Burcunuza Göre #evdekal Sürecinde Hayvan Dostlarınızla Yapabileceğiniz Aktiviteler

Yükselen Boğa burçları: Sizin, hayvanlarla aranızda iyi ilişkiler vardır. Eğer ki sorumluluğunuz altında olan bir can ise bir yükselen boğa olarak ona en iyi bakımı yapar hizmeti sağlarsınız. Sizin hayvan dostlarınızla özel bir ilişkiniz vardır. Onlarla özel bir dil geliştirmiş olabilirsiniz. O nedenle bu dönemde onlarla birebir konuşmak, iletişim köprüsünü kurmak ve onlarla yakından ilgilenmek enerjinizi dengeleyecektir.