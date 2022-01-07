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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Besin Mayası Nedir, Nasıl ve Nerelerde Kullanılır? İşte Besin Mayasının Faydaları
Beslenme Önerileri
Fotoğraflar: iStock

Besin Mayası Nedir, Nasıl ve Nerelerde Kullanılır? İşte Besin Mayasının Faydaları

Vegan diyetlerinin vazgeçilmezi olan besin mayası son zamanlarda popülerliğini artırdı. Zengin vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı olan besin mayası nedir nasıl kullanılır merak konusu oldu. Aynı zamanda güçlü bir B12 deposu olan besin mayası hakkında bilgiler haberimizde...

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Peynir mayasına benzeyen besin mayası dyet listelerinde yerini almaya devam ediyor. Besin mayası Toz halinde ve granül şeklinde satılıyor ve özellikle vegan-vejetaryen yemeklerinde sıklıkla kullanılıyor. Peki besin mayası nedir, nasıl kullanılır? İşte besin mayası hakkında merak edilenler...
2Besin mayası nedir

Besin mayası nedir?

Besin mayası, Saccharomyces cerevisiae olarak bilinen bir maya türüdür. Bu maya, özellikle bir gıda ürünü olarak kullanılmak üzere yetiştirilir. Maya hücreleri üretim sırasında öldürülür ve nihai üründe canlı olmaz. Yemek pişirmede kullanılır ve peynirli, cevizli veya tuzlu bir tada sahiptir.
3Besin mayası nasıl yapılır

Besin mayası nasıl yapılır?

Besin mayası üretmek için, S. cerevisiae hücreleri melas gibi şeker açısından zengin bir ortamda birkaç gün büyütülür.

Maya daha sonra ısı ile deaktive edilir, hasat edilir, yıkanır, kurutulur, ufalanır ve dağıtım için paketlenir.
4Besin mayası faydaları nelerdir

Besin mayası faydaları nelerdir?

Besin mayasının temel besinsel faydalarından bazıları şunlardır:
5Protein kaynağıdır

Protein kaynağıdır

Besin mayası, insanların yiyeceklerden alması gereken dokuz temel amino asidin tümünü içerir . Bir çorba kaşığı 2 gram protein içerir, bu da veganların yemeklere yüksek kaliteli protein eklemesini kolaylaştırır.
6Zengin B vitamini içeriği vardır

Zengin B vitamini içeriği vardır

Bir yemek kaşığı besin mayası, B vitaminleri için RDI'nin %30-180'ini içerir . Güçlendirildiğinde özellikle tiamin, riboflavin, niasin, B6 vitamini ve B12 vitamini açısından zengindir.
7Yüklü mineraller içerir

Yüklü mineraller içerir

Bir yemek kaşığı besin mayası; çinko, selenyum, manganez ve molibden gibi eser mineraller için günlük ihtiyacın %2-30'unu içerir. Mineraller gen regülasyonu, metabolizma, büyüme ve bağışıklıkta rol oynarlar.
8Veganlara B12 desteği sağlar

Veganlara B12 desteği sağlar

Besin mayası tüketmek , vegan diyeti sırasında B12 vitamini eksikliğini önlemenin etkili bir yolu olabilir. 49 veganı içeren bir araştırma, günde 1 yemek kaşığı takviyeli besin mayası tüketmenin, eksikliği olanlarda B12 vitamini düzeylerini iyileştirdiğini buldu.
9Güçlü antioksidanlar içerir

Güçlü antioksidanlar içerir

Besin mayası, vücudunuzu oksidatif stresin neden olduğu kronik hastalıklardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar olan glutatyon ve selenometiyonin içerir.
10Bağışıklığı güçlendirir

Bağışıklığı güçlendirir

Besin mayası iki ana karbonhidrat içerir: Alfa-mannan ve beta-glukan. Beta-glukan ve alfa-mannan, enfeksiyona karşı çeşitli şekillerde korunmaya yardımcı olur.
11Kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olur

Kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olur

Besin mayasındaki beta-glukan, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Yulaftaki beta-glukanın kimyasal yapısı, mayadaki beta-glukanın yapısından biraz farklı olsa da yapılan çalışmalar benzer kolesterol düşürücü etkilere sahip olduklarını göstermektedir.
12Besin mayası nasıl kullanılır

Besin mayası nasıl kullanılır?

Besin mayası vitaminlerini korumak için serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Ayrıca nemi dışarıda tutmak için sıkıca kapatılmalıdır.

Uygun şekilde saklandığında, iki yıla kadar dayanabilir.
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