Kesin bir planınız olmadığında, ne istediğinize karar vermekte zorlanıyorsunuz.
11
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Oğlak
Çok sadık, güvenilir birisiniz ve sadakati çok ciddiye alıyorsunuz. Aynı hisleri partnerinizden de alamıyorsanız, bu durum kendinizi yalnız ve tatminsiz hissetmenize neden olabilir.
12
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Kova
Bağımsız olmak kanınızda var. Takdir edilmediğinizi veya boğulduğunuzu hissettiğinizde kilitleniyorsunuz. Bazen, kendi dünyanıza başkalarını davet etmek dengenizi bozabilir.
13
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Balık
Her zaman aşırı başarılı oldunuz, bu yüzden de çok fazla beklenti içine giriyorsunuz. Sonuç olarak, en ufak başarısızlığa tahammülünüz yok.