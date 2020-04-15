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GeriDiyet Rehberi Beyaz Un Yerine Kullanabileceğiniz Un Çeşitleri
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Beyaz Un Yerine Kullanabileceğiniz Un Çeşitleri
Diyet Rehberi

Beyaz Un Yerine Kullanabileceğiniz Un Çeşitleri

Sağlıklı beslenmek, kilo vermek ya da gluten hassasiyeti... Nedeni ne olursa olsun hepimiz olabildiğince beyaz undan uzak durmaya çalışıyoruz. Tariflerde de yerine koyabileceğimiz un arayışındayız.

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Oysa beyaz unun yerini doldurabileceğimiz çok daha sağlıklı unlar var. Üstelik birçoğunu evinizde hazırlayabiliyorsunuz!

İşte beyaz un yerine kullanabileceğiniz en sağlıklı un çeşitleri...

2BADEM UNU

BADEM UNU

Badem unu; beyaz undan çok daha fazla protein, sağlıklı yağ, yüksek lif ve E vitamini sunar.

Çiğ bademin rondo ya da doğrayıcıdan çekilmesi ile badem unu elde edebilirsiniz. Badem ununu, beyaz unu kullandığınız tüm tariflerde kullanabilirsiniz.

Eğer badem sütü yapıyorsanız badem sütünüzü süzdükten sonra geriye kalan badem tortusunu yağlı kağıt serili fırın tepsisine sererek kısa süre fırınlayın. Kurumuş tortuyu doğrayıcıdan geçirerek un haline getirebilirsiniz. Ekmek kırıntıları yerine badem unu kullanmanızı veya kurabiye, kek gibi yoğun pişmiş tüm tariflerde beyaz un ile değiştirebilirsiniz.

3NOHUT UNU

NOHUT UNU

vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan nohut unu, gluten hassasiyeti olanlar ya da glutensiz beslenmek isteyenler için de ideal. Nohut ununuzu evde yapabilirsiniz, işte yapılışı;

Nohutları akşamdan suya koyun, sabaha kadar suda bekletin. Mümkünse suyu birkaç defa döküp yenileyin.

Sabah, nohutların suyunu süzün ve havlu kağıtla kurulayın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine nohutları koyun.

Fırını 150 dereceye ayarlayın ve yarım saat nohutları kavurun. Kavurduğunuz ve soğuttuğunuz nohutların, bir poşete koyarak üzerine sert bir cisimle vurarak parçalanmasını sağlayın.İrice parçaladığınız nohutları bir doğrayıcı ya da rondoya alıp iyice un haline gelene kadar çekin.

Nohut ununu iri parçaları ayırmak için süzgeçten geçirebilirsiniz.Hazırladığınız nohut ununu, hava geçirmez cam bir kapta saklayın.

4KEÇİBOYNUZU UNU

KEÇİBOYNUZU UNU

Keçiboynuzu unu; potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir minerallerinden oldukça zengindir. Posa içeriği dışında iyi bir kalsiyum kaynağı da olan keçiboynuzunun ununu da tariflerde beyaz un yerine kullanabilirsiniz.

5SİYEZ UNU

SİYEZ UNU

Dünyanın ilk buğdayı olan siyez buğdayının genetiği değiştirilmemiştir. Lifli yapısı ve besleyici özelliklerinden dolayı beyaz un yerine kullanımı tavsiye edilen siyez unu beyaz una göre çok az miktarda gluten içerir.

Siyez unu ile sağlıklı kurabiyeler, hamur işleri hazırlayabilirsiniz. Siyez, yüksek besin içeriği ile sofralarımızda kaliteli bir alternatif olarak yerini alabilir.

6

Kinoa yüksek oranda protein ve temel amino asitleri içerir. Bitkisel gıdalar arasında en yüksek protein içeriğine sahip olan kinoa süper besin olarak adlandırılmaktadır.

Kinoayı un haline getirip pasta, kek, kurabiye ve hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Ayrıca kinoa tohumlarını çimlendirip bu filizleri salata ve soğuk yemeklerde kullanabilirsiniz.

Fotoğraflar: İstock

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