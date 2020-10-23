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GeriKişisel Bakım Burcunuza Göre Kendinize Nasıl Bakmalısınız?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Burcunuza Göre Kendinize Nasıl Bakmalısınız?
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Ingimage

Burcunuza Göre Kendinize Nasıl Bakmalısınız?

Sağlığınıza özen göstermek, hayatta yaptığınız en önemli şeylerden biridir. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak formda değilseniz, diğer şeylerin pek bir önemi kalmaz. Sağlığa dikkat etmek iyi beslenmek, düzenli uyumak, spor yapmak, stresten uzak adımlarının yanı sıra kişisel bakımı da içerir.

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1
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Bakım için ipuçları arıyorsanız burcunuzdan yardım alabilirsiniz. Burcunuza göre kendinize tam olarak nasıl bakmanız gerektiğini anlatıyoruz.

2KOÇ
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KOÇ

Her şey çok kafaya takar, çok fazla düşünürsünüz. Fazla enerjinizi olumsuz düşüncelerle tüketmeye meyillisiniz. Çok düşünmek yerine akşamları açık havada koşu yapmak enerjinizi harcamanın en sağlıklı yolu olacaktır.

3BOĞA
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BOĞA

Boğa burçları çok disiplinlidir ve bu hal bazen yıpratıcı olabilir. Tek yapmanız gereken kendinize bir 'dur' zamanı oluşturmaktır. Bu sürede ise gönlünüzden ne geçerse onu yapın; cilt bakımı, spor, meditasyon, kitap okumak... O an canınız hangisini istiyorsa, o!

4İKİZLER
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İKİZLER

Endişeye yatkın olabilirsiniz, bu nedenle kendinize iyi bakmanın yolu yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarmaktır. Müziğe meraklıysanız bir enstrüman çalmayı öğrenin, şiir ya da hikaye yazın. Bu ve benzer aktiviteler ruhunuza çok iyi gelecektir.

5YENGEÇ
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YENGEÇ

Yengeç burçları oldukça hassastır. Sıkıntıya pek gelemeyen bu burçların kriz yönetimini öğrenmesi çok iyi olacaktır. Bir uzmandan bu konuyla ilgili yardım alabilir, seminerlere katılabilirsiniz.

6ASLAN
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ASLAN

Aslan burçları hep çok meşguldür ve çoğu zaman yavaşlamayı unuturlar. Aslanlar için en iyi öz bakım şekli meditasyon yapmak olacaktır.

7BAŞAK
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BAŞAK

Başaklar genellikle mide sorunlarından muzdarip olabilir ve bunu mümkün olduğunca düzenlemenin bir yolu, sağlıklı ve dengeli bir diyet sürdürmektir. Öte yandan herkesin dert anlatmayı sevdiği kişiler Başak burçlarıdır. Sağlığınız için çok fazla dinlemekten uzak durmanızı, kendi hayatınıza odaklanmanızı tavsiye ediyoruz.

8TERAZİ
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TERAZİ

Terazi burçları kendileri ile ilgilenmeyi çok severler. Bu burçlara en iyi gelecek şey yine kendileri ile ilgilenmek olacaktır. Haftanın bir gününü belirleyin ve o günü kendi öz bakımınız için ayırın; keselenin, masaj yapın, peeling yapın, nemlendirin ve uyuyun!

9AKREP
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AKREP

Akrep burçlarının hayatını mahveden bir huyu vardır; takıntı. Kendi iyiliğiniz için ilk yapmanız gereken şey takıntılı ruh halinizden kurtulmak için bir uzmandan yardım almak olmalıdır.

10YAY
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YAY

Yay burçları eğlenmeyi çok severler. Hızlı yaşamanın etkilerini de çoğu zaman karaciğerlerimizde ve cildimizde görürüz. Eğlenmek çok güzel ama bazen de yavaşlamak gerekir. Karaciğerlerinize ve cildinize iyi gelecek detoks içeceklerini hayatınıza dahil etmek iyi bir bakım yoludur.

11OĞLAK
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OĞLAK

Aşırı aktif yaşam tarzınız nedeniyle eklem ağrıları yaşama eğiliminiz var. Düzenli spor, masaj ve vitamin takviyeleri kişisel bakımınızın ayrılmazları olmalıdır.

12KOVA
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KOVA

Kova burçları, ayak sorunları ile çok sık karşılaşabilir. Giydiğiniz ayakkabıların sağlıklı olduğundan emin olun ve ara ara ayak bakımı yaptırıp, ayak masajına gitmeyi de ihmal etmeyin.

13BALIK
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BALIK

Fazla duygusal ve depresif olan Balık burçları, kendilerini mutlu edecek şeylere yönelmelidir. Sizi hüzünlendirecek, fazla duygulandıracak filmler, kitaplar ve olaylardan uzak durarak sağlığınıza büyük bir katkıda bulunabilirsiniz.

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