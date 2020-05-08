Beyonce'nin En İyi Kırmızı Halı/Sahne Kostümleri

Muhteşem sesi, her daim hit olan şarkıları, sahne şovları, profesyonellere taş çıkaran dansları, aile hayatı ve stili ile her zaman öncü olan bir isim... Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki Beyonce!
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Sahnede, davetlerde, günlük hayatında giydiği her kıyafet kendi özgü olan ve çok konuşulan Beyonce'nin en iyi görünümlerini seçtik.
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Her yıl ilginç bir konsept ile düzenlenen Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü Galası kısa adıyla MET Gala, bu sene koronavirüs sebebi ile iptal edildi. Düzenlendiği her yıl davetlilerin kostümleri günlerce konuşulur, her kostüm ayrı bir haber konusu olur.
2013 yılının MET Gala'sının konsepti ise 'Punk: Chaos to Couture' idi. Birbirinden ilginç ve hatta korkunç kıyafetler içinde Beyonce, Givenchy tasarımı elbisesi ile en iyi görünenlerden biriydi.
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Bilirsiniz, her Oscar Ödülleri gecesinden sonra Vanity Fair bir Oscar partisi düzenler. Ünlü isimler de Oscar töreninden çıkar, koştur koştur kıyafet, saç, makyaj değiştirir ve bir şıklık geçidi de bu partide yaşanır.
Beyonce 2015 yılında düzenlenen Vanity Fair Oscar partisine Stella McCartney imzalı vücudunu saran beyaz bir elbise ile katılmıştı. O sene her zaman kullandığı uzun saçlarını kısacık kestirerek imaj değişikliğine giden Beyonce sizce de çok güzel görünmüyor mu?
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2015 yılının MET Gala konsepti 'China: Looking Through Glass' olmuştu. Beyonce bu kez de tasarımcı tercihini Givenchy'den yana kullanmış, taşlı transparan elbisesi ile arz-ı endam etmişti kırmızı halı geçidinde.
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İşte Beyonce'nin hafızalara kazınan görünümlerinden biri daha! 2015 yılında yardım için düzenlenen bir gecede sahne alan Beyonce, derin göğüs dekolteli elbisesi ile muhteşem görünüyordu.
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Beyonce, 2016 yılını tam bir 'ödül yılı' olarak geçirmişti. MTV Müzik Ödülleri'nde tam 8 dalda ödül alarak olay olmuştu. Törende sahne alan ve çeşit çeşit kıyafet giyen Beyonce, kırmızı halıda ise Francesco Scognamiglio Couture imzalı bir tuvalet tercih etmişti.
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Beyonce, 2016 yılında TIDAL'S Second Annual Philanthropic Festival'e katılmıştı. Sadece taşlardan ve boncuklardan oluşan transparan elbisesi o sene uzun süre gündemde kalmıştı.
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2016 yılında düzenlenen MET Gala'nın konsepti 'Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology' olarak belirlenmişti. Şarkıcı, bu galada da Givenchy Haute Couture imzalı bir elbise giymişti.
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Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçı olan Super Bowl, ünlü isimlerin konserleri ve sahne şovları ile tam bir şölen havasında yaşanıyor. Super Bowl'da sahneye çıkmak ise sanatçılar için bir prestij meselesi.
2016 yılında şampiyonluk maçında Beyonce, Bruno Mars ve Coldplay sahne almıştı. Beyonce, sahne şovu kadar kostümü ile de çok konuşulmuştu. Şarkıcı, Michael Jackson'ın ikonik ceketinden esinlenilerek hazırlanan özel bir kostüm giymişti.
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Ve tabii ki Coachella... Bu festivalin yeri Beyonce için çok özel. İkizleri Sir ve Rumi'yi dünyaya getirdikten kısacık bir süre sonra Coachella ile sahnelere enfes bir dönüş yapan Beyonce, deyim yerindeyse festivale damgasını vurmuş, yer yerinden oynamıştı. Öyle ki, Beyonce'nin sahnesinden sonra Coachella, 'Beychella' olarak adlandırıldı.
Festivale nasıl hazırlandığını, sahne arkası anlarını Netflix'te 'Homecoming' adlı bir belgesel ile gözler önüne serdi. Şarkıcının sahne kostümleri ise Olivier Rousteing'e emanetti. Beyonce'ye özel tasarlanan kostümler de en az sahne şovları kadar konuşulmuştu.
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Aslan Kral (The Lion King) filminin seslendirme kadrosunda yer alan Beyonce, filmde Nala karakterini seslendirmiş ve film için soundtrack hazırlamıştı. Filmin galasında Alexander McQueen tasarımı bir kıyafet giyen şarkıcı, takıları, saçı ve buğulu makyajıyla tam bir kraliçe gibi değil mi?