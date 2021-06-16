Boyun Fıtığı Belirtileri Nelerdir ve Neden Olur? Boyun Fıtığı Hakkında Merak Edilenler
Boyun ağrısı, pek çok kişinin yaşadığı durumlardan biri. Günlük hayatı olumsuz etkileyebilen boyun ağrısı nedenlerinden birçoğu kas iskelet sistemiyle ilgili olabiliyor. Bu nedenlerinden en başında da boyun fıtığı geliyor. Peki boyun fıtığı belirtileri nelerdir ve neden olur? Boyun fıtığı hakkında merak edilenler...
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Her üç kişiden biri hayatı boyunca en az bir defa boyun ağrısı ile karşılaşabiliyor. Boyun bölgesinde kemikler dışında kaslar, kemikleri tutan eklemler, bağ dokuları da vardır. Bunların yıpranmasına bağlı olarak da şikayetler ortaya çıkmaktadır. Ancak her boyun ağrısı boyun fıtığı değildir.
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Boyun fıtığı belirtileri nelerdir?
Boyun fıtığı berirtileri, hastalığın durumuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Boyun fıtığı durumunda;
- Boyunda ve kollara vuran ağrı, - Sırtta her iki kürek kemiği arasında ağrı, - Fıtığın etkilediği sinire bağlı olarak uyuşmalar ve ileri dönemde ciddi sinir hasarına bağlı güç kayıpları görülebilmektedir.
Ayrıca bu şikayetler tek başına meydana gelebileceği gibi bir arada da ortaya çıkabilir.
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Boyun fıtığı nedenleri
Boyun, omur kemikleri ile birlikte her ili kemik arasında bulunan diskler vücudun postürünü sağlayan yapılardır. Yaşlanma ile birlikte disklerin içindeki sıvı içeriği azalır ve diskler yıpranır. Boyuna binen ani yükler, ani hareketler ile disk yırtılır ve fıtıklaşır.
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Boyun fıtığı tedavisi nasıl olur?
Tedavide hastanın bilgilendirilmesi, ğrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar ile ağrının giderilmesi ilk basamaktır.
Hastalar, tekrarlayıcı ağır kaldırmalardan kaçınılmalıdır. Isı tedavisi ağrıyı hafifletmek ve kas gevşemesini sağlamak amacıyla sıklıkla kullanılır. Günde iki kez 30 dakikaya kadar yüzeysel sıcak uygulama yapılabilir. Cihazlı fizik tedavi 14-20 seans arasında önerilir. Boyunluk erken dönemde hastanın rahat etmesini kolaylaştırır. Boyunluk kullanımı sınırlı olmalıdır. 3 günden daha uzun kullanımlar boyun kaslarında zayıflamaya neden olur.
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Bu rahatsızlığı yaşayan kişilere fizik tedavide manuel terapi uygulanabilir. Ellerle boyun bölgesine itme, germe, çekme hareketleri yapılır. Manuel terapi seansları 3-8 arasında değişmektedir. Manuel tedavi ellerle yapılan bir tedavi olup masaj ile hiç ilgisi yoktur. Amerika’da ve çoğu Avrupa ülkesinde sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir.
Boyun omur çevresindeki kasların güçlendirilmesi ağrıyı azaltmak, işlevleri en üst düzeye çıkarmak ve fıtığın ilerlemesini ve tekrarlamasını önlemek için çok önemlidir. Omurga esnekliğinin yeniden kazandırılması ve postür (duruş şekliniz) eğitimi şarttır.