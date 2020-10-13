Beden Sağlığı Kadar Önemli: Ruh Sağlığını Güçlendirmenin Yolları

Ruhsal olarak sağlıklı olmak; bireyin kendisiyle, çevresindeki insanlarla ve toplumla barışık olması, dengeli ve uyumlu davranış ve duygular geliştirebilmesi, hayata bağlı hissedebilmesi, günlük yaşamın stresiyle başa çıkabilmesi, kendisiyle ve geleceği ile ilgili olumlu düşünebilmesi,gelişmeye ve yeniliğe açık bir kişi olabilmesidir. Ruhsal olarak yaşanan duygu ve davranışların ne zaman sağlıklı olduğu, ne zaman sağlıksız olduğu ya da hastalık belirtisi olup olmadığının sınırlarını tam olarak belirlemek her zaman mümkün olmayabilir.