Bu hatalar cildi yaşlandırıyor, kanser riskini artırıyor! Plajda değil sokağa çıkmadan 30 dakika önce…

Cildimiz güneş hasarı nedeniyle erken yaşlanmaya başlıyor. En önemlisi ise cilt kanserinin gelişme riskinin artması. Üstelik cilt kanserinin görülme sıklığı dünyada ve ülkemizde her yıl giderek yükseliyor. Yaz aylarında cilt problemlerinin gelişiminde hatalı alışkanlıklarımız ise büyük bir etken oluyor!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Melodi Çekiç, cilt sağlığımızı korumak için almamız gereken en önemli önlemin güneşten korunmak olduğuna dikkat çekerek yaz aylarında yaptığımız kritik 8 hatayı ve doğrularını anlattı.