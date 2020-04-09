Baş Ağrınızı Hafifletecek 3 Bitkisel Yağ

OKALİPTUS YAĞI Okaliptüs yağı, hafif baş ağrıları için kullanılabilir. Ayrıca sinüzit kaynaklı baş ağrılarında da buhar banyosu yaparken suya damlatılarak kullanılabilir.



1 litre kaynamış sıcak suya 5 damla okaliptüs yağını ekleyin. Suyu koyduğunuz leğen veya kaseye doğru gözlerinizi kapatarak eğilin ve başınızı bir havlu yardımıyla örterek, sudan çıkan dumanı derin nefesler şeklinde soluyun.