Burcunuza Göre İzlemeniz Gereken TV Dizileri

Burcunuza göre izlemeniz gereken dizileri araştırdık, bulduk, yazdık. Eğer yeni bir diziye başlamak istiyorsanız bu listeye göz atmadan karar vermeyin!
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1
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Game of Thrones mu? The Crown mu? Big Little Lies mı? Glow mu? İşte burcunuza göre izlemeniz gereken TV dizileri...
2
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Koç burcu: Game of Thrones
Final sezonuyla her ne kadar hayranlarının beklentilerini karşılayamasa da Game of Thrones, 8 sezon boyunca dünya genelinde en çok izlenen yapımlardan olmayı başardı.Eğer bu dev prodüksiyonlu diziye hala başlamayan Koç burcu kaldıysa, daha fazla vakit kaybetmeyin deriz.
3
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Boğa burcu: The Crown
Boğa burçları hayattaki en ince şeyleri bile takdir eder, lüksü ve gelenekleri bir arada sever. The Crown, kraliyet hayatı, lüks kostümleri ve geleneksel değerleri ile Boğa burçları için biçilmiş kaftan.
4
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Karamel Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde nasıl karamel yapabileceğimizi araştırdık. (Sponsorlu İçerik)
5
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İkizler burcu: The Handmaid's Tale
İkizler burcundan olanlar, The Handmaid Tale'in distopik dünyasını, şok edici olaylarını, rahatsız edici ama etkileyici doğasını çok sevecek.
6
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Yengeç burcu: Grace ve Frankie
Eğer bir Yengeç iseniz, Grace & Frankie tam size göre. Bu ikili sizi eğlendirecek, düşündürecek, güldürecek, hissettirecek.
7
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Aslan burcu: Pose
Bütün Aslan burçlarının içsel bir divaları vardır ve Pose, onu ortaya çıkarmak için ihtiyaç duydukları şeydir. Bu dizideki drama, dans ve müzikler Aslan burçlarını derinden etkileyecek.
8
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Başak burcu: Glow
Glow, garip, meraklı ama çok ışıltılı ve acımasız güreş dünyasına girerek şöhret kazanmaya çalışan bir aktrisin hikayesi. Daha önce hiç böyle bir şey görmediniz ama bu kesinlikle Başak burcunun zevk alacağı bir şey.
9
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Terazi burcu: Russian Doll
Terazi burçları, karanlık mizah anlayışını ve alaycılığı severler. Aradıkları şey ise tam olarak Russian Doll!
10
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Akrep burcu: Killing Eve
Çok fazla tutku ve suç içeren karanlık, çarpık bir dram, seri katil ve güvenlik görevlisi olan iki güçlü kadın karakter. Tam da Akrep burçları için yapılmış gibi değil mi?
11
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Yay burcu: Big Little Lies
Yay burçları biraz dedikodu ve söylenti severler. Big Little Lies da mutlu çiftler ve güzel evlerin arkasına saklanmış gizem, drama ve karanlık sırlarla dolu bir sahil kasabasının en az kasaba kadar ilginç sakinleriyle ilgili. Daha ne olsun?
12
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Oğlak burcu: Friends
Sürprizlerle dolu, duygusal, eğlenceli ve her şeye rağmen dost kalabilmeyi başaranların hikayesini anlatan efsane dizi Friends, tam da Oğlak burçlarına göre.
13
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Kova burcu: Unbreakable Kimmy Schmidt
Kova burçları, oldukça tuhaf olma eğilimindedirler. Bu yüzden olağandışı hikayesi, ilginç karakterleri, ilginç moda seçenekleri, komik şakaları ile Unbreakable Kimmy Schmidt'i çok sevecekler.
14
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Balık burcu: Marvelous Mrs. Maisel
Balık burçları, temelde mükemmel bir yaşamı olan ve yaşamdaki gerçek tutkusunu keşfettiği için farklı bir yol seçmeyi seçen Marvelous Mrs. Maisel'in hikayesini gerçekten sevecektir. Size ilham verecek bir yetenek ve kararlılık hikayesi!