Bu Vitaminin Eksikliği Erken Doğuma Neden Oluyor!

D vitaminin kaynağı, aldığımız besinler. Yumurta, süt ve süt ürünleri ile balık ve zenginleştirilmiş besinler, güçlü D vitamin kaynakları. Bu besinlerin içerdiği D vitaminin vücutta kullanılır hale gelmesi için böbrek ve karaciğer rol alıyor. Ancak onlar, çok az D vitamini üretebiliyorlar. Yeterli D vitamini için başka bir kaynağa daha ihtiyacımız var; güneş! Kişi ne kadar D vitamini içeren besin alırsa alsın, vücudun ihtiyacını yeterli ölçüde karşılayacak şekle dönüşmüyor. Dönüşmesi için cildin güneş ışınlarına maruz kalması gerekiyor. Cilt altında D vitamini sentezleniyor ve vücudun kullanımına hazır hale geliyor. İşte bu yüzden, anne karnındaki bebeğin gelişiminde de çok büyük önemi olan D vitamini için anne adaylarının sık sık güneşlenmesi gerekiyor.