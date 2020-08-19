'Hayatın anlamı'nı bulmaya çalışmak, insanların belki de tüm hayatları boyunca çözmeye çalıştığı bir şey. Öte yandan "hayatın anlamını nedir?" sorusunun tek ve net bir cevabı da yok. Hayatın anlamını bulmanıza belki burcunuz yardımcı olabilir!
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1
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İşte burçlara göre hayatın anlamı...
2
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Koç burcu
Koç burçları maceraperest yönleri ile ön olana çıkar. Hayatın anlamı da onlar için tam bu nokta ile ilgilidir; dünyanın olabildiğince çok ve farklı noktasından macera toplamak!
3
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Boğa burcu
Boğa burçları için hayatın anlamı aşkı bulmaktır. Ruh eşini bulmadan kendilerini tam hissetmeyen Boğa burçları, bu sebeple hayatlarının aşkını olabildiğince çabuk bulmaya çalışırlar.
4
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İkizler burcu
İkizler burçları enerjik, monotondan uzak bir hayat yaşamak isterler. Onlar için hayatın anlamı hayatta kalmaktır! Anı yaşamak, günün tadını çıkarmak öncelikleridir.
5
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Yengeç burcu
Bir Yengeç için hayatın anlamı, olabildiğince çok şey verebilmekle ilgilidir. Sürekli kendinizden önce başkalarını düşünürler ve yaptıkları yardımlar ile insanların hayatına dokunmaktan tatmin olurlar.
6
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Aslan burcu
Aslan burçları için hayatın anlamı bağımsızlıktır. Başkalarına ait olmayan, özgür bir hayat yaşayabilmek için çabalarlar. En iyi hayatın, sorumluluklardan uzak bağımsız olarak yaşandığına inanırlar.
7
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Başak burcu
Başak burçları kendilerini neyin mutlu ettiğini keşfetmek için sürekli bir yolculuk halindedir. Onlar için hayatın anlamı belki de tam olarak budur; merak etmek, keşfetmek, gülümsemek ve mutlu hissetmek!
8
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Terazi burcu
Terazi burçları hayatın anlamını pozitif olmak olarak tanımlar. İnsanlara yardım etmek, gösterişten uzak bir hayat yaşamak ve bulunduğu ortama pozitif enerji vermek onlar için hayatın anlamıdır.
9
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Akrep burcu
Akrep burçları için hayatın anlamı hayallerinin ve tutkularının peşinden gitmektir. Akrep burçlarının hayat mottosu ise şu şekilde; "Hayat sevmediğin şeyleri yapmak için çok kısa!"
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Yay burcu
Yay burçları için hayatın belli bir anlamı yoktur. Kişisel yollarının tek bir anlama sığmayacak kadar önemli olduğunu düşünürler. Her şeye çok daha geniş bir pencereden bakmayı tercih ederler.
11
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Oğlak burcu
Oğlak burçları için yaşamın anlamı, her daim öğrenmeye devam etmektir. Öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi asla bırakamazlar.
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Kova burcu
Kova burçları için hayatın anlamı insanlara ilham vermek, bu dünyadan gittikten sonra bile hatırlanmak, unutulmayacak bir iz bıraktığından emin olmak.
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Balık burcu
Balık burçlarına göre hayatın anlamı tanıştığı herkese mutluluk ve gülümseme yaymaktır. Balıklara göre, nereye giderseniz gidin eğer olumlu bir ortam oluşturabiliyorsanız dünyada bir fark yaratıyorsunuz demektir.