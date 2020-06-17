Bunları Yapmayın: Hızlı Yaşlanmaya Sebep Olan Davranışlar

Yaşlanmaya karşı tedaviler Antiaging uygulamalar, sağlıklı yaşam ve doğru spor ile desteklendiğinde yaş alsanız da yaşlanmamayı başarmak mümkün diyebiliriz. Elbette yaşlanma ve ölüm kaçınılmaz bir yaşam döngüsü, ancak 70 yaşında da sağlıklı eklemlere, gözlere sahip olmak, merdivenleri rahat çıkmak, günlük ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılıyor olmak, yaşam standardımızın yüksek olması anlamına gelir. Ayrıca, ameliyatsız medikal estetik yöntemleriyle cildiniz yaşınıza göre daha sıkı, daha formda görünebilir.



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