Havaların ısınmasıyla yazlık giysiler gün yüzüne çıktı. Etek, elbise ve askılı bluz giymenin tam vakti. Yıllardır kadınların en büyük sıkıntılarından biri olan batık problemini siz de yaşıyor ve etek, elbise giymekten çekiniyorsanız çözümü burada!
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Batıklardan kurtulmanın 10 basit yolu için okumaya devam edin...
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1- Çay ağacı yağı
Malzemeler:
2-3 damla çay ağacı yağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
Malzemeleri karıştırın ve batık sorunu olan bölgeye sürün. 10-15 dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın. en etkili sonuç için her gün uygulayın.
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2- Hindistan cevizi yağı
Malzemeler:
1 yemek kaşığı rafine edilmemiş Hindistan cevizi yağı
Tek katlı kağıt mendil
Hazırlanışı:
Hindistan cevizi yağını sürün ve üzerine kağıt mendili yapıştırın. 15-20 dakika bekledikten sonra temiz bir bezle temizleyin.
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3- Elma sirkesi
Malzemeler:
2 yemek kaşığı elma sirkesi
Pamuk
Hazırlanışı:
Pamukları elma sirkesine batırın ve sorunlu bölgeye uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulayın. Gün içerisinde iki ve ya üç kez uygulanabilir.
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4- Cadı fındığı yağı
Malzemeler:
2 yemek kaşığı cadı fındığı yağı
Pamuk
Hazırlanışı:
Cadı fındığı yağını pamuğa batırın ve tüylerinden yeni arındırılmış bölgeye sürün. Cildiniz yağı iyice eminceye kadar bekleyin. Cadı fındığı yağını durulamanıza gerek yok. Her tıraştan sonra bu uygulamayı yapmalısınız.
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5- Epsom tuz
Malzemeler:
2 su bardağı epsom tuz
Bacaklarınızı sığdırabileceğiniz bir kova/ küvet
Ilık su
Hazırlanışı:
Tuzu suya karıştırın ve 15 dakika boyunca bacaklarınızı suda bekletin. Ardından duşunuzu alın. Her duş aldığınızda bu uygulamayı yapabilirsiniz.
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6- Havlu kürü
Malzemeler:
Yumuşak havlu
Ilık su
Hazırlanışı:
Havluyu ılık suya batırın ve sorunlu bölgeye tampon yaparak 10 dakika boyunca uygulayın.
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7- Aloe vera
Malzemeler:
Aloe vera jeli
Hazırlanışı:
Jeli batıklı bölgeye uygulayın ve yarım saat bekleyin. Yarım saat sonra soğuk su ile durulayın. Gün içerisinde iki veya üç kez uygulayabilirsiniz.
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8- Hint yağı
Malzemeler:
5 yemek kaşığı Hint yağı
Banyo lifi
Ilık su
Hazırlanışı:
Sorunlu bölgeye Hint yağını sürün ve yaklaşık 15 dakika bekleyin. Ardından banyo lifini ılık suya batırarak bölgeyi durulayın.
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9- Kabartma tozu
Malzemeler:
1 yemek kaşığı kabartma tozu
Bir bardak su
Pamuk
Hazırlanışı:
Kabartma tozunu su ile karıştırın. Pamuk yardımı ile cildinize uygulayın. 5 – 7 dakika arasında bekletin. Ardından ılık su ile durulayın.
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10- Ponza taşı
Malzemeler:
Ponza taşı
Hazırlanışı:
Ilık su ile duş alın. Bacağınızı kayganlaştırmak adına duş jeli sürün ve ponza taşı ile batıklı bölgeyi ovalayın. Haftada bir veya iki kez yapmanız etkili olacaktır.