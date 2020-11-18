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Astro Gündem MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock

Burcunuza Göre Neden Mutlu Değilsiniz?

Hayat karşımıza o kadar çok engel çıkarıyor ki bazen asla başaramayacakmışız gibi hissediyoruz. En kötüsü de bir konuda kaybettiğimizde, aşkta, iş hayatında, okulda ve parada da her zaman kaybedecekmişiz gibi geliyor. Belki de bunun altında yatan birkaç küçük ipucu yakalamak, sorunu sonsuza kadar çözmenize yardımcı olabilir.