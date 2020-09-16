Bikini modelleri - Yüksel bel, örgü, şortlu bikini ve mayo modelleri (2020)
Yaz sezonunun en önemli parçası olan bikini ve mayolar, kadınların birbirinden farklı stilleriyle birleştiğinde, plajları adeta podyuma dönüştürüyor. Her yıl mevcut modellere bir yenisi eklenen bikini modasında 2020 çeşitliliğiyle adeta damgasını vuruyor. Her biri değişik kombinler eşliğinde farklı görseller yakalama şansı veren bikini seçenekleri, vücuduna güvenen kadınlar için plaj modasında ayrı bir yer tutuyor. Özellikle yüksel bel ve örgü modeller de bu yaz çok moda! İster takım olarak, isterseniz de alt üst ayrı desenlerle kombinleyebileceğiniz bikiniler, klasik görünüme farklı bir soluk getiriyor. Ve tabiki sınırlarını koruyanların favorisi sporcu mayoları yine revaçta! İşte 2020 yazının son zamanlarına yaklaşırken indirimleri değerlendirebileceğiniz en çarpıcı mayo ve bikini modelleri…
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1
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Dekolteli cesur mayo modelleri
Klasik mayolara yenilik getiren derin göğüs dekoltesi detaylı bu modeller, neredeyse bir gece elbisesi havası yaratıyor. Ayrı bir cesaret gerektiren mayolar, düzgün vücut hatlarını ortaya çıkaran cesur kadınların favorisi olma yönünde ilerliyor. Desenli ve düz renk çeşitleriyle plajlarda göz doldurmaya hazır mısınız!
2
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Hem rahat hem trend! Yüksek bel bikini modelleri
Özellikle alt ve üst kısımları tam bir kombin içerisinde hoş bir görünüm sağlayan desenli yüksek bel ürünler, büyük ilgi görüyor. Sade çeşitlerinin yanı sıra puantiyeli ve siyah beyaz çizgili takımlar, estetik duruşuyla yeni sezonda karşımızda!