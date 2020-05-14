Burcunuz Ev Dekorasyonunuz Hakkında Neler Söylüyor? İşte Burçlara Göre Dekorasyon Önerileri...

Boğa Boğa burçları, salaşlığı ve lüksü bir arada isterler. Eğer bir boğa burcu iseniz ev dekorasyonunuzda yapraklı bitkilere yer açın. Hem şık hem rahat görünen bir kanepe edinin ve üzerini pastel renkli yastıklar ile süsleyin. Salonunuzda yer alacak büyük, yeşil bir bitki evinize ve size taze bir hava katacak.