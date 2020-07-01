Kişisel Gelişim MAHMURE ÖZEL

Başarılı Kadınların 8 Alışkanlığı

Kadın olduğumuz için hayat bizi birçok konuda zorluyor. Hele başarılı bir kadın olmak istiyorsak daha da zorlanıyoruz. Hedeflerimiz için elimizden geldiğince çaba gösterip tek tek tırmanıyoruz kariyer basamaklarını. Bu yüzden başarılı bir kadın bugün sahip olduğu şeyleri bir günde elde etmiş kadın değildir. Önüne çıkan engellere rağmen hedeflediği yerlere bazı alışkanlıkları sayesinde ulaşabilmiştir. Peki, o alışkanlıklar ne mi? Gelin hep birlikte bir göz atalım.