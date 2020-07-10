Bitkisel Takviyeler Nasıl Kullanılmalı? Bu Takviyelerin Yan Etkileri Neler?
Bitkisel tavkiye kullanımı tüm dünyada gittikçe artıyor. Çoğu doğal ve zararsız olduğu düşünülerek uzman onayı olmadan bilinçsizce kullanılıyor. Bu bitkisel ürünler doğru kullanılmadığında karaciğer hasarı olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bozkaya, bitkisel takviyelerin kullanımı hakkında bilgi verdi, bu takviyelerin zararlı etkilerini anlattı...
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DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILMALI
Sindirim sistemi yakınmaları, solunum yolu enfeksiyonları, baş ağrısı, stres, romatizmal rahatsızlıklar gibi birçok nedenle kullanılan ve masum oldukları düşünülen bitkisel ürünlerin sağlık açısından birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır.
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Son yıllarda bu ürünler nedeniyle ortaya çıkan yan etki ve zehirlenmelerin artması, ürünlerin satışı ile ilgili düzenleme ve kontrollerin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Piyasada bulunan bitkisel ürünlerin salt ticari bir araç olarak görülmeye başlanması ve doktor kontrolü olmadan kullanılması, bu ürünleri sağlık açısından ciddi bir tehlike haline getirmektedir.
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KUTUDA YAZAN İÇERİĞE ALDANMAYIN
Bir ürünün kutusunda ya da prospektüsünde içindeki tüm maddeler tanımlanmayabilir. Yapılan araştırmalar, %20’nin üzerinde üründe, belirtilen içeriklerin dışında başka maddelerin de olduğunu ve bunların bazılarının zehirli olabileceğini göstermektedir. Ürünlerin hazırlanma biçimindeki farklılıklar da etkinliklerinin ve zehirliliklerinin farklı olmasına neden olabilmektedir.
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BİRÇOK YAN ETKİYE NEDEN OLABİLİR
Bitkisel ürünlerin zehirli etkisinde en önemli hedef organ, karaciğerdir. Karaciğer hasarı ve yetersizliği yapabilen bazı bitkisel ürünler; karabaş otu, çörekotu, sinameki, kedi otu, yaban fesleğeni olarak sıralanabilir. Bazı bitkisel ürünlerin karaciğer hasarı dışında neden olabileceği yan etkiler şunlardır:
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. Aloe Vera: Karın ağrısı, ishal ve kalpte ritim bozukluğu
· Chapparal: Karaciğer ve böbrek sorunları
· Ayurvedik Mineraller: Ağır metal zehirlenmesi
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· Sığla Ağacı (Cascara Sagrada): Karın ağrısı ve ishal
· Glycrirrhiza Glabra: Ödem, tansiyon ve elektrolit bozukluğu
· Kava: Parkinsonu kötüleştirme ve deri döküntüsü
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BAŞKA İLAÇLARLA ETKİLEŞİMİ TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR
Bitkisel ürünlerle ilgili bir diğer önemli sorun aynı anda kullanılan ilaçlarla etkileşmeleri, bir kısmının etkilerini azaltırken bir kısmının etkilerini artırmalarıdır. Bu ürünlerin başka ilaçlarla birlikte kullanılması, ilaç ve bitkisel ürünün etkileşimleri sonucunda zehirleyici etkinin ortaya çıkmasına veya daha da artmasına yol açabilmektedir.
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Bu etkiler ölümcül sonuçlara yol açabilir. Örneğin; kan sulandırıcı ilaçlar kullanılırken ephedra, sarımsak, zencefil, ginkgo, papaya, physillium gibi bitkisellerin kullanımı, kanama riskini artırmaktadır.
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Merkezi sinir sistemine etkili ilaçlar kullanırken, kava ve St. John’s Wort gibi bitkisellerin kullanılması sinir sistemi yan etkilerinin ortaya çıkmasını tetikleyebilir.
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Sonuç olarak bitkisel ürünler, tanınmasında güçlükler olan hatta sıklıkla onlara atfedilmeyen birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Bu nedenle bu tür ürünler kesinlikle hekim kontrolünde kullanılmalıdır.