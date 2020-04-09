Bunları Yapmayın: Besinlerin Değerini Düşüren 8 Yanlış Alışkanlık

Sebzeleri uzun süre pişirmek Sebzelerde bulunan C ve B grubu vitaminleri ısıyla kolayca kayba uğruyor. Eğer herhangi bir sindirim sorununuz yoksa çiğ yenilebilen sebzeleri öncelikli olarak çiğ tüketmeye çalışın. Pişirmek istiyorsanız, pişme sürelerine göre en fazla 10 ile 20 dakika arasında, diriliklerini koruyacak şekilde pişirin.



Öte yandan sebzeleri bol suda haşlamak da vitamin ve mineral içeriklerinin kayba uğramasına neden oluyor. Sebzeleri bol suyla haşlamak yerine az suda, düşük sıcaklıkta, buharda veya kendi suyu ile sote ederek pişirin. Kızartmalardan ise kesinlikle uzak durun.



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