Bu hatalar cildi yaşlandırıyor, kanser riskini artırıyor! Plajda değil sokağa çıkmadan 30 dakika önce…
Deniz, kumsal ve güneş… Yaz mevsimi çoğumuzun en sevdiği mevsim olsa da pek çok sağlık sorunu kapımızı çalabiliyor. Cilt problemleri bu aylarda en sık görülen sorunları oluşturuyor.
Yaz mevsiminde artan cilt yağlanması nedeniyle akneler oluşabiliyor. Güneş ve ultraviyole etkisiyle; güneş yanıkları, yüzde ‘melazma’ adı verilen lekeler, hassas ciltlerde alerjik döküntüler gelişebiliyor. Yine güneşe bağlı olarak terleme ve nem sonrasında oluşan kıl kökü iltihapları ile mantar enfeksiyonları da sıkça görülüyor.
Cildimiz güneş hasarı nedeniyle erken yaşlanmaya başlıyor. En önemlisi ise cilt kanserinin gelişme riskinin artması. Üstelik cilt kanserinin görülme sıklığı dünyada ve ülkemizde her yıl giderek yükseliyor. Yaz aylarında cilt problemlerinin gelişiminde hatalı alışkanlıklarımız ise büyük bir etken oluyor!
Dermatoloji Uzmanı Dr. Melodi Çekiç, cilt sağlığımızı korumak için almamız gereken en önemli önlemin güneşten korunmak olduğuna dikkat çekerek yaz aylarında yaptığımız kritik 8 hatayı ve doğrularını anlattı.
HATA: Güneş kremini ilk kez plajda kullanmak
DOĞRUSU: Yaz aylarında çoğumuz güneşten koruyucu kremi sokağa çıktıktan sonra, örneğin plajda sürmek gibi büyük bir hataya düşüyoruz. Oysa etkin bir koruma için UVA ile UVB içeren 50 faktörlük ve suya dayanıklı güneş kremini dışarı çıkmadan 30 dakika önce tüm açıkta kalan bölgelere sürmeli ve her 2 saatte bir yenilemelisiniz.
HATA: Güneş kremini boyun, kulak ve kollara sürmemek
DOĞRUSU: Cilt kanserleri vücudumuzun tüm güneş alan bölgelerinde gelişebiliyor. Dolayısıyla kulak, dudak, boyun ve kollarınıza da koruyucu krem sürmeyi ihmal etmeyin. Yüz ve boyun için 3 ml güneş kremi (orta ve işaret parmağınızın uzunluğu kadar) yeterli gelecektir. Denize ve havuza girdikten sonra ılık suyla duş alıp, ardından güneş kreminizi tekrar sürmeyi alışkanlık edinin.
HATA: Koruyucu giysi, şapka, gözlük kullanmamak
DOĞRUSU: Yazın öğle saatlerinde dışarıdaysanız güneş kremi tek başına yeterli gelmeyebiliyor, bu nedenle ek koruyucu önlemler almanız gerekiyor. Ultraviyole koruması için uzun kollu gömlekler, uzun pantolonlar ve etekler tercih edin. Kulak ile boynu da koruyan ve sıkı dokunmuş kumaştan yapılan şapkaları kullanın. Göz çevresi derisini korumak ve katarakt riskini azaltmak için 'UV 400' veya ‘ANSI UV’ etiketli gözlükleri tercih edin.
HATA: Makyaj malzemelerini, cilt bakım ürünlerini ve güneş kremini yanlış sıralamada uygulamak
DOĞRUSU: Güneşten etkili korunabilmek için ürünleri doğru kullanmanız büyük bir önem taşıyor. Önce temiz ve kuru deriye cilt bakım ürünleri uygulanmalı, emildikten sonra güneş kremi sürülmeli, üzerine makyaj yapılmalı. Makyaj üzerine güneş kremini yenilemek için pudra formu tercih edilebilir. Ancak, bu pudralar ana güneş koruyucusu olmamalıdır. Makyaj malzemelerinde SPF olması yeterli değildir; geniş spektrumlu koruma sağlamazlar ve gereken miktarda uygulamak zordur. Dolayısıyla demir oksit içeren mineral makyaj kullanılmasında fayda var, çünkü demir oksit cildi görünür ışınlara karşı da korur.
HATA: Bu saatler arasında açık alanda bulunmak
DOĞRUSU: Yaz aylarında 11.00 – 15.00 saat aralıklarında UV indeksi en yüksek seviyede oluyor. Güneş koruyucu sürseniz bile vücudun terlemesiyle birlikte kremin miktarı azalıyor. Bu nedenle tam koruma gerçekleşmeyebilir. Dolayısıyla mümkünse 11.00-15.00 saatleri aralığında dışarda bulunmaktan, güneşlenmekten ve denize girmekten kaçınılmalı. Dışarıda bulunulması gerekiyorsa gölgede durulmalı, cilde mutlaka güneş kremi sürülmeli ve koruyucu giysi ile şapka kullanılmalı.
HATA: Sağlıklı bronzlaştığını düşünmek
DOĞRUSU: Uzmanlar her fırsatta ‘Sağlıklı bronzlaşma diye bir kavram bilimsel olarak yoktur’ uyarısında bulunuyorlar. Zira bronzlaşma, cildin ‘melanosit’ adı verilen renk hücrelerinin cildi ultraviyole ışınlarından korumak ve kanser oluşumunu önlemek için çoğalmalarıyla oluşuyor. Yani, bronzlaşmak aslında cildin savunma mekanizmasıdır. Bronzlaşmak amacıyla öğle saatlerinde güneşe maruz kalmak hem ciltte erken yaşlanmaya ve lekelere hem de cilt kanserine yol açabiliyor.
HATA: Leke ve izler için soyucu krem ile serum kullanmak
DOĞRUSU: AHA-BHA, hidrokinon ve oranı yüksek retinoik asitli kremler, yüz peelingleri; sonbahar ve kış aylarında yaygın kullanılan cilt yenileyici ve leke giderici ajanlar. Ancak bu ürünler yaz aylarında özellikle güneşten korunmadan ve kontrolsüz kullanımı cildin bariyerini bozuyor. Bunun sonucunda ürünler daha çok leke oluşumuna neden olur ve cildi korunmasız bırakarak güneş hasarının daha yoğun oluşmasına yol açar. Dolayısıyla cilt sağlığı için yaz dönemindeki cilt ürünleri hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.
HATA: Cilde yağ bazlı ürünleri uygulamak
DOĞRUSU: Yaz aylarında terleme ve ciltte yağlanmanın artması nedeniyle yüzde sivilce ile siyah noktalarda artış görülüyor. Ayrıca yağ bazlı ürünlerin kullanımı da ciltte yaygın sivilce çıkışına ve sivilce izlerinin artmasına yol açıyor. Bu sorunları önlemek için cildin önce misel suyla temizlenmesi, ardından su bazlı bir yıkama jeliyle yıkanması, son olarak da yine su bazlı bir ürünle nemlendirilmesi gerekir.