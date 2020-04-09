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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Baş Ağrınızı Hafifletecek 3 Bitkisel Yağ
İyi Yaşam

Baş Ağrınızı Hafifletecek 3 Bitkisel Yağ

Her gün birçoğumuz çeşitli nedenlerle baş ağrıları çekiyoruz. Stres, yorgunluk, alerjiler, hormonlar, beslenme eksiklikleri derken baş ağrısıyla uğraşıyoruz. Peki migren ve baş ağrılarını bitkisel yağların hafifletebileceğini biliyor muydunuz?

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İŞTE BAŞ AĞRILARINIZI HAFİFLETECEK 3 BİTKİSEL YAĞ

2NANE YAĞI

NANE YAĞI

Nane yağı baş ağrısı ve migren ağrılarını tedavi etmek için kullanılan en yaygın doğal yöntemlerden biridir. Gerginlikten kaynaklanan baş ağrılarına nane yağının iyi geldiğini birçok çalışma söylüyor.

Alın derinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Omuzlarınıza, alnınıza ve boynunuzun arkasına sürerek ağrı kesici etkisinden faydalanabilirsiniz.

3LAVANTA YAĞI

LAVANTA YAĞI

Lavanta yağını baş ağrınız için uygulayabileceğiniz iki yöntem bulunmakta.Yarım tencere kaynamış su içerisine 4-5 damla lavanta yağı damlatıp buharını solumanız sizi rahatlatacaktır.

Lavanta yağı ve badem yağını 1/3 oranında karıştırarak şakak bölgenize masaj yaparak uygulayın.

4OKALİPTUS YAĞI

OKALİPTUS YAĞI

Okaliptüs yağı, hafif baş ağrıları için kullanılabilir. Ayrıca sinüzit kaynaklı baş ağrılarında da buhar banyosu yaparken suya damlatılarak kullanılabilir.

1 litre kaynamış sıcak suya 5 damla okaliptüs yağını ekleyin. Suyu koyduğunuz leğen veya kaseye doğru gözlerinizi kapatarak eğilin ve başınızı bir havlu yardımıyla örterek, sudan çıkan dumanı derin nefesler şeklinde soluyun.

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