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GeriKişisel Bakım Bunları Yapmayın: Hızlı Yaşlanmaya Sebep Olan Davranışlar
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Bunları Yapmayın: Hızlı Yaşlanmaya Sebep Olan Davranışlar
Kişisel Bakım

Bunları Yapmayın: Hızlı Yaşlanmaya Sebep Olan Davranışlar

Günümüzde estetik kaygılar kadın, erkek fark etmeksizin genç görünme isteği artmaya devam ediyor. Yaşlılık bulgularını gizleme ve daha genç görünme arzusu herkes için önemli olmaya başladı. Ancak bazı etkenler var ki hızlı yaşlanmaya zemin hazırlıyor.

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Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran konu hakkında önemli bilgiler verdi.

2Az su içmek
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Az su içmek

Su içmek çok klişe gelebilir ama yaşamamız için yemek yemekten daha da önemli. İçtiğimiz su da bedenimiz için çok önemli mineraller var ve bedenimizin yüzde 70’i de su.

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Organlarımızın sağlıklı çalışması içinde sıvı ihtiyacının yaşa göre karşılanması gerekir. Orta yaşlardaki sağlıklı kişiler için günlük su tüketimini kilogram başına 40 cc. olarak hesaplayabiliriz.

4Şeker tüketimi
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Şeker tüketimi

İleri Glikasyon Ürünleri (AGEs), yaşlanmayı ve hastalanmayı hızlandırır. Basit şekerler proteinlere yapışıp yapılarını bozar, kolajende bir protein yapı olduğu için, bedenimizdeki inflamasyon arttıkça dokularımız, cildimiz, saçlarımız, gözlerimiz de yaşlanır.

5Düzensiz uyku
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Düzensiz uyku

Uyku kalitesi tüm sağlığımızı etkiler. İmmün sistemimizi, hormonlarımızı, enerji seviyemizi, bilişsel faaliyetlerimizi etkiler. Gece biz uyurken salınan Growth Hormon ve Melatonin hormonu da hücrelerimizin genç kalmasını sağlar.

6Güneş koruyucu kullanmak
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Güneş koruyucu kullanmak

Cilt yaşlanmasında ‘kamyon şoförü’ örneği verilir, güneş altında uzun saatler araba kullanan şoförün yüzünün bir tarafının diğer tarafına göre kuru, lekeli ve derin çizgileri olduğu fark edilir. Güneşten korunmanın yaşlanma da çok etkili olduğunu biliyoruz, güneşin nimetlerinden faydalanmalıyız, ancak en çok yaşlanan bölgelerimizi, yüz, el boyun, dekolte gibi bölgelerimizi korumayı ihmal etmemeliyiz.

7Tekrarlayan mimik hareketleri
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Tekrarlayan mimik hareketleri

Kaşların arasındaki ‘11’ çizgisi denilen kırışıklıkların bazen çok fazla sinirlenme, kızma ile ilgili olabildiği gibi bazı göz bozukluklarından dolayı da oluşur. Yüzümüzde bazı kasları fazla kullandıkça o bölgelerde kolajen kayıpları oluşur ve kırışıklıklar derinleşir.

8Yaşlanmaya karşı tedaviler
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Yaşlanmaya karşı tedaviler

Antiaging uygulamalar, sağlıklı yaşam ve doğru spor ile desteklendiğinde yaş alsanız da yaşlanmamayı başarmak mümkün diyebiliriz. Elbette yaşlanma ve ölüm kaçınılmaz bir yaşam döngüsü, ancak 70 yaşında da sağlıklı eklemlere, gözlere sahip olmak, merdivenleri rahat çıkmak, günlük ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılıyor olmak, yaşam standardımızın yüksek olması anlamına gelir. Ayrıca, ameliyatsız medikal estetik yöntemleriyle cildiniz yaşınıza göre daha sıkı, daha formda görünebilir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

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