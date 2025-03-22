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Bu hastalık anne olmayı bile engelleyebiliyor! Normal sandığınız regl ağrısı endometriozis habercisi olabilir

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Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 12:01

Bazı kadınlar regl döneminde çok şiddetli ağrılar yaşayabiliyor. Yaşam kalitesini de düşüren bu ağrılar, hem fiziksel hem de ruhsal olarak kadınları zorluyor; kimi zaman işini kimi zaman da aile hayatını etkiliyor. Çoğu zaman ‘normal’ kabul edilen bu ağrılar konusunda uzmanlar uyarıyor: Normal sandığınız ağrı, endometriozis (çikolata kisti) habercisi olabilir.