Besin Mayası Nedir, Nasıl ve Nerelerde Kullanılır? İşte Besin Mayasının Faydaları

Besin mayası nedir?

Besin mayası, Saccharomyces cerevisiae olarak bilinen bir maya türüdür. Bu maya, özellikle bir gıda ürünü olarak kullanılmak üzere yetiştirilir. Maya hücreleri üretim sırasında öldürülür ve nihai üründe canlı olmaz. Yemek pişirmede kullanılır ve peynirli, cevizli veya tuzlu bir tada sahiptir.