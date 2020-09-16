Bikini modelleri - Yüksel bel, örgü, şortlu bikini ve mayo modelleri (2020)

Hem rahat hem trend! Yüksek bel bikini modelleri Özellikle alt ve üst kısımları tam bir kombin içerisinde hoş bir görünüm sağlayan desenli yüksek bel ürünler, büyük ilgi görüyor. Sade çeşitlerinin yanı sıra puantiyeli ve siyah beyaz çizgili takımlar, estetik duruşuyla yeni sezonda karşımızda!