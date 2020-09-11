MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Böbreklere İyi Gelen 12 Muhteşem Besin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Böbreklere İyi Gelen 12 Muhteşem Besin
Beslenme Önerileri
Kaynak Fotoğraflar: Pixabay, Ingimage

Böbreklere İyi Gelen 12 Muhteşem Besin

Böbreklerin vücudumuzda birçok işlevi var; toksinlerin atılmasını sağlamak, hormon salgılaması yapmak, kan basıncını ve asit baz dengesini düzenlemek... Dış etkenlerden kolayca etkilenen böbreklerin sağlığını korumak da bir hayli önemli.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Böbrek sağlığınızı koruyacak, yüksek besin değerli 12 muhteşem besini açıklıyoruz!

2Levrek
Abone Olgoogle-news

Levrek

Levrek, Omega-3'ler olarak adlandırılan ve son derece sağlıklı yağlar içeren bir protein kaynağıdır. İnflamasyonu azaltmaya yardımcı olan levrek, depresyona ve anksiyeteye karşı da etkili.

3Karnabahar
Abone Olgoogle-news

Karnabahar

Besin değeri çok yüksek olan karnabaharda bol miktarda C, K ve B vitamini, folat bulunuyor. Mükemmel bir lif kaynağı olan karnabahar, aynı zamanda patates yerine kullanılabilecek sağlıklı bir alternatif.

4Sarımsak
Abone Olgoogle-news

Sarımsak

Böbrek problemleri olan kişilerin, eklenmiş tuz dahil olmak üzere diyetlerindeki sodyum miktarını sınırlamaları tavsiye edilir. Sarımsak , tuza lezzetli bir alternatif olurken, aynı zamanda pek çok da faydası bulunuyor.

5Lahana
Abone Olgoogle-news

Lahana

Lahana, mineraller ve güçlü bitki bileşikleri ile yüklüdür. K, C ve B vitamini barındırır. Aynı zamanda sindirim sistemi için de çok faydalıdır.

6Makademya fındığı
Abone Olgoogle-news

Makademya fındığı

Fındık, yüksek fosfor içerdiği için böbrek hastalığı olanlara çok fazla önerilmez. Ancak makademya fındığı, diğer kuruyemişlerden daha az sahip olduğu fosfor oranıyla börek sorunu yaşayanlar için harika bir alternatif oluyor.

7Biber
Abone Olgoogle-news

Biber

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan biberler, bolca C vitamini de barındırır.

8Yaban mersini
Abone Olgoogle-news

Yaban mersini

Yaban mersini, en iyi antioksidan kaynaklarından biridir. Bu tatlı meyve, kalp hastalıklarına, kansere ve diyabete karşı vücudu koruma özelliğine sahip.

9Ananas
Abone Olgoogle-news

Ananas

Portakal, muz ve kivi gibi tropikal meyvelerdeki potasyum oranı çok yüksektir. Ananasın potasyum değeri ise diğer tropikal meyvelerden daha düşüktür. Bu sebeple böbrek problemleri olanlar rahatlıkla tüketebilir.

10Karabuğday
Abone Olgoogle-news

Karabuğday

Karaciğer ve bağırsak dostu olan karabuğday, besin değeri yüksek, kalorisi ise oldukça düşük mükemmel bir yiyecektir. Kilo vermeye de yardımcı olur.

11Yumurta beyazı
Abone Olgoogle-news

Yumurta beyazı

Yumurtanın sarısı da çok besleyicidir ancak beyazı yüksek kalitede böbrek dostu bir protein kaynağıdır.

12Kızılcık
Abone Olgoogle-news

Kızılcık

Tam bir C vitamini deposu olarak kabul edilen kızılcık, zengin mineral ve vitaminleri sayesinde pek çok hastalığa iyi geliyor. Böbrek sorunları da dahil.

13Soğan
Abone Olgoogle-news

Soğan

Soğan da tıpkı sarımsak gibi tuz yerine kullanılabilecek lezzetli bir alternatif. Barındırdığı yüksek oranda C vitamini, manganez ve B vitamin sayesinde yararlı bağırsak bakterilerini besleyerek sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi