Burcunuza Göre Karantina Sürecinde Enerjinizi Dengeleyin

Ateş: Canlılığı, eylemi, var olmayı anlatır. Ateş eksikliğinde yaşamsal köklerimizden bağlarımız kopar ve kendimizi tecrit edilmiş gibi hissederiz. Hayat gücümüzün tükendiğini, içimizden hiçbir şeyi yapmak istemediğimizi hissederiz. Eğer böyle bir durumdaysanız var gücünüzle kendinizi canlandırın. Ve basit tekniklerle evde kaldığımız bu süreci değerlendirin.