Beyonce'nin En İyi Kırmızı Halı/Sahne Kostümleri

Her yıl ilginç bir konsept ile düzenlenen Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü Galası kısa adıyla MET Gala, bu sene koronavirüs sebebi ile iptal edildi. Düzenlendiği her yıl davetlilerin kostümleri günlerce konuşulur, her kostüm ayrı bir haber konusu olur.



2013 yılının MET Gala'sının konsepti ise 'Punk: Chaos to Couture' idi. Birbirinden ilginç ve hatta korkunç kıyafetler içinde Beyonce, Givenchy tasarımı elbisesi ile en iyi görünenlerden biriydi.