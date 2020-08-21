Burçlara Göre Arkadaşlık Anlayışları

Fiziksel özelliklerimizden duygularımıza kadar etkisi olan burçlarımız, ilişkilerimize, sosyal hayatımıza ve arkadaşlıklarımıza da dokunuyor.
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1
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Burçlar ve arkadaşlık anlayışlarını anlatıyoruz.
2
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Koç burcu
Koç burçları çok hızlı arkadaş edinebilirler. Konu 'dost' edinmeye geldiğinde ise karşısındaki kişiyi pek çok sınavdan geçirirler. Bu sınavları geçenler ise artık aileden biri olur. Koçlar arkadaşlık ilişkilerinde genelde anlatmayı seven ama dinlemekten pek hoşlanmayan taraftır. Kontrol kurmayı seven insanları da uzak tutmayı tercih ederler.
3
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Boğa burcu
Boğa burçları arkadaşlarını çok fazla sahiplenir ve bu sahiplenme hissi bir süre sonra hakimiyet kurmaya kadar ilerleyebilir. Hayata gerçekçi gözlerle bakan Boğa burçları, düşüncelerini sert bir şekilde ifade eder ve bu durum çoğu zaman yanlış anlaşılabilir.
4
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İkizler burcu
İkizler burcunun çevresi çok kalabalıktır ama arkadaşım dediği insanlar sayılacak kadar azdır. Herkes ile gezebilir, eğlenebilir ama sadece gerçek dostları ile dertleşirler. Dostluk ilişkilerinde de oldukça vefalı olan İkizler burcu, kendine yapılan yanlışı asla unutmaz.
5
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Yengeç burcu
Yengeç burçlar dost canlısı özellikleriyle bilinirler. Arkadaşları fazla olsa da herkese güvenemezler. Koca bir arkadaş grubu içinde güvendiği insan sayısı 2 ya da 3'tür. İyi bir dinleyici olan Yengeç burçları, sıra kendi hayatlarını anlatmaya geldiğinde ketum davranabilirler.
6
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Aslan burcu
Aslan burçları arkadaşlık ilişkilerinde de çoğu zaman egolu davranır. "O arasın, o gelsin" tavrı hakimdir. Ancak böyle davrandıklarına bakmayın, Aslan burçları aslında arkadaşlarını çok severler. Kendisini sahiplenen kişilerle arkadaşlık kurmayı seven Aslanlar, baskın karakteri nedeni ile dostlarının kalbini kırabilirler.
7
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Başak burcu
Dışarıdan bir hayli soğuk ve zor görünen Başak burçlarının dostluğu hiçbir şeye değişilmez. Başak burçlarına her derdinizi rahatlıkla anlatabilir, sırrınızın güvende olduğundan emin olabilir ve onlarla doyasıya eğlenebilirsiniz. Mükemmelliyetçi kişiliğiniz sayesinde arkadaşları Başak burçlarına çok güvenir ve yaptıkları şeyleri anlatarak fikir sorar, onay bekler. Öte yandan Başaklar da dostlarına çok değer verir. Güvenmeleri zaman alır ancak güvenirse hayatından kolay kolay çıkartmaz.
8
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Terazi burcu
Terazi burçları soğuk yapıları ile bilinirler. İnsanlara ısınmaları zaman alır. Fikirlerine güvenebileceği, her konuda paylaşım yapabileceği ve en önemlisi ağır başlı olan insanlarla arkadaşlık kurarlar. İyi bir sırdaştır. Çevresi tarafından saygıyla anılan Teraziler arkadaşlık ilişkilerinde de fikirlerine değer verilen kişidir.
9
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Akrep burcu
Akrep burçlarının arkadaşlık ilişkilerinden en büyük sorunu çabuk güveniyor olmalarıdır. İyi niyeti çoğu zaman başına bela olabilir. Arkadaş ortamlarının aranan kişisi olan Akrepler, doğru insana güvendiğini anlarsa ömür boyu arkadaş kalacaktır.
10
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Yay burcu
Yay burçları hep umursamaz, başına buyruk olarak bilinirler. Ancak işin iç yüzü hiç de öyle değildir. Bir Yay burcu ile dostluk yaptığınızda bir daha ondan vazgeçemezsiniz. Yardımseverliği, iyi niyeti ve eğlenceli fikirleri ile Yay burçları en iyi dostlardan biridir.
11
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Oğlak burcu
Oğlak burçları çok iyi arkadaşlardır ancak hata yapana kadar. Ona bir hayat yaparsanız sizi anında hayatından çıkaracaktır. Çünkü o arkadaşlarına asla yanlış yapmaz. İlişkilerdeki en önemli kuralı da budur.
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Kova burcu
Kova burçları genelde benmerkezci kişilikleri ile tanınırlar ancak dostları söz konusu olduğundan iyi bir dinleyici olmaya bayılıyorlar. Yine de bir Kova burcunu sürekli ararsanız bir süre sonra telefonlarınıza çıkmayı reddedecektir. Özel alanına müdahale olarak algıladığı her hareketten kaçan Kovalar, arkadaşlık ilişkilerinin de mesafeli olanını severler.
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Balık burcu
Balık burçları aşırı duygusaldır ve bu durum zaman zaman arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler. Sorunu konuşup çözmek yerine küsmeyi tercih ederler. Bir süre sonra hatasını anlasa da bu durum zamanla yorucu bir hal alabilir. Öte yandan morali yüksekken Balık burçlarının sohbetine de doyum olmaz.