Burçlara Göre Arkadaşlık Anlayışları

Yay burcu Yay burçları hep umursamaz, başına buyruk olarak bilinirler. Ancak işin iç yüzü hiç de öyle değildir. Bir Yay burcu ile dostluk yaptığınızda bir daha ondan vazgeçemezsiniz. Yardımseverliği, iyi niyeti ve eğlenceli fikirleri ile Yay burçları en iyi dostlardan biridir.