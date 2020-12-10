Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer? Evdeki Malzemelerle Ağrınızı Hafifletin...

PASTİLLER BOĞAZI YUMUŞATIR Pastiller zaten medikal ürünlerdir ve faydalı içerikleri ile boğaz ağrısına iyi gelirler. Eğer evde pastiliniz yoksa sizi o an rahatlatması için şekerlerden de yardım alabilirsiniz. Özellikle limonlu ve naneli şekerler sizi kısa süreliğine de olsa rahatlatacaktır.