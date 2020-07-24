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GeriAşk Bir Hayvan Sahiplenmenin Sizi İlişkiye Hazırlamaya 5 Faydası
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Bir Hayvan Sahiplenmenin Sizi İlişkiye Hazırlamaya 5 Faydası
Aşk
MAHMURE ÖZEL

Bir Hayvan Sahiplenmenin Sizi İlişkiye Hazırlamaya 5 Faydası

Bir evcil hayvanın, sizi gelecekte bir çocuğunuzun olmasına hazırladığıyla ilgili çok şey duymuşsunuzdur. Biz bu düşünceye farklı bir açıdan bakıyoruz. Bize göre hayvan sahiplenmek aslında sizi bir ilişkiye de hazırlıyor.

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Tüylü dostlarımızın bize gelecek ilişkilerimiz ve hatta şu an içinde bulunduğumuz ilişkileri güçlendirmek için sandığımızdan daha çok katkısı var!

2Uzlaşmayı öğrenmek
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Uzlaşmayı öğrenmek

Anlaşmaya varabilme becerisi ilişkilerde son derece önemlidir. Evcil dostlarımız bize fedakârlık yapmayı ve ikilemde kaldığımızda çözüm üretmeyi öğretir. Yavru bir köpeği veya kediyi sahiplendiğinizde ilk birkaç ay dışarıya çıkamayacağınızı biliyor olmalısınız.

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Nasıl bir yol izleyeceğinizi ince ince düşünmeniz ve karar vermeniz gerekiyor. Örneğin, akşam dışarıya çıkmak yerine evde kalıp evcil hayvanınız ile ilgilenmeyi seçebilir fakat annenizin doğum günü yemeğini kaçırmak istemiyorsanız bir arkadaşınızdan minik dostunuza bakmasını isteyebilirsiniz.

4Sorumluluk sahibi bir yetişkine dönüşmek
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Sorumluluk sahibi bir yetişkine dönüşmek

Bir kedi/köpek sahiplenmek sizi otomatikman daha sorumlu biri haline getirecektir. Kendiniz ve onun için bir rutin oluşturur, veteriner kontrollerini kaçırmadığınızdan, bütçenizin ikiniz için de yeterli olduğundan emin olursunuz.

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Tüm bunlar sizi gelecekte hayatınıza girecek insanlara hazırlayacak ve ilişkilerinizin çok daha sıkıntısız ilerlemesine sebep olacaktır.

6Hassas bir mideyi unutun
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Hassas bir mideyi unutun

Kedimiz/köpeğimiz başını okşamayı ve kucaklamayı sevdiğimiz dünya tatlısı dostlarımız olsa bile, karanlık bir tarafları da yok değil! Hasta olduklarında veya küçük kazalar olduğunda –kedinizin “yanlışlıkla” tuvalet ihtiyacı için kum yerine halıyı tercih etmesi gibi- arkalarını toplamanız gerekecek.

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Ve şimdiden söyleyelim, bir kere minik dostunuza alıştığınızda erkek arkadaşınızın hasta olması ve bakımınıza ihtiyaç duyması asla bir sorun olmayacak. İğrenmektense doğruca problem çözme moduna gireceksiniz.

8İhtiyaçlarınızı ikinci plana atmak
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İhtiyaçlarınızı ikinci plana atmak

Elbette bunu ilişkilerinizde her zaman yapmalısınız demiyoruz. Bu yanlış olur ve oldukça sağlıksız bir ilişki dinamiği doğuracaktır. Fakat bazı özel durumlarda bunu gerçekten de yapmalısınız. Hayvan dostlarımız bize onların ihtiyaçlarını günlük hayatımıza adapte etmeyi öğretir.

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Köpeğimizi yürüyüşe çıkardığımıza ya da papağanımızı beslediğimize, tıpkı erkek arkadaşımızın ailesi ile zaman zaman yemek yediğimizden olduğu gibi emin olmalıyız.

10Artık daha sevecen ve şefkatlisiniz
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Artık daha sevecen ve şefkatlisiniz

Kendinizi uzun sarılmaların ve sevgi dolu dokunuşların bir hayranı olarak görmüyor olabilirsiniz ama bir hayvanı sahiplendiğinizde bu tanıma uyacağınızdan emin olun. Çünkü hiç kimse kedisine/köpeğine sarılmadan edemez! Ve bir kere buna alıştığınız zaman, ilişkilerinizde de böyle olmaya başlayacaksınız.

Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Ingimage

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