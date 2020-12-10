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Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer? Evdeki Malzemelerle Ağrınızı Hafifletin...
Kış ayları geldi çattı. Soğuk algınlığı ve grip mevsimi başlıyor. Boğaz ağrısı genelde bu hastalıkların ilk semptomudur ve çok can sıkıcıdır. Daha iyi hissetmek için mutfağınızdaki malzemelerden yardım alabilirsiniz.
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İşte basit yollarla boğaz ağrısını hafifleten öneriler...
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TUZLU SU ASIRLIK BİR ÇARE
Tuzlu su, boğaz ağrısı için en popüler ev ilaçlarından biridir. Bir çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suya karıştırın ve gargara yapın. Tuz, boğaz ağrısı için çok iyileştiricidir.
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BİR FİNCAN SICAK ÇAY GİBİSİ YOKTUR
Bir fincan sıcak bitki çayın ısısı, mutfağınızda bulabileceğiniz en etkili ilaçlardan biridir. Bitki çaylarının içinde vücudunuza iyi gelen antioksidanlar da vardır. Soğuk algınlığı ve grip mevsimi için mutfağınızda her zaman bir miktar bitki çayı bulundurmalısınız.
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BİR KAŞIK BAL ÖKSÜRÜĞÜ YATIŞTIRIR
Bal, boğaz ağrısını yatıştırır ve öksürüğü giderir. Balın kalın dokusu boğazınızı kaplar. Hatta bazı araştırmalar balın öksürük veya boğaz ağrısı ilaçlarından daha etkili olduğunu söylüyor. Elbette doktorunuzun yazdığı ilaçların yerini hiçbir şey tutmaz ancak aynı zamanda balın doğal özelliklerinden de yardım alabilirsiniz.
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PASTİLLER BOĞAZI YUMUŞATIR
Pastiller zaten medikal ürünlerdir ve faydalı içerikleri ile boğaz ağrısına iyi gelirler. Eğer evde pastiliniz yoksa sizi o an rahatlatması için şekerlerden de yardım alabilirsiniz. Özellikle limonlu ve naneli şekerler sizi kısa süreliğine de olsa rahatlatacaktır.
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ANNE USLULÜ TAVUK ÇORBASI
Halk arasında bu çorbaya 'hasta çorbası' da deniyor. Uzmanlar, tavuk çorbasında vücudunuzun solunum yolu hastalıklarından daha hızlı iyileşmesine yardımcı olan özellikler bulunduğunu söylüyor. Taze taze pişmiş bol limonlu ve karabiberli tavuk suyuna çorbanın kokusu bile iyileşmeye yeter!
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NOT: Yukarıda sıraladığımız maddelerin hiçbiri bir tedavi yöntemi değil, küçük rahatlatıcı önerilerdir. Siz siz olun, kendinizi hasta hissettiğinizde evde tedavi olmaya çalışmayın, bir doktora mutlaka görünün.