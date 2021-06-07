Birçok kişi çözüm arıyor... İşte, gözenek sıkılaştırıcı ev yapımı doğal maskeler
Cildimizin görünümü pek çoğumuzu gün içinde iyi hissetmemizi sağlayan önemli bir faktördür. Bunun için çeşitli gözenek sıkılaştırıcı tonik, serum, krem ve çoğunlukla evde doğal maskelere başvururuz. Çünkü cildimizdeki gözenekler sıkılaştırmanın pürüzsüz görünmenin temelini oluşturduğunu biliriz. Bunun için sizlere evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal ev yapımı gözenek sıkılaştırıcı maskeler hazırladık. Hazırsanız, başlıyoruz…
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1
Ev yapımı birçok doğal yöntemle aslında cildimizdeki geniş gözeneklerden kurtulmamız mümkündür. Aynı zamanda cildinizin ışıldadığını ve etkisini kısa zamanda fark edebileceğiniz bu doğal ev yapımı gözenek sıkılaştırıcı maskelerden memnun kalacağınızdan eminiz. Ancak cildinize en uygun olanı bulduğunuzdan emin olmanız önemli. Bunun yanında maske içinde yer alan malzemelere herhangi bir alerjiniz varsa ya da alerjik bir bünyeye sahipseniz, mutlaka kullanmadan önce yama yöntemi dediğimiz bileğinizin iç kısmında karışımı denemeyi ihmal etmeyiniz. İşte gözenek sıkılaştırıcı ev yapımı doğal maske tarifleri…
2
Yumurta Akı Maskesi
Malzemeler: 2 çay kaşığı limon suyu, 1 adet yumurta akı.
Öncelikle, bir kase içerisinde limon suyu ve yumurta akını iyice köpürene kadar çırpın. Ardından, yüzünüz için temin ettiğiniz bir adet fırça yardımıyla karışımı yüzünüze sürün. İncecik bir kağıt peçeteyi parçalar halinde bölerek maskeyi sürdüğünüz yerin üzerine koyun ve elinizle hafifçe bastırarak yapışmasını sağlayın. Karışımı peçetenin üzerinden tekrar uygulayın ve 10 dakika bekletin. Daha sonra peçeteleri çıkartın ve yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Bu ev yapımı doğal maskeyi herhangi bir cilt sorunu yaşamadıysanız haftada 2 kez tekrarlayabilirsiniz.
3
Karbonat Maskesi
Malzemeler: 3 yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı karbonat
Karbonatı su içerisinde eritin ve yüzünüze masaj yaparak 1 dakika boyunca sürün. Ardından soğuk su ile durulayın.
4
Şeker Maskesi
Malzemeler: 2 kaşık şeker, 1 kaşık zeytinyağı, dört beş damla limon suyu
Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp kremsi bir kıvam elde edin. Yüzünüze peeling yapar gibi uygulayın. 1 dakika bekledikten sonra soğuk su ile cildinizi durulayın. Böylelikle limondaki antioksidan maddeler sayesinde cildiniz mikroplardan arınır ve gözenekleriniz sıkılaşır. Herhangi bir alerjik reaksiyon gerçekleşmediği takdirde bu maskeyi haftada 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.
5
Kaymak Maskesi
Malzemeler: 2 kaşık yoğurt, yarım salatalık, 1 yemek kaşığı kaymak
Öncelikle salatalığı rendeleyin ve yoğurt ile karıştırın. Daha sonra kaymağı da ekleyip krem kıvamına getirin. Bu kremi cildinize sürün ve 10 dakika kadar bekleyin. Sonrasında soğuk su ile cildinizi yıkayın.
6
Gül Suyu Maskesi
Malzemeler: 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı yoğurt, kıvamı oluşana kadar gül suyu.
Tüm malzemeleri bir karışım elde edene kadar karıştırın. Pamuk yardımıyla temiz cilde maskeyi sürün. 20 dakika beklettikten sonra soğuk suyla cildinizi durulayın. Ev yapımı gözenek sıkılaştırıcı bu maske ile cildiniz yenilenir ve gözenekleriniz küçülmeye başlar.
7
Domates Suyu Maskesi
Malzemeler: 1 adet domates
Domatesin kabuklarını soyun ve blenderden geçirin. Elde ettiğiniz domates suyunu bir pamuk yardımıyla cildinize sürün ve 10 dakika kadar bekleyin. Domates cildinizi temizleyecek ve gözeneklerinizin sıkılaşması için hücreleri aktif hale getirecektir.
8
Yaş Maya Maskesi
Malzemeler: 1 yemek kaşığı yaş maya, 1 yemek kaşığı süt
Yaş maya ve sütü güzelce karıştırıp mayanın erimesini sağlayın. Eriyen maya kremsi bir kıvam alacaktır. Bu kıvama gelince temiz cilt üzerine uygulayın. 15 dakika kadar yüzünüzde bekleyen maskeyi soğuk suyla durulayın. Düzenli kullanımda gözeneklerinizin sıkılaştığını siz de fark edeceksiniz.
9
Portakal Maskesi
Malzemeler: 1 adet orta boy portakal, 1 kaşık aloe vera jel
Portakalın suyunu sıkın ve ufak bir kap içinde aloe vera jeli ile karıştırın. Aloe vera jeli aktarlardan alabilir ya da evde yetiştirdiğiniz aloe vera bitkisinden elde edebilirsiniz. C vitaminli bu iki malzeme cildinizi tazeler ve gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur.