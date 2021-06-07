Birçok kişi çözüm arıyor... İşte, gözenek sıkılaştırıcı ev yapımı doğal maskeler

Yumurta Akı Maskesi Malzemeler: 2 çay kaşığı limon suyu, 1 adet yumurta akı.



Öncelikle, bir kase içerisinde limon suyu ve yumurta akını iyice köpürene kadar çırpın. Ardından, yüzünüz için temin ettiğiniz bir adet fırça yardımıyla karışımı yüzünüze sürün. İncecik bir kağıt peçeteyi parçalar halinde bölerek maskeyi sürdüğünüz yerin üzerine koyun ve elinizle hafifçe bastırarak yapışmasını sağlayın. Karışımı peçetenin üzerinden tekrar uygulayın ve 10 dakika bekletin. Daha sonra peçeteleri çıkartın ve yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Bu ev yapımı doğal maskeyi herhangi bir cilt sorunu yaşamadıysanız haftada 2 kez tekrarlayabilirsiniz.