Bu Yöntemler Grip ve Zatürreden Koruyor

Zatürre ve grip aşısı koronavirüsten korur mu? Zatürre ve grip aşısı korona virüse karşı etkili değildir. Fakat koronavirüs hastalarının bir kısmı hastalık esnasında veya sonrasında gelişen zatürre veya grip nedeniyle hastalığı ağır geçirmekte ve bazı hastalarda ölümlere neden olmaktadır. Hastalık açısından riskli bireylerin aşı olması bu açıdan önemlidir. Dolayısı ile gelişebilecek ölüm riskini de azaltmış olur. Kalp hastalarında hem koronavirüs, hem zatürre hem de grip çok ciddi problemler oluşturabileceğinden, kalp hastalarında aşı kullanımı önerilir. Bu hastalarda aşı kullanımı kalp krizi ve hastalığa bağlı ölüm riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle özellikle kronik kalp hastalıklarında aşılamanın tedavinin bir parçası olduğu unutulmamalıdır.