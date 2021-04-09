Behçet Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir? İşte Behçet Hastalığı Hakkında Merak Edilenler
Behçet hastalığı, ilk olarak 1937 yılında Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından tanımlanmıştır. Literatürde de Behçet hastalığı olarak tanımlanan bu rahatsızlıklık herhangi bir yaşta görülebiliyor. Peki, Behçet hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İşte Behçet hastalığı hakkında merak edilenler
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1
Behçet hastalığı; nedeni bilinmeyen ve bazı organları etkileyen bir rahatsızlıktır. Çocuklukluk döneminde de görülebilen bu hastalık, erkeklerde daha fazla görülebiliyor. Ayrıca Behçet hastalığıyla İpek yolu ülkelerinde daha sık karşılaşılmaktadır.
Behçet hastalığının meydana gelmesinde genetik yapı ve ailesel faktörler önem taşımaktadır. Bu hastalığı yatkınlık gösteren bazı genler tespit edilmiştir. Bu genlerin varlığı, olmayanlarla kıyaslandığı zaman şiddetli hastalık göstergesi olarak kabul edilmektedir.
2
Behçet hastalığının belirtileri nelerdir?
Gözlerde görme kaybına yol açabilen tutulum,
Sık tekrarlayan ağız yaraları,
Vücutta sivilce benzeri lezyonlar, ağrılı deri altı bezeleri,
Genital bölgede iz bırakarak iyileşen yaralar,
Eklemlerde ağrı ve şişlikler,
Damarlarda tıkanıklık,
Akciğer, sindirim sistemi, böbrek tutulumları,
Bu belirtilerin çoğu kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir ve aynı hastada hepsi görülmeyebilir. Bu belirtilerin birkaç tanesinin bir arada bulunması tanı için yeterlidir.
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Behçet hastalığı neden olur?
Hastalığın kesin sebebi bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin rolü olduğu düşünülmektedir
Behçet hastalığı tanısı
Behçet hastalığının tanısı için yararlanılan testlerden biri de Paterji testidir. Hastalığın seyrinde organ tutulumları olmadığı sürece ilerleyiş iyidir. Ağız ve genital bölgede meydana gelen yaralar için uygulanan tedaviyle de bir sorun yaşanmamaktadır. Fakat, hayatı riske atan organ tutulumları yaşandığı takdirde kullanılan ilaçların adedi ve kullanım süreleri artabilir.
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Behçet hastalığı nasıl tedavi edilir?
Tedavi hastaya göre ve tutulan organa göre düzenlenmektedir. Bu rahatsızlıkta görme kaygı, en tehlikeli sonuçlardan biridir. Bu yüzden düzenli aralıklarla, herhangi bir şikayet olmasa bile göz muayenesi ve uzman tarafından takip gerekmektedir. Bu durum dışında da Behçet hastalığında takip oldukça önemlidir. Düzenli olarak mutlaka uzman kontrolü yapılmalıdır. Bu sayede hayati organ tutulumlarına erken müdahale edilebilmekte ve hastalığın olası sonuçları önlenebilmektedir.