Beyin Sağlığını Koruyan ve Hafızayı Güçlendiren 10 Besin

Kahve Kahvesiz güne başlayamayanlardan mısınız? Size iyi bir haberimiz var; kahve beyin sağlığı için oldukça faydalı. Son zamanlarda Alzheimer ile ilgili yapılan araştırmalar kahvenin hafıza ile derin bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur.



Burada yaş gibi bazı değişkenler kahvenin hafızaya olan etki derecesini değiştirebiliyor. Örneğin çocukluk döneminde tüketilen kahve beyin hücrelerindeki sayının azalmasına yol açarak olumsuz bir tabloya yol açarken, yetişkinlik döneminde tüketilen kahve hafızanın gelişimi açısından olumlu sonuçlar yaratıyor.