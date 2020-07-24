Bir Hayvan Sahiplenmenin Sizi İlişkiye Hazırlamaya 5 Faydası

Artık daha sevecen ve şefkatlisiniz Kendinizi uzun sarılmaların ve sevgi dolu dokunuşların bir hayranı olarak görmüyor olabilirsiniz ama bir hayvanı sahiplendiğinizde bu tanıma uyacağınızdan emin olun. Çünkü hiç kimse kedisine/köpeğine sarılmadan edemez! Ve bir kere buna alıştığınız zaman, ilişkilerinizde de böyle olmaya başlayacaksınız.



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