Biyografi Sevenlere: Karantinada Mutlaka Okumanız Gereken Biyografi Kitapları

Gandhi: Bir Özyaşam Hakikatin Peşinde Başımdan Geçenler - Mohandas Karamçand Gandhi Mohandas K. Gandhi 1869'da Hindistan'da doğdu. Londra'da eğitim gördü ve daha sonra ırkçılığın en kötüsünü bizzat yaşadığı Güney Afrika'da avukatlık yapmaya başladı. Yaşarken İngilizler için bir suçlu, Müslümanlar için bir kahraman, Hindular içinse kutsal bir adamdı. Irkçılığa, sömürgeciliğe karşı gösterdiği pasif direnişle koca bir ulusu bağımsızlığa taşıyan, tarihin akışını değiştiren kişiliklerden biri oldu.



Gandhi'nin yaşamının önemli olaylarını anlattığı bu kitap, yoluna bağlılığından ve dürüstlüğünden bir an olsun taviz vermeyen, değişime önce kendinden başlayan büyük bir ruhun büyüleyici bir portresi aynı zamanda. Bir insanı büyük bir insan yapan nedir sorusuna verilecek en güzel yanıtı Gandhi'nin kendi sözlerinden, Vedat Günyol'un Türkçesiyle okuyun.