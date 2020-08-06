Burçlara Göre Beslenme ve Sağlıklı Kalma Önerileri

Yükselen Koç Ağırkanlı olmaktan haz etmeyen bir doğaya sahipsiniz. Yemeğin de aperatifi sizin için en idealidir. Fakat hızlı yemek yemenin zararını hepimiz biliyoruz pek tabii ki. Özellikle yaz aylarında fast food ürünler tüketmeye dikkat etmelisiniz.



Kızartmalar hızlıca gidecek yaz aylarının vazgeçilmez akşam yemeklerini süsler fakat azı karar, çoğu zarar ilkesini atlamayın. Kırmızı meyve ve sebzeler, demir, çinko gibi iyonların vücudunuzdaki dengesine dikkat etmelisiniz. Aşırı terliyor olabilirsiniz. Bu durumu kontrol altına almak için aşırı baharatlı ya da tuzlu gıdalardan uzak durmaya özen göstermelisiniz. Önceliğiniz fit olmak ve beden sağlığınızı önemsemekse, kötü alışkanlıklarınızın yerini iyileri ile değiştirmelisiniz. Tek başınıza ya da arkadaşınızla yürüyüş yapmayı tercih etmek, hem kesenizi hem de sağlığınızı tehdit altına almayacaktır. Ya da sağlığınız için gerekli olan tüm yiyecekleri özenle seçmelisiniz.