Biyografi Sevenlere: Karantinada Mutlaka Okumanız Gereken Biyografi Kitapları
Biyografi okumayı seviyorsanız bu önerilerimiz tam sizlik! Karantina sürecinde severek okuyacağınız biyografi kitap önerilerimiz için sizi aşağıya doğru alalım...
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Tesla: Maskelerle Çevrili Bir Hayat - Vladimir Pistalo
Sırbistan'ın en prestijli edebiyat ödülünün sahibi Tesla: Maskelerle Çevrili Bir Hayat çağının ötesindeki bir mucidin, bir deli-dahinin, sırlarla dolu bir adamın hikayesini anlatıyor. Vladimir Pistalo elektrik yüklü, eğlenceli üslubu ve ustaca kurgusuyla hem biyografik roman türüne yeni bir soluk getiriyor hem de hiçbir ayrıntıyı atlamadan, Nikola Tesla'nın bilinmezlerle dolu hayatını aydınlatıyor.
Tesla: Maskelerle Çevrili Bir Hayat'ı okurken Nikola Tesla'nın dehasını bir kez daha takdir edecek, hayatı başarılarla, kalp kırıklıklarıyla ve yoksullukla geçen bir adamın bitmek bilmez hırsına tanık olacaksınız.
Franz Kafka’nın bütün ruhuyla kendini adadığı bir aşk ve o aşkın satırlara yansıyan sonsuz tanıklığı…Kafka’nın Milena Jesenská ile bir dost meclisinde başlayan tanışıklığının ardından ölümsüz bir aşka dönüşen mektuplaşmaları dönemin edebiyat ortamına da ışık tutuyor.
Dünyayı karış karış gezmeye başlayıp, kısa sürede Rotasız Seyyah adıyla internette fenomen haline gelen, fotoğraf projeleriyle gerek yurt içinde, gerekse BBC, The Telegraph ve Der Spiegel gibi gazete ve dergilerde adından söz ettiren Mehmet Genç, büyük beğeni toplayan ilk kitabının ardından yeni maceralarıyla bir kez daha okurların karşısına çıkıyor.
Bu kitabı okurken Tacikistan'ın Pamir Dağları'nda yaşayan Pamir Kırgızı Türklerinin çadırlarına misafir olup, Kırgızistan'daki 7134 metre rakımlı Lenin Zirvesi'ne tırmanacak; Afganistan'daki bir Taliban karargahına girip, belki en az Mehmet kadar korkup heyecanlanacaksınız. İran polisleri tarafından ajan olduğu düşünülerek sorguya çekildiğinde şaşkınlığınızı gizleyemeyecek, çadırlarda yaşayan Kaşkay Türkleriyle yaptığı Türkçe sohbetlere dahil olduğunuzda ise yüzünüzün güldüğünü fark edeceksiniz.
Mohandas K. Gandhi 1869'da Hindistan'da doğdu. Londra'da eğitim gördü ve daha sonra ırkçılığın en kötüsünü bizzat yaşadığı Güney Afrika'da avukatlık yapmaya başladı. Yaşarken İngilizler için bir suçlu, Müslümanlar için bir kahraman, Hindular içinse kutsal bir adamdı. Irkçılığa, sömürgeciliğe karşı gösterdiği pasif direnişle koca bir ulusu bağımsızlığa taşıyan, tarihin akışını değiştiren kişiliklerden biri oldu.
Gandhi'nin yaşamının önemli olaylarını anlattığı bu kitap, yoluna bağlılığından ve dürüstlüğünden bir an olsun taviz vermeyen, değişime önce kendinden başlayan büyük bir ruhun büyüleyici bir portresi aynı zamanda. Bir insanı büyük bir insan yapan nedir sorusuna verilecek en güzel yanıtı Gandhi'nin kendi sözlerinden, Vedat Günyol'un Türkçesiyle okuyun.
Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli'nin zengin ömrünün kısa özeti. Kendi deyişiyle "sürekli sanat üstüne düşünen, yaratı sancıları çeken ama dönemin ve ülkenin koşulları gereği zaman zaman politikadan kaçamayan birinin anıları."
İlk kez 2007'de yayımlanmış olan kitabın genişletilmiş yeni basımında fotoğraf albümü de yenilendi, kimisi ilk kez yayımlanan fotoğraflarla zenginleşti. Tıpkı yazarının hayatı gibi.
Gayrimeşru, eşcinsel, vejetaryen, solak ve dinle arası limoni: Leonardo da Vinci 15 ve 16. yüzyıl için zor bir karakterdi. Ama talep ettiği hoşgörünün karşılığını misliyle verdi.
Steve Jobs ve Einstein biyografilerinin yazarı Walter Isaacson, insanlık dediğimiz büyük ailemizin belki de en sıra dışı ferdinin hayatı üzerinden, dünyaya tutkulu bir hayretle yaklaşmanın yaşamı nasıl zenginleştirebileceğini gösteriyor.
ABD'nin eski first lady'sinin samimi, etkili ve ilham veren hikayesi... Michelle Obama bu kitapta, eşinin hızlı siyasi kariyeriyle işi ve ailesi arasındaki dengeyi kurmaya çabaladığı evliliğinin ilk yıllarını anlatıyor. Bizi kocasının başkan adayı olma kararının arkasındaki mahrem tartışmaya ve ardından kampanya sırasında popüler ama çok da eleştirilen bir figür olarak oynadığı role dahil ediyor.
Ailesinin uluslararası spotlar altında gerçekleşen ve tarih değiştiren yükselişini, Beyaz Saray'da geçirdikleri sekiz önemli yıl boyunca o ülkesini, ülkesi de onu tanırken, perde arkasında yaşadıkları capcanlı hikayeyi zarif, esprili ve alışılmadık bir açık yüreklilikle dile getiriyor.