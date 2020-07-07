Burcunuza Göre İçmeniz Gereken Kahveyi Söylüyoruz!

TERAZİ: Terazi burçları, güzellik ve keyif için yaşarlar. Onlar için beyaz çikolatalı mocha'dan daha iyi bir kahve düşünemiyoruz. Bembeyaz köpüğü ile estetik görünen ve tatlı lezzeti ile de damaklara keyif veren mocha, Teraziler için en ideal kahve.