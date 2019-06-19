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GeriAstroloji Burcunuza Göre İzlemeniz Gereken TV Dizileri
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Astroloji>Burcunuza Göre İzlemeniz Gereken TV Dizileri
Astroloji

Burcunuza Göre İzlemeniz Gereken TV Dizileri

Burcunuza göre izlemeniz gereken dizileri araştırdık, bulduk, yazdık. Eğer yeni bir diziye başlamak istiyorsanız bu listeye göz atmadan karar vermeyin!

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Game of Thrones mu? The Crown mu? Big Little Lies mı? Glow mu? İşte burcunuza göre izlemeniz gereken TV dizileri...

2Koç burcu: Game of Thrones
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Koç burcu: Game of Thrones

Final sezonuyla her ne kadar hayranlarının beklentilerini karşılayamasa da Game of Thrones, 8 sezon boyunca dünya genelinde en çok izlenen yapımlardan olmayı başardı.Eğer bu dev prodüksiyonlu diziye hala başlamayan Koç burcu kaldıysa, daha fazla vakit kaybetmeyin deriz.

3Boğa burcu: The Crown
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Boğa burcu: The Crown

Boğa burçları hayattaki en ince şeyleri bile takdir eder, lüksü ve gelenekleri bir arada sever. The Crown, kraliyet hayatı, lüks kostümleri ve geleneksel değerleri ile Boğa burçları için biçilmiş kaftan.

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Karamel Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde nasıl karamel yapabileceğimizi araştırdık. (Sponsorlu İçerik)

5İkizler burcu: The Handmaids Tale
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İkizler burcu: The Handmaid's Tale

İkizler burcundan olanlar, The Handmaid Tale'in distopik dünyasını, şok edici olaylarını, rahatsız edici ama etkileyici doğasını çok sevecek.

6Yengeç burcu: Grace ve Frankie
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Yengeç burcu: Grace ve Frankie

Eğer bir Yengeç iseniz, Grace & Frankie tam size göre. Bu ikili sizi eğlendirecek, düşündürecek, güldürecek, hissettirecek.

7Aslan burcu: Pose
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Aslan burcu: Pose

Bütün Aslan burçlarının içsel bir divaları vardır ve Pose, onu ortaya çıkarmak için ihtiyaç duydukları şeydir. Bu dizideki drama, dans ve müzikler Aslan burçlarını derinden etkileyecek.

8Başak burcu: Glow
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Başak burcu: Glow

Glow, garip, meraklı ama çok ışıltılı ve acımasız güreş dünyasına girerek şöhret kazanmaya çalışan bir aktrisin hikayesi. Daha önce hiç böyle bir şey görmediniz ama bu kesinlikle Başak burcunun zevk alacağı bir şey.

9Terazi burcu: Russian Doll
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Terazi burcu: Russian Doll

Terazi burçları, karanlık mizah anlayışını ve alaycılığı severler. Aradıkları şey ise tam olarak Russian Doll!

10Akrep burcu: Killing Eve
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Akrep burcu: Killing Eve

Çok fazla tutku ve suç içeren karanlık, çarpık bir dram, seri katil ve güvenlik görevlisi olan iki güçlü kadın karakter. Tam da Akrep burçları için yapılmış gibi değil mi?

11Yay burcu: Big Little Lies
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Yay burcu: Big Little Lies

Yay burçları biraz dedikodu ve söylenti severler. Big Little Lies da mutlu çiftler ve güzel evlerin arkasına saklanmış gizem, drama ve karanlık sırlarla dolu bir sahil kasabasının en az kasaba kadar ilginç sakinleriyle ilgili. Daha ne olsun?

12Oğlak burcu: Friends
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Oğlak burcu: Friends

Sürprizlerle dolu, duygusal, eğlenceli ve her şeye rağmen dost kalabilmeyi başaranların hikayesini anlatan efsane dizi Friends, tam da Oğlak burçlarına göre.

13Kova burcu: Unbreakable Kimmy Schmidt
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Kova burcu: Unbreakable Kimmy Schmidt

Kova burçları, oldukça tuhaf olma eğilimindedirler. Bu yüzden olağandışı hikayesi, ilginç karakterleri, ilginç moda seçenekleri, komik şakaları ile Unbreakable Kimmy Schmidt'i çok sevecekler.

14Balık burcu: Marvelous Mrs. Maisel
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Balık burcu: Marvelous Mrs. Maisel

Balık burçları, temelde mükemmel bir yaşamı olan ve yaşamdaki gerçek tutkusunu keşfettiği için farklı bir yol seçmeyi seçen Marvelous Mrs. Maisel'in hikayesini gerçekten sevecektir. Size ilham verecek bir yetenek ve kararlılık hikayesi!

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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