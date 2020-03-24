Bu Sayılar Koronavirüs Riskini Düşürüyor: 20 Saniye, 2 Litre, 1.5 Metre...

En az 4-5 porsiyon sebze meyve tüketin Bağışıklık sistemimizi güçlü kılan en önemli etkenlerin başında, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemini koruyan antioksidanlar olan A, C, E, D vitaminleri, selenyum, çinko ve demir gibi vitamin ve mineralleri içeren besinleri dengeli ve yeterli almaya özen gösterin. Her gün 3-5 porsiyon sebze-meyvenin yanı sıra; D vitamini içeren süt, yoğurt ve peynir gibi besinleri, protein içeren besinleri ve baklagilleri yine düzenli olarak tüketmeniz çok önemli.