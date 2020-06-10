Brezilya Güzeli: Alessandra Ambrosio'nun Bakım Sırları
Victoria's Secret'ın emekli meleği, dünyanın en ünlü top modellerinden biri olan, güzelliğiyle hepimizi büyüleyen Alessandra Ambrosio'nun kusursuz görüntüsünün arka planına bakalım mı?
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Bir süredir podyumlardan uzakta olan ve bolca seyahat eden, çocukları ile vakit geçiren Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, gözlerden uzak olsa da gönüllerden ırak olmayan isimlerden.
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Karantina dönemini memleketinde sevgilisi Nicolo' Oddi ve iki çocuğu ile beraber geçiren 39 yaşındaki model, doğallığı çok seviyor ve bu hali ile de gözlerimizi kamaştırıyor.
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Brezilya genlerinin de verdiği etki ile bizce dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Alessandra Ambrosio'nun sırlarını mercek altına alıyoruz.
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Bronzluk onun imzası
Alessandra Ambrosio'nun her daim bronz olduğunu biliyoruz. Ancak onunki ışıl ışıl parlayan, sağlıklı bir bronzluk... Dışarıda özellikle de sahil kenarında vakit geçirmeye bayılan model, güneşlenmeyi çok seviyor.
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Ancak öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamaya dikkat ettiğini söylüyor ve ekliyor, "Bir Brezilyalı olarak vazgeçilmez ürünlerim kesinlikle güneş koruyucularım!"
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Sıkı vücudunu disipline borçlu
Alessandra Ambrosio'nun muhteşem vücudunda mutlaka Brezilya genlerinin ve kıvrımlarının etkisi var. Ancak modelin sıkı disiplinini ve spor motivasyonunu da yok saymamak gerekiyor.
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Ambrosio için sıkı popo, kalça ve bacaklar çok önemli. Spor yaparken özellikle bu üç bölgeye ağırlık veriyor ve düzenli olarak squat ile lunge yapıyor. Aynı zamanda yoga, pilates ve spinning ile de ilgilenen model, bol bol da yüzüyor.
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"Eskiden pek spor yapmazdım"
Anja (11) ve Noah (8) adlarında iki tane çocuğu olan model, doğum yapmadan önce spor ile arasının pek de iyi olmadığını söylüyor. Fit vücudundan hiçbir zaman ödün vermeyen model, iyi görünümünün reçetesini şu sözlerle anlatıyor:
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"Çocuklarım doğduktan sonra egzersiz rutini değiştirdim, çünkü eskiden pek spor yapmazdım. Bunun yanında sağlıklı beslenme ve egzersizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Koşmayı pek sevmem ama sevdiğim şeklini bulmaya çalışıyorum. Evde koşmaktansa evin yakınlarında koşuyorum, arkadaşlarla yürüyüşe çıkıyorum ya da sahilde voleybol oynuyoruz."
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Saçlarına herkes hayran
Ambrosio'nun saçlarının podyumda nasıl ahenkle dalgalandığını hatırlıyor musunuz? Sıklıkla deniz suyuna ve güneşe maruz kalmasına rağmen saçları nasıl bu kadar sağlıklı olabiliyor?
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Brezilyalı modelin sırrı organik ürünlerde saklı. Sao Paulo'daki kuaföründen başka bir yere gitmeyen Alessandra Ambrosio, saçlarına düzenli olarak vitamin terapisi uygulatıyor.
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Öte yandan Ambrosio'nun günlük hayatında hiç makyaj yapmadığını da fark etmişsinizdir. Sağlıklı bronzluğunun verdiği etkiyle de pürüzsüz bir cilde sahip olan model, makyaj yaptığında da yine doğal bir görünümü tercih ediyor.
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Meyve ve salataya bayılıyor
Modelin güzellik sırları arasında elbette beslenme alışkanlıkları da önemli bir rol oynuyor. Sebze ağırlıklı beslenmeyi seven Alessandra Ambrosio, "Özellikle yaz aylarında hafif beslenmeyi seviyorum. Ağırlıklı olarak meyve ve salata yiyorum. Bu sayede tüm gün kendimi çok hafif hissediyorum" diyor.