Boğa burcu özellikleri neler? İşte bilmeniz gereken her şey…

Sabırlı (okunuşu: değişmez)

Boğalar hayatı diğer insanların çoğundan daha yavaş bir tempoda yaşarlar, genellikle bir şeylere de geç kalırlar. Aslında bunu sağlayan şey, her hareketlerini ve sizinkini de derinlemesine düşünme ve değerlendirme arzusudur. Her şeyi analiz etmeyi severler. Ve onları bu kadar inatçı yapan da bu sonsuz düşünmedir. Her şeyi enine boyuna düşünmüşlerdir ve bu nedenle nerede duracakları konusunda tamamen net ve kararlıdırlar.