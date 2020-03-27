Burçlar Karantinada Neler Yapıyor?

Korona virüs nedeniyle hepimiz evdeyiz; kimimiz yalnız, kimimiz sevdiklerimizle beraberiz. Peki burçlar bu süreçte nasıl hissediyor, neler yapıyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın burçların karantinadaki süreçlerini yazdı...
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1
KOÇ
Koç burcu ile karantinadaysan ona sakın bugün ne yiyeceğiz diye sormayın! Aniden panik olacağı haberler verme. Onun alanlarına girme. Yüksek sesle konuşması veya ev ile ilgili yüksek performans göstermesine şaşırma. İzin ver çünkü hayatlarında ilk kez evi sevdiler.
2
BOĞA
Boğa burcu ile karantinadaysan onun koltuğuna yatma. Yemekleri geçiştirme ve şüpheli davranma. Açık ol ve dürüstçe istediklerini söyle. Büyük bir eğlence bekleme ama o eğlenemeye başladıysa eşlik et. Huzurunu kaçırma yeter.
3
İKİZLER
İkizler burcu ile karantinadaysan o istemeden konuşma. Anlattıkları ile ilgilen yoksa bir müddet sonra ilgisiz olduğun için suçlanabilirsin. Mümkün oldukça alakalı ve iyi bir dinleyici ol. Canın hiç sıkılmayacaktır.
4
YENGEÇ
Yengeç burcu ile karantinadaysan evin içinde sürekli dolanma gel otur deme! Bir yengecin en sevdiği yeri evidir. Ama bir yengece ne yapacağını söylerseniz onun inadına tersini yapar. Şuan inatla en sevdikleri evlerde durulamıyor olabilirler. Bu yüzden kaygılı ve huzursuz ruh hallerine karşılık olarak onu çok sevdiğinizi dile getirin.
5
ASLAN
Aslan burcu ile karantinadaysan onla sürekli ilgileniyor gibi yap. Eski yaptıkları işlerden ve başarılarından söz edin. Yeteneklerini size sunması için onlara izin verin. Övgü onları sakin ve hizmet eden biri haline getirebilir. Onları onurlandırın ve yalnız olmadıklarını hissettirin.
6
BAŞAK
Başak burcu ile karantinadaysan ellerini yıka ve kurallara uymalısın. O söylemeden kişisel bakımları yapmış ol. Mümkün oldukça planlı hareket et. Bir kere kibarca yapılmaması gereken şeylerden bahsettiyse ikinci kez ihmal etme. Eleştirilerin önüne geçemediğin gibi ağzınla kuş tutsan işe yaramaz.
7
TERAZİ
Terazi burcu ile karantinadaysan onunla bu karantinada kalma fikrine çok mutlu olduğunu sürekli söyle. O olmasaydı böyle huzurlu ve mutlu olamayacağınızı dile getirin. Kibar ve nazik davranın. Kırıcı olmadığınız sürece sınırsız bir hizmet ve huzur sağlar. Ayarlarını fabrika ayarlarına döndürürseniz kendinizi herhangi bir odada karantinaya alın.
8
AKREP
Akrep burcu ile karantinadaysan tüm eşyalarını şifrele ve ortada bir şeylerini bırakma. Akreple olmak zaten ezelden bir karantina da olmaktır. Şüphe duyarsa vay haline. Eski konular ve beceriksizliklerinizin konuşulmasına ciddi bir bağışıklık kazanmaya başlayın. Bir müddet sonra kabul ettiğinizi hissederse üstelemez. Direnç göstermeyin.
9
YAY
Yay burcu ile karantinadaysan ona arada karantinada olduğunu hatırlatıp, balkonları gezebileceğini söyleyin. Aynada kendiyle konuşup, şarkı söyleyebilir ya da dans edebilir. Bunlara destek olun. Kısa zaman aralıklarında dışarı çıkmanın risk olduğunu hatırlatın. Bana bir şey olmaz demesinler.
10
OĞLAK
Oğlak burcu ile karantinadaysan ışıkları açık bırakmayın ve gereksiz yere gülmeyin, şişelerin kapaklarını iyi sıkın. Evde çalışma ortamına dikkat edin. Düzen ve tertibin olduğu her yerde sizi de mutlu eder kendi de mutlu olur. Hatta arada ona birikimleriniz ve tasarruflarınızdan bahsedin. Bu ona güven verir.
11
KOVA
Kova burcu ile karantinadaysan onu sorunlarınla sıkmamalı ve eleştirmemelisin. Onun prensiplerine daha saygılı olmayı seçmelisin. Şu an yeteri kadar özgürlüğünün kısıtlandığını düşünüyor ve bu durum onu despot biri haline getirmiş durumda. Akıllıca işler içinde olun. Bilimsel alınan tedbirleri uygulayın. Yalan yanlış bilgileri ona taşıyıp sinirlendirmeyin.
12
BALIK
Balık burcu ile karantinadaysan birlikte karantina da olmak ne kadar romantik değil mi diye sor. Önlemleri almasında onunla işbirliği yap. Destek ver ve onu düşün. Elinden geldikçe sağlıklu ve huzurlu bir ortam sağlamaya çalışacaktır. Umut dolu konuşmalar yap ve onu karamsarlığa sürükleme.