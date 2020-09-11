Böbreklere İyi Gelen 12 Muhteşem Besin

Böbreklerin vücudumuzda birçok işlevi var; toksinlerin atılmasını sağlamak, hormon salgılaması yapmak, kan basıncını ve asit baz dengesini düzenlemek... Dış etkenlerden kolayca etkilenen böbreklerin sağlığını korumak da bir hayli önemli.
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Böbrek sağlığınızı koruyacak, yüksek besin değerli 12 muhteşem besini açıklıyoruz!
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Levrek
Levrek, Omega-3'ler olarak adlandırılan ve son derece sağlıklı yağlar içeren bir protein kaynağıdır. İnflamasyonu azaltmaya yardımcı olan levrek, depresyona ve anksiyeteye karşı da etkili.
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Karnabahar
Besin değeri çok yüksek olan karnabaharda bol miktarda C, K ve B vitamini, folat bulunuyor. Mükemmel bir lif kaynağı olan karnabahar, aynı zamanda patates yerine kullanılabilecek sağlıklı bir alternatif.
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Sarımsak
Böbrek problemleri olan kişilerin, eklenmiş tuz dahil olmak üzere diyetlerindeki sodyum miktarını sınırlamaları tavsiye edilir. Sarımsak , tuza lezzetli bir alternatif olurken, aynı zamanda pek çok da faydası bulunuyor.
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Lahana
Lahana, mineraller ve güçlü bitki bileşikleri ile yüklüdür. K, C ve B vitamini barındırır. Aynı zamanda sindirim sistemi için de çok faydalıdır.
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Makademya fındığı
Fındık, yüksek fosfor içerdiği için böbrek hastalığı olanlara çok fazla önerilmez. Ancak makademya fındığı, diğer kuruyemişlerden daha az sahip olduğu fosfor oranıyla börek sorunu yaşayanlar için harika bir alternatif oluyor.
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Biber
Güçlü bir antioksidan kaynağı olan biberler, bolca C vitamini de barındırır.
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Yaban mersini
Yaban mersini, en iyi antioksidan kaynaklarından biridir. Bu tatlı meyve, kalp hastalıklarına, kansere ve diyabete karşı vücudu koruma özelliğine sahip.
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Ananas
Portakal, muz ve kivi gibi tropikal meyvelerdeki potasyum oranı çok yüksektir. Ananasın potasyum değeri ise diğer tropikal meyvelerden daha düşüktür. Bu sebeple böbrek problemleri olanlar rahatlıkla tüketebilir.
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Karabuğday
Karaciğer ve bağırsak dostu olan karabuğday, besin değeri yüksek, kalorisi ise oldukça düşük mükemmel bir yiyecektir. Kilo vermeye de yardımcı olur.
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Yumurta beyazı
Yumurtanın sarısı da çok besleyicidir ancak beyazı yüksek kalitede böbrek dostu bir protein kaynağıdır.
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Kızılcık
Tam bir C vitamini deposu olarak kabul edilen kızılcık, zengin mineral ve vitaminleri sayesinde pek çok hastalığa iyi geliyor. Böbrek sorunları da dahil.
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Soğan
Soğan da tıpkı sarımsak gibi tuz yerine kullanılabilecek lezzetli bir alternatif. Barındırdığı yüksek oranda C vitamini, manganez ve B vitamin sayesinde yararlı bağırsak bakterilerini besleyerek sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olur.