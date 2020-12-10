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Geriİyi Yaşam Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer? Evdeki Malzemelerle Ağrınızı Hafifletin...
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer? Evdeki Malzemelerle Ağrınızı Hafifletin...
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy, Pxhere

Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer? Evdeki Malzemelerle Ağrınızı Hafifletin...

Kış ayları geldi çattı. Soğuk algınlığı ve grip mevsimi başlıyor. Boğaz ağrısı genelde bu hastalıkların ilk semptomudur ve çok can sıkıcıdır. Daha iyi hissetmek için mutfağınızdaki malzemelerden yardım alabilirsiniz.

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İşte basit yollarla boğaz ağrısını hafifleten öneriler...

2TUZLU SU ASIRLIK BİR ÇARE
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TUZLU SU ASIRLIK BİR ÇARE

Tuzlu su, boğaz ağrısı için en popüler ev ilaçlarından biridir. Bir çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suya karıştırın ve gargara yapın. Tuz, boğaz ağrısı için çok iyileştiricidir.

3BİR FİNCAN SICAK ÇAY GİBİSİ YOKTUR
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BİR FİNCAN SICAK ÇAY GİBİSİ YOKTUR

Bir fincan sıcak bitki çayın ısısı, mutfağınızda bulabileceğiniz en etkili ilaçlardan biridir. Bitki çaylarının içinde vücudunuza iyi gelen antioksidanlar da vardır. Soğuk algınlığı ve grip mevsimi için mutfağınızda her zaman bir miktar bitki çayı bulundurmalısınız.

4BİR KAŞIK BAL ÖKSÜRÜĞÜ YATIŞTIRIR
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BİR KAŞIK BAL ÖKSÜRÜĞÜ YATIŞTIRIR

Bal, boğaz ağrısını yatıştırır ve öksürüğü giderir. Balın kalın dokusu boğazınızı kaplar. Hatta bazı araştırmalar balın öksürük veya boğaz ağrısı ilaçlarından daha etkili olduğunu söylüyor. Elbette doktorunuzun yazdığı ilaçların yerini hiçbir şey tutmaz ancak aynı zamanda balın doğal özelliklerinden de yardım alabilirsiniz.

5PASTİLLER BOĞAZI YUMUŞATIR
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PASTİLLER BOĞAZI YUMUŞATIR

Pastiller zaten medikal ürünlerdir ve faydalı içerikleri ile boğaz ağrısına iyi gelirler. Eğer evde pastiliniz yoksa sizi o an rahatlatması için şekerlerden de yardım alabilirsiniz. Özellikle limonlu ve naneli şekerler sizi kısa süreliğine de olsa rahatlatacaktır.

6ANNE USLULÜ TAVUK ÇORBASI
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ANNE USLULÜ TAVUK ÇORBASI

Halk arasında bu çorbaya 'hasta çorbası' da deniyor. Uzmanlar, tavuk çorbasında vücudunuzun solunum yolu hastalıklarından daha hızlı iyileşmesine yardımcı olan özellikler bulunduğunu söylüyor. Taze taze pişmiş bol limonlu ve karabiberli tavuk suyuna çorbanın kokusu bile iyileşmeye yeter!

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NOT: Yukarıda sıraladığımız maddelerin hiçbiri bir tedavi yöntemi değil, küçük rahatlatıcı önerilerdir. Siz siz olun, kendinizi hasta hissettiğinizde evde tedavi olmaya çalışmayın, bir doktora mutlaka görünün.

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