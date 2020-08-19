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Burçlara Göre Hayatın Anlamı

'Hayatın anlamı'nı bulmaya çalışmak, insanların belki de tüm hayatları boyunca çözmeye çalıştığı bir şey. Öte yandan "hayatın anlamını nedir?" sorusunun tek ve net bir cevabı da yok. Hayatın anlamını bulmanıza belki burcunuz yardımcı olabilir!