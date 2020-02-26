Burçların Hayat Felsefeleri

Akrep burcu felsefesi: Sanki tüm duygular hep kaosta gibi. Tabiat bana karşı direniyor mu? Seçmek ne zor? Hep mi ya da hiç mi? Sen mi yoksa ben mi? Her şey toz duman ama tut ellerimi.



Korkularımın yüzeye çıkmasına izin verme. Yoruldum asırlardır yaşamış gibi olmaktan. Paranın mutluluğu çalmasından yoruldum. Bana sadece hayatını vermeni isterim. Daha ne olsun diye söylenme sakın. Donmuş̧ üşümüş kalbime birde sen ölümün sessizliğini getirme.



Her duygum içinde bir ben! Saplantımı, güvensizliğimi sorgulama... Derinliklerimde olanları bana kullanma. Sevdiğimi kolay itiraf edemem. Ama sen usulca gel de söyle...