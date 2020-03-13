Beyin Sağlığını Koruyan ve Hafızayı Güçlendiren 10 Besin
Beyin sağlığını korumak için stresten uzak durmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek en etkili yöntemlerin başında geliyor. Ancak işin beslenme tarafını da es geçmemek gerekiyor.
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1
Sayacağımız bu besinleri mutlaka beslenme listenize dahil etmenizi öneriyoruz. İşte beyin sağlığını koruyan ve hafızayı güçlendiren 10 besin...
2
Avokado
'En sağlıklı meyve' olarak adlandırılan avokado, beyin sağlığı için yararlı olan tekli doymamış yağ asitleri ve E vitamini ile doludur. Kahvaltıda, salatalarda hatta tatlıların içinde dahi tüketebileceğiniz avokado sayısız faydasının yanı sıra yüksek bir kaloriye sahiptir. Tüketirken miktarını iyi ayarlamanızda fayda var. Bir avokadonun dörtte biri yaklaşık 60 kaloridir.
3
Ceviz
Yapılan birçok araştırmaya göre cevizin hafızayı ve algıyı iyileştiriyor, beyin sağlığı için olumlu etkiler yaratıyor. Ceviz, yüksek oranda Omega-3 içerir. Omega-3 ise hafızaya olan faydaları ile bilinir. Cevizin içindeki Omega 3, daha iyi düşünebilme, zihinsel fonksiyonların işlevselliğinin artırılması, zeka geliştirme, romatoid artrit, egzama ve sedef hastalığı türü hastalıklarda oldukça faydalıdır.
4
Balkabağı
Turuncu besinler, çoğunlukla karotenoidlerde (turuncu pigment) bulunan antioksidanlar nedeniyle hem kalp hem de beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Balkabağı da bu besinlere en iyi örneklerden biri. Lif bakımından zengin, kalori bakımında ise düşük olan balkabağı sofranızda hep bulunması gereken besinlerin başında geliyor.
5
Siyah fasulye
Siyah fasulye ülkemizde pek fazla tüketilmese de dünya mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. A ve B vitaminleri yönünden çok güçlü olan siyah fasulye B2, B3, B6, B9 vitaminlerini de içeriyor. Zengin besin değeleri ile beyin sağlığını korumasının yanı sıra kolon kanseri ile mücadelede de etki ediyor.
6
Köri
Yapılan araştırmalar, köri tüketen bireylerin tüketmeyenlere göre daha iyi zihin performansı sergilediğini ortaya koydu. Daha fazla kanıta mı ihtiyacınız var? Hindistan'daki yaşlı bireylerin Alzheimer'a yakalanma riski Amerika Birleşik Devletleri'ndekinden çok daha az!
7
Arpa
Arpa gibi kepekli tahıllar, kolesterolü düşürmeye ve beyin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek B vitaminleri ve lif bakımından zengindir. Beyaz pirinç veya makarna yerine arpa tercih edin.
8
Yeşil çay
Binlerce yıldır tüketilen yeşil çay, kanserle mücadele etmesi ile biliniyor. Yapılan araştırmalar yeşil çayın, parkinson ve Alzheimer hastalığını önlediğini de ortaya çıkardı.
9
Kahve
Kahvesiz güne başlayamayanlardan mısınız? Size iyi bir haberimiz var; kahve beyin sağlığı için oldukça faydalı. Son zamanlarda Alzheimer ile ilgili yapılan araştırmalar kahvenin hafıza ile derin bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur.
Burada yaş gibi bazı değişkenler kahvenin hafızaya olan etki derecesini değiştirebiliyor. Örneğin çocukluk döneminde tüketilen kahve beyin hücrelerindeki sayının azalmasına yol açarak olumsuz bir tabloya yol açarken, yetişkinlik döneminde tüketilen kahve hafızanın gelişimi açısından olumlu sonuçlar yaratıyor.
10
Yer fıstığı
Yer fıstığı sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Alzheimer riskini de azaltıyor. Ancak yer fıstığının alerjik özelliğini ve yüksek kalorili olduğunu da unutmayın. Günde 15/20 adet tüketmeniz yeterli olacaktır.
11
Yoğurt
Zengin bir kalsiyum deposu olan yoğurt içeriğindeki tirozin ile hafızayı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Yoğurt ya da diğer süt ürünlerinden günde en az 2 porsiyon (süt ya da yoğurt) tüketmeye özen gösterin.