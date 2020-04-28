Burcunuza Göre #evdekal Sürecinde Hayvan Dostlarınızla Yapabileceğiniz Aktiviteler
Enerjiyi dengelemek demek, nötr hale getirmek demektir. Bu konuda yardımımıza yine hayvan dostlarımız yetişebilir. Evcil hayvanlarınızı gözlemleyin ve bir sorun olduğunu düşünüyorsanız en başta onların enerjisini dengelemekle işe koyulun. Peki, dostlarımızın enerjisini neyle dengeleyebiliriz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bu konuyla ilgili çeşitli çözümler var, fakat kendi yükselen burcunuza göre hayvanlar evinize denk gelen alanı çalıştırmak hem sizi, hem evinizi hem de hayvan dostlarınızın enerjisini dengelemenize olanak tanıyacaktır. Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, yükselen burcunuza göre #evdekal sürecinde hayvan dostlarınız için önerilerde bulundu.
2
Yükselen Koç burçları:
Hayvanlara hizmet etmeyi denemelisiniz. Onların günlük rutinleriyle ilgilenmeyi özellikle bu dönem ihmal etmemelisiniz. Tırnaklarının kesimi, tüylerinin taranması, yıkamak, kaplarını değiştirmek ve kişisel hijyenlerini sağlamak en baş önceliğiniz olmalı. Onlara hizmet edin ve onların mutluluğu için çalışın. Dostlarınız mutlu olduğunda evinizin enerjisi de dengelenecektir.
3
Yükselen Boğa burçları:
Sizin, hayvanlarla aranızda iyi ilişkiler vardır. Eğer ki sorumluluğunuz altında olan bir can ise bir yükselen boğa olarak ona en iyi bakımı yapar hizmeti sağlarsınız. Sizin hayvan dostlarınızla özel bir ilişkiniz vardır. Onlarla özel bir dil geliştirmiş olabilirsiniz. O nedenle bu dönemde onlarla birebir konuşmak, iletişim köprüsünü kurmak ve onlarla yakından ilgilenmek enerjinizi dengeleyecektir.
4
Yükselen İkizler burçları:
Sevgili yükselen ikizler, sizlerin hayvan dostlarınızla manevi bir ilişkiniz vardır. Onlarla ilgilenmek kriz durumlarıyla kolayca başa çıkmanıza vesile olur. Onlar sizin değişim ve dönüşüm alanınızdır. Size, kinlenmeyi unuttururlar ve affetmeyi kolayca başarmanızı sağlarlar. Eğer enerji dengenizi bozan herhangi bir durum varsa hayvan dostlarınızla #evdekal sürecinde daha fazla vakit geçirmeyi deneyin.
5
Yükselen Yengeç burçları:
Eğer bir yükselen yengeç olarak evcil hayvanınız varsa, onunla aynı evi paylaşıyorsunuz demektir. Tıpkı bir ev arkadaşı gibi. Ve bu ev arkadaşınız oldukça meraklı olur. Sizi daha önce yapmadığınız şeyleri yapmaya zorlarlar. Hayvan dostlarınızla aynı evi paylaşıyorsanız dostlarınızın size macera duygusu kattıklarını bilmenizi isterim. Size yeni şeyleri denettiren, maceralara sürükleyen ve meraklanma güdüsü vererek enerjinizi dengelemenize olanak tanıyacaklardır.
6
Yükselen Aslan burçları:
Her zaman ben diyen siz yükselen aslanlar, tek bir yerde ben dediğiniz durum sökmez. O da hayvan dostlarınızın alanıdır. Sizler, en iyi şekilde sorumluluk alan burçsunuzdur. Sevdiği hayvanı asla terk etmeyen, onun sorumluluğunu her şekilde alan burç doğasına sahipsinizdir. Hayvan dostlarınız #evdekal sürecinde size sorumluluklarınızla başa çıkmayı kolaylaştırabilir. Onlarla vakit geçirmeyi ihmal etmeyin.
