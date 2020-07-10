Bitkisel Takviyeler Nasıl Kullanılmalı? Bu Takviyelerin Yan Etkileri Neler?

KUTUDA YAZAN İÇERİĞE ALDANMAYIN Bir ürünün kutusunda ya da prospektüsünde içindeki tüm maddeler tanımlanmayabilir. Yapılan araştırmalar, %20’nin üzerinde üründe, belirtilen içeriklerin dışında başka maddelerin de olduğunu ve bunların bazılarının zehirli olabileceğini göstermektedir. Ürünlerin hazırlanma biçimindeki farklılıklar da etkinliklerinin ve zehirliliklerinin farklı olmasına neden olabilmektedir.