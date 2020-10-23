Burcunuza Göre Kendinize Nasıl Bakmalısınız?

TERAZİ Terazi burçları kendileri ile ilgilenmeyi çok severler. Bu burçlara en iyi gelecek şey yine kendileri ile ilgilenmek olacaktır. Haftanın bir gününü belirleyin ve o günü kendi öz bakımınız için ayırın; keselenin, masaj yapın, peeling yapın, nemlendirin ve uyuyun!