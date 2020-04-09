Bunları Yapmayın: Besinlerin Değerini Düşüren 8 Yanlış Alışkanlık
Mutfakta farkında olmadan yaptığımız bazı hatalar besinlerin değerlerin düşmesine, onlardan daha az fayda sağlamamıza sebep olabiliyor.
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1
Nedir bu besin değerini düşüren hatalar? Besinlerin değerini düşürmemek için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız?
2
Yumurtayı fazla pişirmek
Yumurtayı özellikle sarısının çevresinde yeşil renkte demir sülfür halkası oluşacak kadar uzun süre haşlamak oldukça yanlış. Uzmanlar, ideal haşlama süresinin 4-7 dakika olduğunu söylüyor. Öte yandan yumurtayı kızgın yağda pişirmek de proteinlerin bozulmasına yol açıyor.
3
Eti, yoğurt ve peynirle tüketmek
Kalsiyum kaynağı yoğurt ve peynir gibi besinler, etlerle beraber tüketildiğinde demir emilimini azaltıyor. Demir kaynağı olan etleri yeşillik, biber, limon gibi C vitamini kaynakları ile tüketmek demir emilimini yükseltiyor ve bu mineralden maksimum fayda sağlamamıza yardım ediyor.
4
Sebzeleri çok ince doğramak
Isı, ışık ve oksijen üçlüsü besin kaybına neden oluyor. Meyve ve sebzeler doğal hali ile oksijen ve ışıktan korunuyor ancak çok ince kesildiğinde bunlara maruz kalıyor. Bu yüzden de besin değerleri azalmaya başlıyor. Sebzelerinizi incecik doğramak yerine iri parçalar halinde doğramayı deneyin.
5
Şiddetli suyun altında yıkamak
Bazı meyveler ince zarlıdır; ıspanak, böğürtlen, roka, çilek gibi... Bu tür meyveler şiddetli akan suyun altında yıkandığında ya da suyun içinde uzun süre bekletildiğinde mineral ve vitamin kaybına uğruyorlar.
6
Zeytinyağını yüksek ısıya maruz bırakmak
Zeytinyağı, omega 3 ve omega 6 gibi sağlıklı yağ asitlerini içeriyor. Ancak bu yağ yüksek ısıda pişirmek için uygun değil. Unutmayın, zeytinyağı, ceviz, badem gibi sağlıklı yağ kaynaklarını yüksek ısıya maruz bırakmak faydalı yağ asitlerinin bozulmalarına sebep oluyor. Bu nedenle zeytinyağını yemekler piştikten sonra eklemeli ya da soğuk olarak tüketmelisiniz. Zeytinyağını güneş ışığından ve ısıdan korumalı, pencere önlerinde ve ocağın hemen yanında muhafaza etmemelisiniz.
7
Kurubaklagillerin pişirme suyunu dökmek
Kuru fasulye, mercimek, nohut gibi kurubaklagiller, mineral ve vitamin açısında da bir hayli zenginler. Bu besinler doğru pişirildiğinde protein değerleri artıyor. Doğru pişirme yöntemini ise paylaşıyoruz; pişirme suyunu dökmeden, az suyla pişirin.
8
Sütü çok kaynatmak
Sütü uzun süre kaynatmak, protein ve vitamin değerlerini kayba uğratıyor. Ancak patojen bakteriler içerebileceği için çiğ süt tüketiminden de kaçınmalısınız.
9
Sebzeleri uzun süre pişirmek
Sebzelerde bulunan C ve B grubu vitaminleri ısıyla kolayca kayba uğruyor. Eğer herhangi bir sindirim sorununuz yoksa çiğ yenilebilen sebzeleri öncelikli olarak çiğ tüketmeye çalışın. Pişirmek istiyorsanız, pişme sürelerine göre en fazla 10 ile 20 dakika arasında, diriliklerini koruyacak şekilde pişirin.
Öte yandan sebzeleri bol suda haşlamak da vitamin ve mineral içeriklerinin kayba uğramasına neden oluyor. Sebzeleri bol suyla haşlamak yerine az suda, düşük sıcaklıkta, buharda veya kendi suyu ile sote ederek pişirin. Kızartmalardan ise kesinlikle uzak durun.