Beyaz Un Yerine Kullanabileceğiniz Un Çeşitleri

NOHUT UNU vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan nohut unu, gluten hassasiyeti olanlar ya da glutensiz beslenmek isteyenler için de ideal. Nohut ununuzu evde yapabilirsiniz, işte yapılışı;



Nohutları akşamdan suya koyun, sabaha kadar suda bekletin. Mümkünse suyu birkaç defa döküp yenileyin.



Sabah, nohutların suyunu süzün ve havlu kağıtla kurulayın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine nohutları koyun.



Fırını 150 dereceye ayarlayın ve yarım saat nohutları kavurun. Kavurduğunuz ve soğuttuğunuz nohutların, bir poşete koyarak üzerine sert bir cisimle vurarak parçalanmasını sağlayın.İrice parçaladığınız nohutları bir doğrayıcı ya da rondoya alıp iyice un haline gelene kadar çekin.



Nohut ununu iri parçaları ayırmak için süzgeçten geçirebilirsiniz.Hazırladığınız nohut ununu, hava geçirmez cam bir kapta saklayın.