7
Yükselen Başak burçları:
Siz yükselen başaklar, evcil hayvan konusunda temizliği ve dağıtma huyları olan dostlarımızla iyi anlaşamazmışsınız gibi düşünülür. Fakat bu çok yanlış bir genel düşüncedir. Yükselen başaklar hayvanlarıyla eğlenceli ve keyifli bir hayat paylaşırlar. Onlar sayesinde hareket eder ve daha sosyal olurlar. Bu dönem #evdekal sürecinde barınaklara, yardıma muhtaç dostlarımıza yardımlarda bulunmayı ihmal etmeyin. Yapacağınız yardımlar sizi daha mutlu kılacak ve enerjinizi dengelemenize olanak tanıyacak.
8
Yükselen Terazi burçları:
Siz yükselen terazilerin evcil hayvan dostlarınız için yapamayacağınız fedakarlık yoktur. Her tür yaptığınız yardım ve fedakârlık manevi yönden kendinizi çok güçlü hissetmenize vesile olacak. 4. Evinizi oğlak burcu kestiği için, evinizde hep bir hayvan olsun isteyebilirsiniz. Çünkü sevginizi paylaşmak istersiniz. Sevginizi hayvan dostlarımızla paylaşmanız bu dönem #evdekal sürecinde enerjinizi dengelemenize vesile olur ve sizi huzurlu kılar.
9
Yükselen Akrep burçları:
Sevgili yükselen akrepler evde kaldığımız bu zor dönemde kendi özgürlüklerinizin elinizden alındığını hissediyor olabilirsiniz. Hayvan dostlarınız size özgürlüğü deneyimleten en önemli canlardır. Onların bakımı ile ilgilenmek ve onların yaşam özgürlükleri için mücadele etmek sizleri enerjik hissettirir ve daha huzurlu olmanıza olanak tanır. Bu dönem kendinizi güvende ve özgür hissetmek için hayvan dostlarımızla bağlarınızı güçlendirin.
10
Yükselen Yay burçları:
Sevgili yükselen yaylar, evde kaldığımız bu zor süreçte kendinizi tükenmişlik sendromuna sürükleyebilirsiniz. İçinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor olabilir. Fakat hayvan dostlarımız sizlere zorunlu da olsa sorumluluklar almayı öğreteceklerinden kendinizi hareket içerisinde bulabilirsiniz. Hayvan dostlarımızla kuracağınız bağlar, enerjinizi hızlıca dengelemenize ve yeniden eski hareketli, özgür ve neşeli halinize dönmenize vesile olacaktır.
11
Yükselen Oğlak burçları:
Sevgili yükselen oğlaklar, evde kaldığımız bu zor süreçte kendinizi çevrenizdekilerin ya da aile üyelerinizin sorumluluklarını alırken bulabilirsiniz. Bu dönemi daha fazla görev üstlenerek geçirmek sizleri huzursuz kılabilir. Hayvan dostlarımızla aranızdaki bağları güçlendirmek ise sorumluluklarınızın getirdiği huzursuzluğu kolayca atmanızı sağlayacaktır. Daha çok iletişim kurmayı ve görevleri sevdiklerinizle paylaşmayı size öğreten dostlarınız olabilir.
12
Yükselen Kova burçları:
Sevgili yükselen kovalar, sizler için bu dönem oldukça zor geçiyor olabilir. Özellikle sosyalleşmeye en çok ihtiyaç duyan burç doğasına sahip olduğunuzu düşünürsek sizi bu anlamda evinizden keyif almanızı sağlayacak hayvan dostlarımızla aranızdaki bağları güçlendirmeniz oldukça önemli. Canlarımızı aileniz gibi görebilirsiniz. En hassas olduğunuz alan evcil hayvanlarınız olabilir. Sevginizle onlarla iletişim kurun.
13
Yükselen Balık burçları:
Siz yükselen balıklar için hayvan dostlarımızın sizin güç hayvanlarınız olduğunu söylesek canlara karşı bakış açınız değişir mi? Sizin sorumluluklar evinizi kesen Aslan burcu, yaşamınız gereken özgüveni ve gücü evcil hayvanlarınızdan alabileceğinizi gösteriyor. Bu zorlu dönemde, evde kaldığımız süreçte hayvanlarınızı sevdirmeye çalışın. Güzel fotoğraflarını çekmeye çalışın. Çünkü hayvanlarınız sevilince siz de sevinirsiniz ve bu şekilde evdeki enerjinizi dengeleyebilirsiniz.