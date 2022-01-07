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Besin Mayası Nedir, Nasıl ve Nerelerde Kullanılır? İşte Besin Mayasının Faydaları
Vegan diyetlerinin vazgeçilmezi olan besin mayası son zamanlarda popülerliğini artırdı. Zengin vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı olan besin mayası nedir nasıl kullanılır merak konusu oldu. Aynı zamanda güçlü bir B12 deposu olan besin mayası hakkında bilgiler haberimizde...
Peynir mayasına benzeyen besin mayası dyet listelerinde yerini almaya devam ediyor. Besin mayası Toz halinde ve granül şeklinde satılıyor ve özellikle vegan-vejetaryen yemeklerinde sıklıkla kullanılıyor. Peki besin mayası nedir, nasıl kullanılır? İşte besin mayası hakkında merak edilenler...
Besin mayası nedir?
Besin mayası, Saccharomyces cerevisiae olarak bilinen bir maya türüdür. Bu maya, özellikle bir gıda ürünü olarak kullanılmak üzere yetiştirilir. Maya hücreleri üretim sırasında öldürülür ve nihai üründe canlı olmaz. Yemek pişirmede kullanılır ve peynirli, cevizli veya tuzlu bir tada sahiptir.
Besin mayası nasıl yapılır?
Besin mayası üretmek için, S. cerevisiae hücreleri melas gibi şeker açısından zengin bir ortamda birkaç gün büyütülür.
Maya daha sonra ısı ile deaktive edilir, hasat edilir, yıkanır, kurutulur, ufalanır ve dağıtım için paketlenir.
Maya daha sonra ısı ile deaktive edilir, hasat edilir, yıkanır, kurutulur, ufalanır ve dağıtım için paketlenir.
Protein kaynağıdır
Besin mayası, insanların yiyeceklerden alması gereken dokuz temel amino asidin tümünü içerir . Bir çorba kaşığı 2 gram protein içerir, bu da veganların yemeklere yüksek kaliteli protein eklemesini kolaylaştırır.
Yüklü mineraller içerir
Bir yemek kaşığı besin mayası; çinko, selenyum, manganez ve molibden gibi eser mineraller için günlük ihtiyacın %2-30'unu içerir. Mineraller gen regülasyonu, metabolizma, büyüme ve bağışıklıkta rol oynarlar.
Güçlü antioksidanlar içerir
Besin mayası, vücudunuzu oksidatif stresin neden olduğu kronik hastalıklardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar olan glutatyon ve selenometiyonin içerir.
Kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olur
Besin mayasındaki beta-glukan, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Yulaftaki beta-glukanın kimyasal yapısı, mayadaki beta-glukanın yapısından biraz farklı olsa da yapılan çalışmalar benzer kolesterol düşürücü etkilere sahip olduklarını göstermektedir.