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GeriStil Önerileri Bikini modelleri - Yüksel bel, örgü, şortlu bikini ve mayo modelleri (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Bikini modelleri - Yüksel bel, örgü, şortlu bikini ve mayo modelleri (2020)
Stil Önerileri
Fotoğraflar: iStock

Bikini modelleri - Yüksel bel, örgü, şortlu bikini ve mayo modelleri (2020)

Yaz sezonunun en önemli parçası olan bikini ve mayolar, kadınların birbirinden farklı stilleriyle birleştiğinde, plajları adeta podyuma dönüştürüyor. Her yıl mevcut modellere bir yenisi eklenen bikini modasında 2020 çeşitliliğiyle adeta damgasını vuruyor. Her biri değişik kombinler eşliğinde farklı görseller yakalama şansı veren bikini seçenekleri, vücuduna güvenen kadınlar için plaj modasında ayrı bir yer tutuyor. Özellikle yüksel bel ve örgü modeller de bu yaz çok moda! İster takım olarak, isterseniz de alt üst ayrı desenlerle kombinleyebileceğiniz bikiniler, klasik görünüme farklı bir soluk getiriyor. Ve tabiki sınırlarını koruyanların favorisi sporcu mayoları yine revaçta! İşte 2020 yazının son zamanlarına yaklaşırken indirimleri değerlendirebileceğiniz en çarpıcı mayo ve bikini modelleri…

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1Dekolteli cesur mayo modelleri
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Dekolteli cesur mayo modelleri

Klasik mayolara yenilik getiren derin göğüs dekoltesi detaylı bu modeller, neredeyse bir gece elbisesi havası yaratıyor. Ayrı bir cesaret gerektiren mayolar, düzgün vücut hatlarını ortaya çıkaran cesur kadınların favorisi olma yönünde ilerliyor. Desenli ve düz renk çeşitleriyle plajlarda göz doldurmaya hazır mısınız!

2Hem rahat hem trend Yüksek bel bikini modelleri
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Hem rahat hem trend! Yüksek bel bikini modelleri

Özellikle alt ve üst kısımları tam bir kombin içerisinde hoş bir görünüm sağlayan desenli yüksek bel ürünler, büyük ilgi görüyor. Sade çeşitlerinin yanı sıra puantiyeli ve siyah beyaz çizgili takımlar, estetik duruşuyla yeni sezonda karşımızda!

3İz bırakmadan bronzlaşmanın sırrı Straplez bikini modelleri
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İz bırakmadan bronzlaşmanın sırrı! Straplez bikini modelleri

Eğer mayo ipleriyle güneşlenirken rahat edemiyorsanız, tercihiniz kesinlikle straplez modeller olmalı. Bu tasarım sayesinde gece elbiselerinde göze batan ip izlerine engel olabilirsiniz.

4Örgü bikini modelleriyle modayı yakalayın
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Örgü bikini modelleriyle modayı yakalayın

Bu yazın gözdesi elbette örgü bikini ve mayo modelleri...Plajlarda farklılık yaratan bu modelleri, renkli bir eşarp ile şekillendirebilir, yazın renklerini üzerinizde taşıyabilirsiniz.

5Şortlu mayolarla hareket özgürlüğü
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Şortlu mayolarla hareket özgürlüğü

Özellikle çocuklu anneler tarafından tercih edilen şortlu mayolar, güneşlenmekten hoşlanmayanlara daha rahat hareket etme olanağı sağlar.

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