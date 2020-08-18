Burcunuza göre hangi kahveyi içmelisiniz?

Sohbet ederken, enerjimiz düştüğünde, keyif yaparken ve daha pek çok anımızda yanımızda istediğimiz içecek kesinlikle kahve! Peki, burcunuza göre hangi kahveyi içmeniz gerektiğini biliyor musunuz?
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1
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Devamlı içtiğiniz kahveniz farklı olabilir. Ancak burcunuzla uyumlu olan kahveye de bir şans vermenizi öneriyoruz!
2
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KOÇ:
Zodyak'ın ilk burcu olan Koçlar, enerjik ve hareketli halleri ile bilinirler. Sabırsız burçlardan biri de olan Koçlar için en ideal kahve, hızlı ve kolay demleme yöntemleri ile filtre kahve olacaktır.
3
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BOĞA:
Değişimden pek hoşlanmayan ama damak tadını da iyi bilen burç kesinlikle Boğa. Sabit fikirli olan Boğalar, Americano'dan vazgeçemezler. Buzlu ya da sıcak fark etmez, onlara Americano olsun yeter!
4
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İKİZLER:
İkizler, sosyalleşmeyi çok severler ve çift yönlü kişilikleri ile tanınırlar. enerjik, yaşam dolu ve sosyal İkizler burcunun favori kahvesi de tıpkı kendisi gibi renkli bir tada sahip olan Frappe olacaktır.
5
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YENGEÇ:
Empati yeteneği ve evcimen oluşu ile nam salmış burçlardan olan Yengeçler aynı zamanda oldukça da hassaslardır. Bu burcun ideal kahvesi ise kesinlikle Cappuccino'dur.
6
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ASLAN:
Gösterişi ve eğlenmeyi çok seven Aslan burçları, hayat dolu olmasıyla da bilinirler. Liderlik etmeyi çok seven Aslanlar, kendileri gibi gösterişli olan Macchiato'ya bayılırlar.
7
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BAŞAK:
Başak burçları sadeliğin ve zarafetin temsilcilerindendir. Abartıdan uzak durmayı seven Başaklar, hafif içimli tadı ve gösterişsiz ama lezzetli sunumuyla Latte ile özdeşleşirler.
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TERAZİ:
Terazi burçları, güzellik ve keyif için yaşarlar. Onlar için beyaz çikolatalı mocha'dan daha iyi bir kahve düşünemiyoruz. Bembeyaz köpüğü ile estetik görünen ve tatlı lezzeti ile de damaklara keyif veren mocha, Teraziler için en ideal kahve.
9
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AKREP:
Tutkunun burcu olan Akrep, kahvesinde de hayatındaki tutkuyu ister. Bu yüzden yoğun ve nefis flat white onlar için harika bir seçenektir.
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YAY:
Yay burçları özgürlüğün simgesidir. Kendi özel hayatlarına ve özgürlüklerine çok düşkün olan Yaylar için en ideal kahve espresso olacaktır; sert, leziz ve enerjik.
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OĞLAK:
Zodyak'ın en geleneksel burcu olan Oğlak, kahvesinde de bu geleneksel tutumdan vazgeçmeyecektir. Yanında lokumu ya da çikolatası ile Oğlaklar için en ideal kahve bol köpüklü Türk kahvesidir.
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KOVA:
Sürekli düşünen, mantığın simgesi bir burçtur Kova. Bu burca en yakın kahve ise bol çikolatalı, buzlu bir frappucino'dur
13
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BALIK:
Zodyak'ın en duygusal burçlarından biri olan Balık, kahvesinde de romantizmi arar. Balık burçları için en ideal kahve içerken insanın içini sıcacık yapan karamel macchiato'dur.