Burçların Hayat Felsefeleri

Herkes kendi yolunda gitsin isterim. Çünkü benim hep kendime ait bir yolum vardır. Zulüm varsa bir yerde eğer, bir dostum zordaysa öfkemi gizleyemem. Adaletin peşinde koşarım. Her güzel plan ve amaçla kendimde yeniden doğarım. İşte bu yüzden çoğu zaman eleştirilirim. Eleştiri endişesiyle hep acele ederim. Beni değiştirmeyle uğraşma. Beni oldu da sevdiysen ne olur başıma kakma...Ben senin için uğruna savaş vereceğin neden olurum...
3
Boğa burcu felsefesi:
Ne yapsam olmuyor derim hep. Kimseyi de suçlamam. Tek suçlu seven ve güvenen kalbimdir. Sevdim mi seviyorum, güvendim mi güveniyorum. Hiç ortasını bulamadım. Aşk neden kör eder beni ya da neden bir parçacık sevgiye tutunmak ister bu kalbim? Yaşam benden her şeyi istesin ama beni istemediğim zaman değiştirmesin.
Yüzüme gülen insan arkamdan iş çevirmesin, değerimi sorgulatmasın. Tüm baharım sevenlerimin olsun ama inadımdan vurmasın. Bildiğim bir şey varsa gökyüzü güneşsiz ve ben sevgisiz yaşayamam.
4
İkizler burcu felsefesi:
Gerçekleri duymak hayallerle yaşamaktan iyidir benim için. Hayalle yaşamaktansa gerçekle ölmeyi yeğlerim. Sabahları hemen hayata adapte olamam ama öğleden sonra canımı iste veririm. Yaptığım şeylere sebep aramaktan vazgeç. Yaptıysam senin hoşuna gideceğini düşünmüşümdür.
Bunu bencilce bulacağını biliyorum. Yine de akıllanmam. Bana kendimi anlatmam ve seninle konuşmam için lütfen izin ver. Akıl ve samimiyet benim en önemli bağlarım. Verdiklerimi geri almanın peşine hiç düşmem. Yeter ki bana ilgini ve alakanı eksik etme. Dostluğun için sana ömrümce minnet duyarım...
5
Yengeç burcu felsefesi:
Kalbimin hassas olması her gelenin derin bir yara bırakması anlamı taşımıyordu aslında. İnsanlara güvenmekten ve denenmişi denemekten hiç korkmadım. Amacım üretmek ve işimi yapmak iken kendimi hep merhametimden vurulurken buldum.
Herkesin aptallık dediğine ben sabır dedim. Kime derdimi anlatabildiysem onu ailem bildim. İnsanları hep kendim gibi sanmayı sevdim. İnanmak istedim onlara. İnsanlık ölmedi diye kanıtlamak istercesine sevgiyi, hoşgörüyü, şefkati madalya diye taktım göğsüme. Olmuyor olamıyor biliyorum ama insanlar bu düzende neden dürüst kalamıyor.
İsyanım kalbime, inatla aynı yerden kırılmadıkça anlamıyorum. Biliyorum bir gün anlaşılacağım. Elbet bu sabrın sonu selamet olacak...
6
Aslan burcu felsefesi:
Güneş nasıl her sabah yeryüzüne kızmadan nasıl aynı saate doğuyorsa bende her sabah sorgusuz doğarım. Bazıları bu sorgusuz doğuşuma öz güven bazıları da ego der halbuki ben çevremi ısıtmayı severim.
Aklına hayran olduğum,kalbimi attıran her ne varsa onun benim olması için savaş veririm. Kimin ne bildiğinden çok yanında ne hissettiğim önemlidir. Doğam gereği birini korumayı çok sevsem de ona ihtiyacım var demeyi hiç bilemedim.
Yüreğimi soldurmayan, tutkumu kaçırmayan ne varsa kabulüm. Haksız olsam da o an söylemeyiver. Çünkü olsa da olmasa da özrüm sözlerimde... Sen gözlerimin ta içine bakmadan benim gururumu incitme...
7
Başak burcu felsefesi:
Hislerini, tüm yüreğini, aklını ve yaşamını temizleyerek gel yanıma. Tutarlı bir hayatı hayal etmek dışında bir isteğim yok benim. Biraz dikkat biraz saygı beklerim. Eğer inandıysam sana tüm harabelerine bir kale kurabilirim.
Yeter ki içimdeki güzellikleri dağıtma benim. Ne dağılan duygularımın, ne de derli toplu olmasını istediğim zihnimin hesabını sorarım. Bana yalan söyleme, detaylardan anlarım. Şayet sevgimi istersen dürüst ol, işte o zaman coşarım. Ben gerçekten sana inandıysam hiç düşünmeden, sonuç ne olursa olsun sana koşarım.
