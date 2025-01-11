Başak burcunun özellikleri neler? İşte bilmeniz gereken her şey

Başak burcuyla en iyi kim anlaşır?
Başakların çekici, dengeli dış tavırları ve hızlı zekâları, hayranlarından asla mahrum kalmamalarını sağlar. Temel olarak, diğer Toprak burçlarıyla çok iyi geçinirler. Toprak burcu topluluğunun hepsi aynı fikirdedir: Maddi şımartılmayı, statüyü severler ve genellikle şehirde koşuşturmaktan ziyade yerleşik, güvenli ilişkileri tercih ederler. Bu yüzden Başak, Boğa ve Oğlak birlikte ilişkilerde iyidirler.
Başak burcu için cinselliğin en iyi ipucu Balık burcudur. Başak ve Balık tamamen zıttır. Kafa ve kalp, pratik ve hayal gücü, mantıksal ve duygusal, algısal ve sezgisel. Bu her iki burç için de bir tahrik edicidir.