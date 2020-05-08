Beyonce'nin En İyi Kırmızı Halı/Sahne Kostümleri

Ve tabii ki Coachella... Bu festivalin yeri Beyonce için çok özel. İkizleri Sir ve Rumi'yi dünyaya getirdikten kısacık bir süre sonra Coachella ile sahnelere enfes bir dönüş yapan Beyonce, deyim yerindeyse festivale damgasını vurmuş, yer yerinden oynamıştı. Öyle ki, Beyonce'nin sahnesinden sonra Coachella, 'Beychella' olarak adlandırıldı.



Festivale nasıl hazırlandığını, sahne arkası anlarını Netflix'te 'Homecoming' adlı bir belgesel ile gözler önüne serdi. Şarkıcının sahne kostümleri ise Olivier Rousteing'e emanetti. Beyonce'ye özel tasarlanan kostümler de en az sahne şovları kadar konuşulmuştu.