8
Terazi burcu felsefesi:
Hayır dese bağırsa da mantık, sonunda anlaşmaya tutsağımdır. Dengede olsa da terazim, her zaman sevdiklerim hep ağır gelir. Adaletin yalın gerçeği gösteremez her şeyi, bilirim. Hoyrat ve kaba sözler benim kalemim değil.
Karşımdakine göre yaşadığım bir hayat benimserim. Onaylanmayınca karar veremem.İnsanlar beni kararsız sanır. Ben bile bazen kendime kızarım. Ama bilirim insan dengesini sevdiklerinden alır. Kimsenin işine karışmam, tek bir sözüm vardır: “Benim dengemi bozmayınız!” Çünkü bilirim ki ayarıyla oynadığınız kantar gün gelir sizi tartar...
9
Akrep burcu felsefesi:
Sanki tüm duygular hep kaosta gibi. Tabiat bana karşı direniyor mu? Seçmek ne zor? Hep mi ya da hiç mi? Sen mi yoksa ben mi? Her şey toz duman ama tut ellerimi.
Korkularımın yüzeye çıkmasına izin verme. Yoruldum asırlardır yaşamış gibi olmaktan. Paranın mutluluğu çalmasından yoruldum. Bana sadece hayatını vermeni isterim. Daha ne olsun diye söylenme sakın. Donmuş̧ üşümüş kalbime birde sen ölümün sessizliğini getirme.
Her duygum içinde bir ben! Saplantımı, güvensizliğimi sorgulama... Derinliklerimde olanları bana kullanma. Sevdiğimi kolay itiraf edemem. Ama sen usulca gel de söyle...
10
Yay burcu felsefesi:
Ah kaçıversem uzaklara, varsa eğer Kaf Dağı’nın ardına. Yaşasam hiç yaşanmamış̧ maceraları, masalları yollarda bulsam. Açsam hiç açılmamış kapıları, sarsam tüm yaraları.
Senle beraber koşmak beni hep heyecanlandıracak mı? Peki senle aşmak en yüksek dağları, hadi tut elimi, sorgulama, gelirsen yüreğim senle. Umarsızlığımın altındaki ideolojiyi görebildin mi? Bana ne yaparsan yap yaşamdan ve senden nefret etmeyi bilmeyeceğim. İnsanları abartmayı severim çünkü ben sevdiğimi abartıyorum.
11
Oğlak burcu felsefesi:
Sevmek sözle olmaz, Emek ister. İşler sırf planla olmaz, çok çalışmak ister. Mantık duygudan üstündür. Akıl ilk başta devrede olsa da, sonunda aşk hep bir kördüğümdür. Boş sözler ne veririm ne de kabul ederim.
Beni yolumdan eyleme, ciddi duruşumu mesafe algılama. Düşünceli ve kaygılı ruhumun özetidir bu duruş. Tek bir ilkem vardır ki, Sevdim mi sonuna kadar sildim mi sonuna kadar...
Bilirim lafla gitmiyor peynirin ve ekmeğin gemisi. Bizi çalışmak kurtarır. Boştur gerisi...
12
Kova burcu felsefesi:
Rüzgar nereden eserse essin, ben istediğim yöne giderim. Beni benleştiren inandıklarım ve bildiklerimdir. Hayat bir trense benim lokomotifim akıldır. Duygular kördür yanıltır bilirim, bile biled e yanılırım. Aşk bazen beni de kör etse de bu benim izin verdiğim kadardır.
Çabuk toplanırım. Toplanamıyorsam da sana kendimi ezdirmem. Aşık olmuş̧ bir köle, olma mı istesen de özgür ruhumu hiçbir nedenle bağlamam. Bu seni sevmediğim anlamına gelmez. Benim aklımı ikna etmediğin anlamına gelir...Beni sana inandırırsan ikimiz de kazanırız.
13
Balık burcu felsefesi:
Hep düşünürüm! İnsan, hiç hayalleri olmasa olur muydu? Altını ayarla ölçerler, elması karatla, insanın değeri de hayalleridir. İnsan hayal ettiğidir. Engel olmayın hayallerime, sizin için önemli olmayan ne varsa bilin ki benim için değerlidir.
Maddeye önem vermem. Dostu, düşmanı ayırt etmeyi de bilmem. Herkese verecek bir şansım vardır. Haddimi bilmeyi, çok çalışmayı, koşulsuz sevgimi sunmayı bilirim. Çünkü ben iyileştirdiğim sürece varım.