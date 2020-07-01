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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kişisel Gelişim>Başarılı Kadınların 8 Alışkanlığı
Kişisel Gelişim
MAHMURE ÖZEL

Başarılı Kadınların 8 Alışkanlığı

Kadın olduğumuz için hayat bizi birçok konuda zorluyor. Hele başarılı bir kadın olmak istiyorsak daha da zorlanıyoruz. Hedeflerimiz için elimizden geldiğince çaba gösterip tek tek tırmanıyoruz kariyer basamaklarını. Bu yüzden başarılı bir kadın bugün sahip olduğu şeyleri bir günde elde etmiş kadın değildir. Önüne çıkan engellere rağmen hedeflediği yerlere bazı alışkanlıkları sayesinde ulaşabilmiştir. Peki, o alışkanlıklar ne mi? Gelin hep birlikte bir göz atalım.

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11. Kendilerini iyi ifade ederler
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1. Kendilerini iyi ifade ederler

Başarılı kadınlar güçlü ve zayıf yönlerinin farkında oldukları için ne istediklerini çok iyi bilirler. Amaçları ve istekleri doğrultusunda hareket ederler ve zoru başarabilme konusunda kendilerine güvenirler.

22. Eğitime hep açıktırlar
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2. Eğitime hep açıktırlar

Bilgi, başarılı kadınlar için gerçek bir güçtür. Onlar finans, iş, pazarlama, doğa ve üretim gibi birçok alanda bilgi sahibi olmak için boş zamanlarının çoğunu öğrenerek geçirirler.

33. Belirli bir rutinleri vardır
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3. Belirli bir rutinleri vardır

Başarılı kadınların gün boyunca çalışacakları ve kendilerine ayıracakları zamanlar bellidir. Ne zaman spor yapacaklarını, ne zaman alışverişe gideceklerini ve ne zaman hobilerine zaman ayıracaklarını iyi bilirler.

44. Sık sık yeni şeyler denerler
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4. Sık sık yeni şeyler denerler

Çeşitlilik onların hayatının baharatı olduğu için monotonluktan çıkmak ve hayatı ilginç hale getirmek için sürekli yeni şeyler denerler. Bu küçük değişimler sayesinde yeni ufuklar ve yeni vizyonlar için dinç kalırlar.

55. Kendilerine inanırlar
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5. Kendilerine inanırlar

Hepimizin kendinden şüphe ettiği bazı anlar mutlaka vardır. Başarılı kadınlar küçük bir şüpheye düşse bile iyi yaptıkları şeyleri bildikleri için üzerine giderler.

66. Kendilerini başkalarıyla kıyaslamazlar
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6. Kendilerini başkalarıyla kıyaslamazlar

Başarılı kadınlar başkalarını rakip olarak görmek yerine onları arkadaş ve iş ortakları olarak görürler. Kadınlara eşit bakarlar ve kendilerine olan saygılarını yüksek tutmak için başkaları hakkında olumlu düşünürler.

77. Lider ruhludurlar
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7. Lider ruhludurlar

Ruh, doğuştan gelmez. Başarılı kadınlar her defasında daha fazla sorumluluk almaya hazırdır bu da onları lider ruhlu yapan en önemli özelliklerden biridir.

88. İnsanlara ilham olurlar
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8. İnsanlara ilham olurlar

Başarılı kadınlar başarıya doğru giden yolda başkalarına ihtiyaç duyacaklarını bilir. Bu yüzden herkese olabildiğince yardım ederler. Çünkü yardım ettikleri insanların bir gün onlara iyilikle döneceğini düşünürler. İş hayatında yardımlaşmak, uzun vadede önemli getirileri olan bir kültürdür. Başarılı kadınlar bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyarlar.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Pexels, iStock

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