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GeriGüzellik Reçeteleri Batıklardan Kurtulmanın 10 Basit Yolu
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Batıklardan Kurtulmanın 10 Basit Yolu
Güzellik Reçeteleri

Batıklardan Kurtulmanın 10 Basit Yolu

Havaların ısınmasıyla yazlık giysiler gün yüzüne çıktı. Etek, elbise ve askılı bluz giymenin tam vakti. Yıllardır kadınların en büyük sıkıntılarından biri olan batık problemini siz de yaşıyor ve etek, elbise giymekten çekiniyorsanız çözümü burada!

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Batıklardan kurtulmanın 10 basit yolu için okumaya devam edin...

21- Çay ağacı yağı

1- Çay ağacı yağı

Malzemeler:

2-3 damla çay ağacı yağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Malzemeleri karıştırın ve batık sorunu olan bölgeye sürün. 10-15 dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın. en etkili sonuç için her gün uygulayın.

32- Hindistan cevizi yağı

2- Hindistan cevizi yağı

Malzemeler:

1 yemek kaşığı rafine edilmemiş Hindistan cevizi yağı

Tek katlı kağıt mendil

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağını sürün ve üzerine kağıt mendili yapıştırın. 15-20 dakika bekledikten sonra temiz bir bezle temizleyin.

43- Elma sirkesi

3- Elma sirkesi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı elma sirkesi

Pamuk

Hazırlanışı:

Pamukları elma sirkesine batırın ve sorunlu bölgeye uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulayın. Gün içerisinde iki ve ya üç kez uygulanabilir.

54- Cadı fındığı yağı

4- Cadı fındığı yağı

Malzemeler:

2 yemek kaşığı cadı fındığı yağı

Pamuk

Hazırlanışı:

Cadı fındığı yağını pamuğa batırın ve tüylerinden yeni arındırılmış bölgeye sürün. Cildiniz yağı iyice eminceye kadar bekleyin. Cadı fındığı yağını durulamanıza gerek yok. Her tıraştan sonra bu uygulamayı yapmalısınız.

65- Epsom tuz

5- Epsom tuz

Malzemeler:

2 su bardağı epsom tuz

Bacaklarınızı sığdırabileceğiniz bir kova/ küvet

Ilık su

Hazırlanışı:

Tuzu suya karıştırın ve 15 dakika boyunca bacaklarınızı suda bekletin. Ardından duşunuzu alın. Her duş aldığınızda bu uygulamayı yapabilirsiniz.

76- Havlu kürü

6- Havlu kürü

Malzemeler:

Yumuşak havlu

Ilık su

Hazırlanışı:

Havluyu ılık suya batırın ve sorunlu bölgeye tampon yaparak 10 dakika boyunca uygulayın.

87- Aloe vera

7- Aloe vera

Malzemeler:

Aloe vera jeli

Hazırlanışı:

Jeli batıklı bölgeye uygulayın ve yarım saat bekleyin. Yarım saat sonra soğuk su ile durulayın. Gün içerisinde iki veya üç kez uygulayabilirsiniz.

98- Hint yağı

8- Hint yağı

Malzemeler:

5 yemek kaşığı Hint yağı

Banyo lifi

Ilık su

Hazırlanışı:

Sorunlu bölgeye Hint yağını sürün ve yaklaşık 15 dakika bekleyin. Ardından banyo lifini ılık suya batırarak bölgeyi durulayın.

109- Kabartma tozu

9- Kabartma tozu

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kabartma tozu

Bir bardak su

Pamuk

Hazırlanışı:

Kabartma tozunu su ile karıştırın. Pamuk yardımı ile cildinize uygulayın. 5 – 7 dakika arasında bekletin. Ardından ılık su ile durulayın.

1110- Ponza taşı

10- Ponza taşı

Malzemeler:

Ponza taşı

Hazırlanışı:

Ilık su ile duş alın. Bacağınızı kayganlaştırmak adına duş jeli sürün ve ponza taşı ile batıklı bölgeyi ovalayın. Haftada bir veya iki kez yapmanız etkili olacaktır.

Alamy, Ingimage, Pexels

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