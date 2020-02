Burçların Hayat Felsefeleri

Aslan burcu felsefesi: Güneş nasıl her sabah yeryüzüne kızmadan nasıl aynı saate doğuyorsa bende her sabah sorgusuz doğarım. Bazıları bu sorgusuz doğuşuma öz güven bazıları da ego der halbuki ben çevremi ısıtmayı severim.



Aklına hayran olduğum,kalbimi attıran her ne varsa onun benim olması için savaş veririm. Kimin ne bildiğinden çok yanında ne hissettiğim önemlidir. Doğam gereği birini korumayı çok sevsem de ona ihtiyacım var demeyi hiç bilemedim.



Yüreğimi soldurmayan, tutkumu kaçırmayan ne varsa kabulüm. Haksız olsam da o an söylemeyiver. Çünkü olsa da olmasa da özrüm sözlerimde... Sen gözlerimin ta içine bakmadan benim gururumu incitme...