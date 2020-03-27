Burçlar Karantinada Neler Yapıyor?

OĞLAK Oğlak burcu ile karantinadaysan ışıkları açık bırakmayın ve gereksiz yere gülmeyin, şişelerin kapaklarını iyi sıkın. Evde çalışma ortamına dikkat edin. Düzen ve tertibin olduğu her yerde sizi de mutlu eder kendi de mutlu olur. Hatta arada ona birikimleriniz ve tasarruflarınızdan bahsedin. Bu ona güven verir.