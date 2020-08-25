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GeriAşk Burcunuza Göre İlişkinizde Neden Başarısızsınız?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Burcunuza Göre İlişkinizde Neden Başarısızsınız?
Aşk
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, iStock

Burcunuza Göre İlişkinizde Neden Başarısızsınız?

Daha önce arkadaşlarınız ya da partneriniz tarafından zor seven biri olduğunuz söylendi mi? Bunu duymak çoğu zaman kafa karıştırıcı olabilir. Bizim için normal olan tepkiler, bazen karşımızdaki kişiye tuhaf gelir. Her ne olursa olsun, bir çözüm üzerinde çalışmaya başlayabilmeniz için her zaman önce bunun farkında olmanız gerekir. Yeniden sevmenize yardımcı olabilecek burç özelliklerinizi keşfetmeye hazır mısınız?

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1
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Burcunuza göre ilişkilerde neden başarısız olduğunuzu söylüyoruz!

2Koç
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Koç

Huzursuz olmak için neredeyse zaman kolluyorsunuz. Sevgi dolu bir ilişkiye girmenin temel parçası olan rutine girmekten her şeyden daha çok çekiniyorsunuz. Bu rutin korkusu ve huzursuzluk hali ise ilişkilerinizde mutsuz olmanıza neden oluyor.

3Boğa
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Boğa

İnsanlarla zor uzlaşan, doğal olarak inatçı bir kişiliksiniz. İnat yerinde yapılırsa güzeldir. Gereksiz inatlaşmalar kimseye bir şey kazandırmaz. Unutmayın; uzlaşma bir ilişkinin olmazsa olmazıdır.

4İkizler
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İkizler

Karar vermekten kaçınan ama aynı zamanda çok seçici olan biri olmanın tuhaf bir karışımısınız ve bu kombinasyon sizi biraz sert hale getirebiliyor. Karşınızdakinin gözünü korkutmayın ve seçici olduğunuzu bu kadar çok belli etmeyin.

5Yengeç
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Yengeç

Neredeyse herkes tarafından seviliyorsunuz. Hiçbir şeyden asla şikayet etmez ve kesinlikle her şeye evet dersiniz. İlk bakışta olumlu bir özellik gibi gözükse de, bu durum ilişkinize dikkat dağınıklığı ve başına buyruk hareket etme olarak olumsuz yansıyabilir.

6Aslan
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Aslan

Başkalarının ne düşündüğünü çok fazla önemsiyorsunuz ve romantik bir ortamda, sadece siz ve partnerinizi ilgilendiren bir konuyla ilgili tartışırken dış etkenlere gereğinden fazla kulak veriyorsunuz.

7Başak
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Başak

İnsanlara çok zor güveniyorsunuz ve kendinizi korumaya alıyorsunuz. Bu, ikili ilişkilerde de böyle. Bu koruma tavrı karşınızdakine duvarlar örmenize neden oluyor ve ulaşılması güç biri haline geliyorsunuz. Duvarlarınızı hemen yıkmak kolay olmayabilir ama biraz esnetmeye çalışmalısınız.

8Terazi
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Terazi

Kıskanç ve şüpheli kişiliğiniz, partnerinizin sürekli açıklama yapmak zorunda hissetmesine neden oluyorsa, bu durum ilişkiniz açısından çok fazla yorucu olabilir.

9Akrep
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Akrep

Yaşadığınız tecrübeleri her şeyin önüne koyup şimdiki ilişkinizi mahvetmeyin. Daha önce incinmiş olabilirsiniz. Bu yine olacak diye bir kural yok! Sürekli temkinli ve kuşkucu yaklaşmak, ilişkilerinizin yolunda gitmesine engel olur. Yeniden güvenmeyi deneyin.

10Yay burcu
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Yay burcu

Bağlanmaktan korkuyorsunuz! Bekar ve bağımsız yaşama o kadar alışmışsınız ki, hayatınızdaki düzeni bozmak ve başka birini hayatınıza dahil etmekten korkuyorsunuz.

11Oğlak
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Oğlak

Duygularınızı belli etmekten hoşlanmıyorsunuz. Partneriniz size asla ulaşamayacağını düşündüğü için sorun çıkıyor. Ne de olsa insanlar sevildiklerini hissetmek ister!

12Kova
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Kova

Özgürlüğüne ve mantığına aşırı düşkün haliniz bazen sinir bozucu olabiliyor. Öte yandan huysuzluğunuz tuttuğunda da sizinle anlaşmak bir hayli zor. Bu da sizi tanımaya çalışan insanların vazgeçmesinde önemli bir rol oynuyor.

13Balık
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Balık

Olaylara karşı aşırı duygusal olma ve üstesinden gelememe eğiliminiz var. Bu kesinlikle masum bir partner için yorucu olabilir.

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