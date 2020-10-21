Bebek Gibi Bir Cilde Sahip Olmak İçin 14 Tavsiye

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için sadece cilt bakım kremleri yeterli değildir. Cildin sağlıklı görünmesi için dış etkenler kadar, cildi besleme şekli de bir hayli önemli. Doğru beslenme, yeterli miktarda sıvı, protein, A vitamini, C vitamini, B vitamini özellikle Biotin, E vitamini, Selenyum, Çinko gibi vitamin ve mineral alımı da sağlıklı bir cilt için de önem verilen başlıklardır. İşte bebek gibi bir cildin 14 altın kuralı...