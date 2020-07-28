MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Bayram Sofralarınıza Sağlık Katacak 15 Öneri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Bayram Sofralarınıza Sağlık Katacak 15 Öneri
Beslenme Önerileri

Bayram Sofralarınıza Sağlık Katacak 15 Öneri

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle bu bayramda da her ne kadar kalabalık sofralarda yan yana oturamayacak olsak da, özenle hazırlanacak menüler için planlar şimdiden yapılıyor. Ancak özellikle kırmızı et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda, porsiyon miktarlarından pişirme yöntemlerine kadar pek çok konuya dikkat edilmesi sağlık açısından büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Gözde Akın, kurban eti tüketirken uymanız gereken kurallar hakkında önemli bilgiler verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Eti çok yüksek ısıda pişirmeyin ve yakmayın
Abone Olgoogle-news

Eti çok yüksek ısıda pişirmeyin ve yakmayın

Kırmızı et; iyi kalite hayvansal proteinin yanı sıra, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12, B6, B1 ve A vitaminleri içermektedir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri yüksektir. Görünür yağlar ayrılsa dahi, kırmızı etin ortalama yağ içeriği %20’dir.

2
Abone Olgoogle-news

Bu nedenle bayramın geleneksel pişirme yöntemi haline gelen kavurma yapılırken, içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden, kendi suyunda ve kısık ateşte pişirme yapılmalıdır. Çünkü yüksek ateş yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Etlerin iç sıcaklığı en az 75 ºC olmalıdır.

3
Abone Olgoogle-news

Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır aynı zamanda çok yüksek ısıda uzun süre pişirme ve kızartma yöntemleri, çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemelidir. Etler mangal yapılacaksa; kömürleşecek şekilde kızartılmamalıdır. Yanan etler her zaman kanser riski taşır.Etin ateşe yakın olması B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açmaktadır. Etlerin pişirilmesinde haşlama, ızgara ve fırınlama gibi yöntemler tercih edilmelidir.

4Etin kesimi ve tüketiminde bu aşamalara dikkat
Abone Olgoogle-news

Etin kesimi ve tüketiminde bu aşamalara dikkat!

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa neden olur, midede şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılara yol açar. Özellikle mide rahatsızlığı olan bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir.

5
Abone Olgoogle-news

Salatalara meyve özellikle de ananas eklemek faydalı olabilir. Bu meyvenin içeriğindeki bromelain enzimi ile protein sindirimini kolaylaştıracaktır.

6
Abone Olgoogle-news

Günlük beslenmede probiyotik özellikteki besinlere yer vermek; gaz, şişkinlik, kabızlık gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur. Bunun için kefir, probiyotikli yoğurt ya da doktorunuzun tavsiye edeceği destek ürünlerini tercih edebilirsiniz.

7
Abone Olgoogle-news

Kırmızı et, içeriğinde yüksek miktarda hayvansal proteinin yanında demir, çinko, magnezyum ve fosfor gibi önemli mineralleri de bulundurmaktadır. Bunlar vücudumuz için çok önemli besin öğeleri olsa da, bilindiği gibi ilacı zehirden ayıran şey, kullanılan dozun miktarıdır, bu nedenle porsiyon kontrolüne önem verilmelidir. Günlük tüketilmesi gereken et miktarı kişiden kişiye göre değişse de, herhangi bir hastalığınız yoksa ortalama olarak 150 gr (5 köfte kadar) yeterli olacaktır.

8
Abone Olgoogle-news

Ette bulundan demirin emilimini artırmak için, etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya ana yemeğin yanında C vitamininden zengin sebzeler veya salata tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu yöntem besin çeşitliliği sağlarken, sebzelerde bulunan C vitamini, demirin emilimini artırmaktadır. Et ile tüketeceğimiz salataya birkaç damla limon eklememiz yeterli olacaktır.

9
Abone Olgoogle-news

Yemek yerken hali hazırda yükselen kan şekerini anlık olarak daha fazla yükseltmemek için tatlı tüketimini yemekten 1,5-2 saat sonraya bırakmak doğru olacaktır.

10
Abone Olgoogle-news

Öğle yemeğinde genellikle kırmızı et tüketilip, akşam öğününde kuru baklagiller veya sebze yemeği gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir.

11
Abone Olgoogle-news

Etlerin yanında rafine edilmiş pilav ve makarna yerine; bulgur veya esmer pirinç tercih edilmelidir. Asitli, gazlı içecekler yerine ise ayran, yoğurt veya cacık tüketilmelidir.

12
Abone Olgoogle-news

Bu süreçte yine günlük (2-2.5 lt) su tüketimine dikkat edilmelidir.

Kadayıf, lokma, baklava gibi şerbetli tatlılar yerine, sütlü tatlılar ya da meyveli tarifler tercih edilmelidir. Sütlü tatlılar; yüksek besin değerleri ve düşük kalorileri ile sağlıklı bir seçim olacaktır.

13Uygun saklama koşulları çok önemli
Abone Olgoogle-news

Uygun saklama koşulları çok önemli

Kurbanı satın alınmadan önce veteriner kontrolünden geçtiğinden emin olun. Uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanlardan insanlara tenya, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıkların bulaşma riski fazladır.

14
Abone Olgoogle-news

Etleri büyük parçalar halinde saklamayın. Küçük parçalara ayırılmış eti tek pişirimlik miktarlara bölüp, temiz buzdolabı poşetine sarın ve buzluk kısmında saklayın. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta (– 2 ºC) birkaç hafta, derin dondurucuda ise (-18 ºC) daha uzun süre ile saklanabilir.

15
Abone Olgoogle-news

Eti çözdürmek istediğinizde ise ilk olarak buzdolabının normal bölmesinde çözdürün. Çabuk çözülmesi amacıyla etin oda sıcaklığında bekletilmesi sağlıksız bir yöntemdir.

Pişirmek için buzluktan çıkardığınız etleri hemen pişirin ve tekrar dondurmayın.

Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çiğ sebze ve meyveleri doğrama işlemi yapmayın.

16Kurban Bayramı için sağlıklı ve lezzetli tarifler
Abone Olgoogle-news

Kurban Bayramı için sağlıklı ve lezzetli tarifler

Bol Yeşillikli Çiftlik Kebabı

Malzemeler:

500 gram et

1 adet kuru soğan

Yarım demet taze soğan

2 adet domates

2 adet yeşil sivri biber

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, kekik

Hazırlanışı:

Soğanları ince doğrayıp, yağda pembeleşene kadar kavurun. Üzerine etleri ilave edin. Etler suyunu salıp çekince, ince ince kıydığınız taze soğan ve sivri biberleri de karıştırıp pişirmeye devam edin. Doğradığınız domates, maydanoz, dereotu ve baharatları da içine ekleyin. 25 dakika tencerenin kapağını açmadan pişirin.

17Fit Mozaik Pasta
Abone Olgoogle-news

Fit Mozaik Pasta

Malzemeler:

12 adet hurma ( çekirdeklerini çıkarıp, 5 dakika sıcak su içerisinde bekletin)

3 yemek kaşığı kakao

½ çay bardağı tahin

15 adet fındık ya da badem

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Hazırlanışı:

Tüm malzemeyi robottan geçirip, yağlı kağıt üzerinde rulo yaparak sarın ve buzdolabının buzluk kısmında 4-5 saat dondurun. Çıkardıktan sonra dilimleyip servis edin.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Pexels, iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi